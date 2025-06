Mężczyźnie o tym imieniu sukces przypisany jest odgórnie. Kosmiczny talent

Karolina Woźniak

Wiele osiąga i lubi być za to ceniony. Wydaje się, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Wszystko, co tworzy, okazuje się być świetnym wynalazkiem. Sławosz to imię zapomniane już w Polsce. Warto jednak przypomnieć sobie jego znaczenie i poznać cechy mężczyzny, który je nosi. Jakim jest ojcem i przyjacielem? Za co ceniony jest w pracy?