Aida Kosojan - Przybysz to polska wizjonerka ormiańskiego pochodzenia, która na Instagramie zgromadziła już ponad 66,1 tysiąca fanów! Aida regularnie dzieli się tam z nimi swoimi wizjami, motywuje do działania i wiary w siebie, a w razie potrzeby - uspokaja.

Tak było w poniedziałek, gdy Aida zamieściła podnoszący na duchu wpis, w którym zachęcała obserwatorów do wiary w siebie i w swoją wewnętrzną siłę:

- Czasem życie rzuca nas w miejsca, których się nie spodziewaliśmy. Możemy czuć się zagubieni, wyrzuceni z własnego gniazda, ale to, co naprawdę się liczy, to świadomość własnej siły. Pamiętaj, że potrafisz latać i szybować - niezależnie od okoliczności - napisała.