Zabulon to imię, które w Polsce właściwie nie występuje. Na przestrzeni ostatnich lat nie urodził się żaden chłopiec, któremu by je nadano.

Zabulon to imię, które nosiło kilku znanych w historii mężczyzn. Należeli do nich m.in.:

Zabulon to mężczyzna, który lubi, gdy dużo się dzieje. Sam ma wrodzone zdolności organizatorskie, przez co chętnie zrzesza grupę ludzi i daje im określone zadanie. Wśród przyjaciół nazywany jest przez to duszą towarzystwa. Nie lubi konfliktów, dlatego sam zawsze stara się przyjmować postawę dyplomatyczną i pomagać w rozwiązywaniu sporów innych ludzi. Bez problemu odnajduje się w nowych sytuacjach. Stawia na ciągły rozwój. Jest energiczny, a jednocześnie bardzo cierpliwy, jeśli wymaga tego sytuacja. Zabulon to numerologiczna piątka. To mężczyzna o niezwykłej inteligencji i chęci do działania. Ma wiele talentów i chętnie uczy się nowych rzeczy.