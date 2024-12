W przypadku, gdy uzyskasz dwie cyfry, kontynuuj sumowanie, aż dojdziesz do jednej cyfry. Dla 23 to 2+3 = 5.

Takie osoby chętnie podejmują ryzyko i nie potrafią usiedzieć w miejscu. "Piątki" są bardzo niezależne i aktywne. To osoby żywiołowe, które mają w sobie siłę na to, by za wszelką cenę dążyć do celu, oraz stworzyć dla siebie wymarzone życie.