Rozmowa bez słów. Koty i ich subtelna komunikacja

Zwierzęta nie potrafią mówić, ale to nie znaczy, że nie potrafią się z nami komunikować. Ich mowa ciała, sygnały, które nam wysyłają, przekazują więcej, niż może nam się niekiedy wydawać.

Psy dają swoim opiekunom zdecydowanie jednoznaczne i często klarowne sygnały, świadczące o ich samopoczuciu, czy zamiarach. Koty są w tej komunikacji znacznie subtelniejsze, ale nie oznacza to, że nie starają się nam pokazać swojego samopoczucia.

Koty, choć często uważane za tajemnicze i zdystansowane, mają swój własny sposób okazywania emocji. Często opiekunowie kotów zadają sobie pytanie "czy mój kot jest szczęśliwy?" i okazuje się, że mogą uzyskać odpowiedź łatwiej, niż można się tego spodziewać.

Aby twój pupil czuł się dobrze, warto zapewnić mu odpowiednie warunki - zdrową dietę, spokojne otoczenie, zabawę i dużo czułości. Szczęśliwy kot to także zdrowszy i bardziej zrelaksowany domownik, który chętnie okazuje swoją miłość na swój wyjątkowy sposób.

Jednak istnieją trzy sygnały, które z dużym prawdopodobieństwem można interpretować jako oznaki szczęścia u tego zwierzęcia.

Mruczenie. Kojący dźwięk zarówno dla kota, jak i dla człowieka

Mruczenie kota działa kojąco na człowieka i może świadczyć o dobrostanie zwierzęcia 123RF/PICSEL

Pierwszym i najbardziej klarownym znakiem będzie słynne mruczenie. Wibracyjny dźwięk wydawany przez kota działa kojąco na człowieka i świadczy o dobrostanie naszego mruczka.

Koty wydają go, gdy czują się komfortowo i bezpiecznie. Często można go usłyszeć, gdy kot jest głaskany, przytulony do właściciela lub po prostu odpoczywa w swoim ulubionym miejscu.

Mruczenie to oznaka relaksu, ale warto zwrócić uwagę na kontekst - koty mogą również mruczeć, gdy są zestresowane lub odczuwają ból, ale jeśli towarzyszą temu inne pozytywne sygnały, jak rozluźniona postawa ciała, najprawdopodobniej oznacza to szczęście.

Popatrz na łapki i ogon. To ważne znaki

Zwróć uwagę na zachowanie swojego kota - możesz z niego wiele wyczytać 123RF/PICSEL

Koty często wykonują gest ugniatania łapami miękkiej powierzchni, na przykład koca, poduszki lub nawet twojego ciała. Wówczas zdarza się także, że mrużą oczy i mruczą.

To zachowanie nawiązuje do kociego dzieciństwa, gdy kocięta ugniatały brzuch matki, pobudzając produkcję mleka. To wytrworzyło w ich mózgach nawiązanie do sytuacji, w której czują się zaopiekowane, bezpieczne i mają zaspokojone podstawowe potrzeby. W dorosłym życiu takie ugniatanie podłoża łapkami oznacza komfort, relaks i uczucie bezpieczeństwa.

Ostatnią wskazówką do interpretacji kociego szczęścia będzie ułożenie ogona kota. Szczęśliwy kot, który czuje się komfortowo w swoim otoczeniu, często chodzi z wysoko uniesionym ogonem. Jeśli jego ogon dodatkowo lekko drży lub jest wyprostowany z delikatnie zawiniętym czubkiem, oznacza to wyjątkowo pozytywny nastrój i przyjazne nastawienie do otoczenia.

Dodatkowo jeśli kot podchodzi do ciebie z taką postawą, najpewniej chce się przywitać i pokazać, że czuje się dobrze w twoim towarzystwie. Zwróć także uwagę w takiej sytuacji, czy mruży oczy. Wówczas może wysyłać także sygnał, mówiący o tym, że ma wobec ciebie dobre, przyjazne zamiary i pragnie z twojej strony odrobiny czułości.

