Horoskop dzienny na 18 grudnia 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Airy.

Horoskop dzienny dla Barana

Ostatnio się trochę zapuściłeś i nie chodzi tu o długie włosy czy brodę. Brak ćwiczeń czy ruchu na świeżym powietrzu zaczyna dawać o sobie znać. Przydałoby się w końcu coś z tym zrobić, nim będzie naprawdę za późno. Zacznij od wieczornych spacerów.

Horoskop dzienny dla Byka

Spotkasz się dziś ze swoimi przyjaciółmi. To będzie bardzo ważne spotkanie, ponieważ otrzymasz podczas niego bardzo dużo cennych rad. Weź je sobie do serca. Niektóre spostrzeżenia mogą trochę zaboleć. Ale to przyjaciele i im się wiele wybacza.

Horoskop dzienny dla Bliźniąt

Nie zawsze dobrze jest mówić to, co się myśli. Czasami warto zatrzymać język za zębami. Zwłaszcza gdy dotyczy to osób, z którymi pracujesz. Czasami trudno jest nie mówić nic, ale dla dobra atmosfery warto ugryźć się w język. To trudne, ale możliwe do zrealizowania.

Horoskop dzienny dla Raka

Ogarnie dziś ciebie jakieś zakupowe szaleństwo. Będziesz chodził po sklepach i wydawał na przyjemności dla siebie i swoich bliskich. Mimo to skrupulatnie planuj budżet, jaki przeznaczysz na przyjemności. Z czegoś przecież musisz jeszcze żyć.

Horoskop dzienny dla Lwa

Ktoś złoży dziś tobie dość ciekawą propozycję z tych, co to są nie do odrzucenia. Jednak ty, kierując się tym razem rozumem, dwa razy przemyśl, czy oby ta propozycja jest warta tego, by się nią zainteresować. Poza tym będziesz dziś w bardzo dobrym nastroju.

Horoskop dzienny dla Panny

Nie bój się krytyki. Do odważnych świat należy. Masz w głowie całe mnóstwo dobrych i bardzo dobrych pomysłów i pozwól im z tej głowy wyjść. Szef na pewno jakiś weźmie pod uwagę. Zamiast narzekać zacznij działać. Tylko ty jesteś sam sobie kowalem swojego losu.

Horoskop dzienny dla Wagi

Od rana będziesz w gorszym nastroju za sprawą przemyśleń życiowych, które będą zaprzątać twoją głowę. Zaczniesz wszystko analizować, dwa razy się zastanawiać, a i tak nie dojdziesz dziś ze sobą do porozumienia. Zostaw te gdybania na inny czas. Dziś zajmij się tym, co najważniejsze.

Horoskop dzienny dla Skorpiona

Ktoś w twoim otoczeniu walczy z silnym przeziębieniem, musisz zatem ty sam uważać na swoje zdrowie. Nietrudno o infekcję. Dbaj o siebie. Wieczorem możesz sobie zafundować gorącą kąpiel w swoim domowym zaciszu, a nawet możesz łazienkę zamienić na domowe SPA.

Horoskop dzienny dla Strzelca

Od jakiegoś czasu brak tobie motywacji do działania, ale i energii. Z czego to może wynikać? Może czas na regenerację organizmu? Zacząć możesz od spacerów wieczorami i to takich długich oraz możesz wprowadzić trening uważności, który pozwoli ci skupiać się na tym, co jest najważniejsze.

Horoskop dzienny dla Koziorożca

Dzień w pracy będzie udany. Możesz dziś po pracy spodziewać się telefonów od swoich bliskich przyjaciół i możesz też spontanicznie zupełnie z niektórymi się dziś spotkać. To będzie radosne spotkanie. Ploteczkom nie będzie końca.

Horoskop dzienny dla Wodnika

Czasami może być tak, że coś dzieje się zupełnie obok nas. To może być nawet śmieszne. Ale dziś ciebie zdenerwuje. Na szczęście na bardzo krótko. Dobrze, że masz dystans do siebie. Wieczorem, razem ze swoimi bliskimi, będziesz się śmiał z całej tej sytuacji.

Horoskop dzienny dla Ryb

Pamiętaj, by nie wierzyć w każdą plotkę, która się dziś pojawi. Zwłaszcza jeśli dotyczy ona twojej osoby. Przecież ty sam znasz siebie najlepiej na świecie. Nie wierz też w plotki o innych. Ich przekazywanie dalej, może napytać ci biedy i zrujnować twój wizerunek.

