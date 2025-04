Baran - 2025-04-07 / 2025-04-13

W tym tygodniu, drogi Baranie, powraca jako przesłanie, karta 3 Buław. W tym tygodniu skup się na sprawach współpracy z innymi i na rozwijaniu swoich własnych pasji. Miej wizję do tego i myśl o ekspansji. To czas, by marzyć i planować ponieważ twoje wysiłki mogą przynieść owoce. Pamiętaj, że współpraca z innymi jest bardzo istotna. Dziel się pomysłami i wspieraj pomysły innych co przyczynić się może do wspólnych sukcesów. Staraj się znaleźć też czas na refleksję. Każde twoje działanie ma wpływ nie tylko na ciebie ale na twoje otoczenie. Działaj mądrze. Bądź otwarty na nowe doświadczenia i nowych ludzi. Nie bój się ryzykować. To może przyczynić się do wzrostu oraz do spełnienia.





Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall.