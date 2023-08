Spis treści: 01 Horoskop na czwartek 17.08.2023 - BARAN

Horoskop na czwartek 17.08.2023 - BARAN

Z zapałem oraz z wielką energią zabierzesz się dziś za swoje obowiązki. Twoi współpracownicy a nawet sam przełożony będą wprost zachwyceni twoimi działaniami. Nie daj tylko wejść sobie na głowę. Ktoś może chcieć wykorzystać twój zapał do tego byś za niego wykonał pracę. Nie dopuść do takiej sytuacji.

Horoskop na czwartek 17.08.2023 - BYK

Dzień zapowiada się udanie. Liczyć możesz na wsparcie przyjaciół a w pracy liczyć możesz na pomoc współpracowników podczas wykonywania służbowych obowiązków. Wiele twoich pomysłów spotka się z aprobatą nie tylko przełożonych. Również twoje pomysły na wspólne spędzanie czasu w gronie przyjaciół spotkają się z ich zadowoleniem oraz z chęcią realizacji.

Horoskop na czwartek 17.08.2023 - BLIŹNIĘTA

Postanowisz dziś uporządkować swoje sprawy a do nowych wyzwań podejdziesz z ostrożnością. Będziesz chciał wszystko dobrze zaplanować by wszystko się udało. Załatwisz też sprawy w urzędzie. Przygotuj się również do spotkania ze swoim przełożonym. Będą tam poruszane ważne kwestie związane z rozwojem twojej dalszej kariery.

Horoskop na czwartek 17.08.2023 - RAK

Korzystnie dla ciebie dziś rozstrzygnie się pewna sprawa lub też zakończy się, długo trwający, spór. Cierpliwość oraz wiara w to, że będzie dobrze i że się uda, zostały nagrodzone. Możesz się cieszyć a nawet świętować w gronie przyjaciół i swoich najbliższych. Wszyscy odetchną z ulgą. Poczujesz, że warto się było starać. To się zawsze sprawdza.

Horoskop na czwartek 17.08.2023 - LEW

Ktoś będzie dziś potrzebował twojego zrozumienia oraz wsparcia w jego sprawie. To nie może być zwykłe poklepanie po plecach tylko realne działanie, które przyniesie wymierne korzyści. Żarty się skończyły. Bądź dziś ostrożny w postępowaniu ze swoją drugą połową. Niewybredne żarty skończyć się mogą awanturą.

Horoskop na czwartek 17.08.2023 - PANNA

Będziesz dziś ogólnie całkiem spokojny. Energia w tobie będzie zrównoważona. Do pracy jednak ciężko cię będzie zagonić ale na szczęście nie masz zaległości, zatem na kontrolowane lenistwo możesz sobie pozwolić. Po pracy wybierz się na luksusowe zakupy. Nie strać tylko całego majątku. Każdemu się należy skosztowanie odrobiny wielkiego świata.

Horoskop na czwartek 17.08.2023 - WAGA

Energia dzisiejszego dnia sprawi, że będziesz towarzyski i wesoły. Udzieli się ta energia też innym osobom z twego otoczenia. Tym mniej radosnym, dodawać będziesz odwagi do tego by chcieli choć na chwilę zmienić swoje nastawienie na bardziej radosne. Dzięki temu zrozumieją, że życie może być zdecydowanie lepsze gdy jest w nim pełno zabawy.

Horoskop na czwartek 17.08.2023 - SKORPION

Od rana chodził będziesz poważnym krokiem ale też cały poważny będziesz. Poważnie też podejdziesz do swoich obowiązków. To bardzo dobre będzie dla ciebie i dla twoich współpracowników. Zakończysz zaległe sprawy, nowe zaplanujesz. Niektóre spotkania, na dziś zaplanowane, trzeba będzie przełożyć na inny termin ale i tak dzień ten zapisze się jako jeden z bardzo udanych dni.

Horoskop na czwartek 17.08.2023 - STRZELEC

W twojej miłości możliwe dziś czarne chmury nad waszymi głowami a to za sprawą nieporozumienia. Musicie pójść na kompromis i poważnie ze sobą porozmawiać inaczej będziecie myśleć o rozstaniu. Samotne Strzelce pójdą dziś na randkę, która pozwoli im zapomnieć o samotności, choćby na chwilę. To nie będzie jednak miłość waszego życia. Jeszcze nie teraz.

Horoskop na czwartek 17.08.2023 - KOZIOROŻEC

Od rana dziś będzie bardzo nerwowo. Wziąć będziesz musiał udział w dyskusji sprawdzającej twoją siłę argumentów. Musisz być czujny i nie możesz się dać zaskoczyć. Powodzenie jest po twojej stronie ale lekko nie będzie. Tym bardziej zaimponujesz komuś ważnemu w twojej firmie a to może wprowadzić zmiany dotyczące twojej dalszej kariery.

Horoskop na czwartek 17.08.2023 - WODNIK

Nie wchodź z nikim w jakieś szemrane interesy. Szybki zysk nie zawsze jest pewny i tym razem właśnie okaże się, że pewny nie będzie. Ktoś będzie chciał ciebie oszukać na dość sporą sumę pieniędzy. Nie możesz dać się złapać w sidła. Jest bardzo wiele do stracenia. Uważaj zatem na siebie i dokładnie czytaj wszelkie dokumenty przed ich podpisaniem.

Horoskop na czwartek 17.08.2023 - RYBY

Unikaj dziś konfliktów w pracy. Może być ich dość sporo gdyż dzień będzie nerwowy z racji inspekcji. Dlatego też o konflikt nie będzie trudno. Twój dział wypadnie bardzo dobrze i już po południu zejdzie całe napięcie i cieszyć się będziesz nie tylko dobrą opinią ale całą reszta dnia. Jest bowiem co świętować. Gratulacje.