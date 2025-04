Co przyniesie wtorek, 8 kwietnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku . Sprawdź swój horoskop tarotowy .

W relacjach prywatnych widać gorycz porażki, ból niespełnienia. Miało być dobrze, a wyszło średnio... Kto ponosi za to odpowiedzialność?! A czy trzeba w ogóle szukać winnych? Nie na wszystko w życiu mamy wpływ. No i zostały ci jeszcze pewne opcje, którym warto się przyjrzeć łaskawszym okiem. W finansach bierz, co dają i... uciekaj, jeśli "biją".