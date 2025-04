Aida Kosojan-Przybysz to polska wizjonerka ormiańskiego pochodzenia, która na Instagramie zgromadziła już ponad 66,2 tysiąca fanów! Aida regularnie dzieli się tam z nimi swoimi wizjami, motywuje do działania i wiary w siebie, a w razie potrzeby - uspokaja.

Polska jasnowidzka zwróciła się do swoich fanów z prośbą, by odwrócili głowę w stronę jutra i poczuli siebie mocno - tu i teraz.

- Nie więź przeszłości w teraźniejszości. Pozwól, by czas zabrał swoje. Pozwól odejść przeszłości - pisała.

Teraz Aida wystosowała do fanów nowy apel, ale ponownie podjęła temat tego, co minione.

Aida znów apeluje do fanów: "Wracają szanse"

-" Dziś dzień powrotów. Wracają szanse, ludzie, słowa i myśli. Powróć tam, gdzie zostały piękne wspomnienia - po dobry nastrój. Odezwij się do starych przyjaciół. Włącz piosenkę sprzed lat. Odwiedź miejsce, w którym wydarzyło się coś pięknego i znaczącego dla Ciebie. Dziś, za kurtyną przeszłości, możesz znaleźć brakujący puzzel do dzisiejszej układanki".

- "Dziękuję. Jestem zaskoczona, bo rzeczywiście miały Te słowa dzisiaj jakiś sens... Nie spodziewałam się, a tu miła niespodzianka", "Pomyślałam o zmarłych rodzicach i o miłości, która mnie zdecydowała opuścić. A może nigdy nie była przy mnie? Tego się nie dowiem, bo nikogo do mówienia prawdy zmusić się nie da", "Piękne słowa, ja właśnie odwiedzam mój Gdańsk", "O moich dwóch Dziadkach, którzy odwiedzili mnie dziś we śnie", "Cudne przesłanie na dziś", "Oj myśli uciekają dziś do przyjaciela" - piszą, dzieląc się swoimi emocjami.