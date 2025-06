Plamy z owoców należą do najbardziej upartych, bo zawierają barwniki (antocyjany, karotenoidy), które wiążą się z tkaniną niczym najlepszy klej.

Większość z nas biegnie wtedy do łazienki i stara się usunąć plamę ciepłą wodą z mydłem. Jednak często niewiele to pomaga, bo gorąca woda tylko utrwala plamę, zamiast ją usunąć.

Jak zatem usunąć niechciane plamy z owoców, by nie został po nich nawet najmniejszy ślad?

Szybka reakcja to podstawa

Przede wszystkim, trzeba działać natychmiastowo. Gdy tylko zobaczysz plamkę z truskawek, jagód czy malin, nie pozwól jej wyschnąć. Podstaw tkaninę pod zimną bieżącą wodę, pozwalając, by strumień wypłukał jak najwięcej soku. Czasem samo to wystarczy, by uratować ubranie.