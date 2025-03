Co przyniesie niedziela, 16 marca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy dzienny dla Barana - Karta Kapłanka

W relacjach prywatnych nie dziel się teraz opiniami. Jeśli ktoś Ci się nie podoba, daj sobie i jemu szansę poznawać się trochę dłużej. Możesz uważać, że Twoi bliscy źle wybierają partnerów. Jeśli nawet to prawda, nie masz obecnie wpływu na ich decyzje. Nie doradzaj, nie obrzydzaj. W finansach ktoś przekaże Ci klucze do wiedzy, ale resztę musisz odkryć samodzielnie.

Horoskop tarotowy dzienny dla Byka - Karta 9 Mieczy

W życiu osobistym jakieś widmo może krążyć nad Twoją pamięcią, burzyć spokój. Czy wyrządzone zło faktycznie było tak wielkie? Czy da się za nie przeprosić? Czy warto do czegoś w nieskończoność wracać? Wyczuj dobrze, gdzie skończy się próba zrozumienia, a rozpocznie rozdrapywanie ran. W finansach ktoś może chcieć zagrać na Twoim sumieniu dla własnego zysku.

Horoskop tarotowy dzienny dla Bliźniąt - Karta Świat

W relacjach prywatnych możesz osiągnąć pełnię, harmonię, radość. Twoje wybory zostaną zaakceptowane przez otoczenie bezwarunkowo albo przestanie ono być dla Ciebie ważne. Możesz zwrócić się do kogoś po opiekę, ochronę, wiedzę czy pocieszenie. W finansach możesz nawiązać bardzo dobre relacje z cudzoziemcami, znaleźć zatrudnienie za granicą.

Horoskop tarotowy dzienny dla Raka - Karta 3 Buław

W życiu osobistym konieczna może okazać się podróż, związek na odległość, dołączenie do kogoś. Trzeba będzie wyjść ze strefy komfortu i wyprawić się w nieznane. Możesz trafiać na ludzi, którzy nie potrafią nigdzie zagrzać miejsca, a najlepiej sprawdzają się w sytuacjach kryzysowych. W finansach możesz zarobić dzięki transportowi, wycieczkom, przemieszczaniu się.

Horoskop tarotowy dzienny dla Lwa - Karta Kapłan

W życiu prywatnym wystrzegaj się teraz ekstrawaganckich posunięć. Otoczenie liczy na Twój rozsądek, chłodny osąd oraz... współczucie. Nie chodzi wcale o bezstronność tylko o stanięcie po stronie słabszych, uciśnionych. Musisz to jednak zrobić tak, by nie zerwać z nikim kontaktu. W finansach korzystne mogą okazać się mediacje, wniesienie sprawy do sądu.

Horoskop tarotowy dzienny dla Panny - Karta Rydwan

W relacjach prywatnych musisz wykazać się teraz ambicją oraz siłą woli. Jeśli Ci na czymś zależy, walcz o to. Nie daj sobie jednak dyktować warunków. Pokaż otoczeniu, że masz mnóstwo własnych spraw i w każdej chwili możesz zmienić obiekt zainteresowań. W finansach możesz wzbogacić się dzięki podróży lub w branży telekomunikacyjnej.

Horoskop tarotowy dzienny dla Wagi - Karta 10 Denarów

W życiu osobistym dostrzegaj i doceniaj piękno w tym, co zwykłe. Pochwal jabłka na straganie, zachwyć się ich smakiem. Doceń, gdy ktoś zrobi śniadanie albo chociaż nie zapomni kupić czy rozmrozić chleba. Możesz mieć do czynienia z kimś, kto emocje wyraża poprzez pracę. W finansach możesz otrzymać spadek lub rodowe klejnoty czy srebra, podpisać intercyzę.

Horoskop tarotowy dzienny dla Skorpiona - Karta Kapłan

W relacjach prywatnych przemyśl, jakie nauki o miłości zdarzyło Ci się odebrać w rodzinnym domu. Czy głos w Twojej głowie nie jest zbyt surowy? Czy jego rady nie są przestarzałe? Czasy się zmieniają i jeśli chcesz podtrzymać z kimś kontakt, zaakceptuj, czym na co dzień żyje i jak się porozumiewa. W finansach możesz zarobić na projekcie naukowym.

Horoskop tarotowy dzienny dla Strzelca - Karta 4 Denarów

W relacjach prywatnych nie odkładaj w nieskończoność wizyty czy rozmowy. "Musimy się w końcu zobaczyć" - jak często to powtarzasz? Owszem, w wielu przypadkach to wyłącznie grzecznościowa formułka, ale są przecież i ludzie, nad którymi się wciąż zastanawiasz, a nie wiesz, co u nich. W finansach odkładaj pieniądze tam, gdzie będą rosły, a nie do skarpety.

Horoskop tarotowy dzienny dla Koziorożca - Karta 2 Denarów

W życiu osobistym możliwe będą wahania nastrojów, niedopowiedzenia. Istnieje ryzyko rozminięcia się - zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Jeśli od dłuższego czasu umawiasz się na spotkanie, to i tym razem trzeba będzie zapewne je przełożyć. Niby się lubicie, ale każde z Was ma jednak na oku coś innego. W finansach może zajść konieczność podziału zysku na pół.

Horoskop tarotowy dzienny dla Wodnika - Karta 2 Kielichów

W życiu prywatnym warto zrozumieć teraz, że we dwoje możesz zdziałać znacznie więcej niż w pojedynkę. Nawiąż kontakt lub... pogódź się, jeśli doszło do rozłamu. Nie zaszkodzi ten ostatni raz wyciągnąć rękę i pokazać, że o wiele więcej łączy was niż dzieli. W finansach możesz podpisać kontrakt, wejść w komitywę z utalentowaną artystycznie osobą.

Horoskop tarotowy dzienny dla Ryb - Karta Król Kielichów

W relacjach prywatnych zrób użytek ze swojej wielkiej empatii. Doskonale potrafisz rozpoznawać czyjeś nastroje, wczuć się w nie. Nie chodzi o to, by chłonąć cudze emocje jak gąbka. Obejrzyj je za to jak prawdziwy naukowiec. A potem wypróbuj, co mogłoby złagodzić trudne uczucia, a podsycić te przyjemne. W finansach możesz wejść w komitywę z osobą w fartuchu.

