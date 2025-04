Przesilenie wiosenne to nie choroba, a próba powrotu organizmu do równowagi po zimie. Najczęstszym objawem jest osłabienie, ale wśród innych, typowych dla tego stanu, wymienia się brak energii, bóle głowy, brak apetytu, senność i wahania nastroju.

Chociaż przesilenie wiosenne jest czymś naturalnym, jest wyzwaniem dla naszego organizmu. Jego objawy mogą dawać się we znaki i wpływać na codzienne funkcjonowanie. Dlatego tak ważne jest, by w tym czasie szczególnie zadbać o ciało i umysł. A pomoże nam w tym kilka prostych zasad.

Jak radzić sobie z przesileniem wiosennym?

Jak sobie poradzić z wiosennym przesileniem? Listę otwiera zbilansowana dieta. W codziennym menu powinny się znaleźć produkty bogate w składniki odżywcze, takie jak warzywa, owoce, białko, zdrowe tłuszcze i pełnoziarniste produkty zbożowe.

Kolejnym ważnym punktem jest oczywiście aktywność fizyczna. W tej kwestii warto postawić na regularność. Tutaj ważne może okazać się codzienne spacerowanie.

Już 15 minut wystarczy, by się wyciszyć i uspokoić, co korzystnie wpłynie na poprawę samopoczucia. Nie jest też niespodzianką, że regularne spacery to remedium na bóle stawów, problemy metaboliczne czy choroby sercowo-naczyniowe. Prosta aktywność pomaga dodatkowo przy bólach kręgosłupa czy mięśni. Raport "Starting to Exercise" Harvard Medical School wskazuje, że już 30-minutowa przechadzka swobodnym tempem poprawia pamięć, odporność i jest pomocna w leczeniu depresji.

Warto postawić również na inne aktywności takie jak np. nordic walking, jazda na rowerze, basen czy joga. Najlepiej wybrać tę, którą po prostu lubimy i nie musimy się do niej zmuszać.

Kolejną ważną kwestią jest dbanie o jakość snu. Warto zadbać o to, by kłaść się spać i wstawać o regularnej porze. Najlepiej spać tyle, ile potrzebujemy. Higiena snu jest pomocna w odpowiedniej regeneracji organizmu i poprawy samopoczucia.

W czasie przesilenia wiosennego ważną rolę pełni również czas na wypoczynek. O tej porze roku organizm bardzo go potrzebuje. Wystarczy już 15-20 minut, by poczuć się lepiej, nabrać sił i się zregenerować. Medytacja lub drzemka? Postaw na to, czego aktualnie potrzebujesz.

Ile trwa przesilenie wiosenne?

To proste sposoby, które pomogą nam uporać się ze skutkami wiosennego przesilenia. Warto pamiętać, że stan ten daje się we znaki zwłaszcza osobom, które chorują przewlekle, mają problemy z układem krążenia czy osoby po zabiegach, które wracają do formy.

Ile trwa przesilenie wiosenne? Tutaj szacunki są różne, ale lekarze twierdzą, że stan ten może trwać od 2 do 3 tygodni. Sporo zależy też od zmiany czasu. Nasz organizm potrzebuje przynajmniej tygodnia, by przystosować się do zmiany czasu z zimowego na letni. Jak zmiana czasu na nas wpływa? Na ten temat więcej przeczytasz tutaj:

