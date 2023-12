Spis treści: 01 Grudniowa pełnia księżyca - horoskop dla Raka

02 Grudniowa pełnia księżyca - horoskop dla Koziorożca

03 Grudniowa pełnia księżyca - horoskop dla Barana

04 Grudniowa pełna księżyca - horoskop dla Wagi Doskonały finał, czy fatalny koniec roku? Zobacz, co cię czeka w grudniu. Horoskop od wróżki Mariwy

Aida ma ważne przesłanie na koniec 2023 roku. Zaapelowała do Polaków

Szczęśliwa liczba każdego znaku zodiaku. Stoi za nią miłość, szczęście i bogactwo

Ostatnia tegoroczna pełnia Księżyca roku będzie miała miejsce tuż po Bożym Narodzeniu, 27 grudnia. Będzie to Zimny Księżyc. Ta pełnia księżyca jest nazywana zimnym księżycem, ponieważ pojawia się w najchłodniejszym miesiącu w roku.

Grudniowy księżyc rządzi Rakiem, a ten rodzinny znak jest idealnym wprost gospodarzem zakończenia roku. Możesz mieć wrażenie, że w grudniu masz już przesyt swojej rodziny i domu lub przeciwnie - możesz znaleźć nową siłę i głębsze więzi z rodziną i bliskimi. W obu przypadkach jest to idealny czas, aby wykorzystać doświadczenia ostatnich sześciu miesięcy i wejść w rok 2024 z nowymi pomysłami na to, co tak naprawdę oznacza dla ciebie dom i rodzina oraz miejsce i sposób życia.

Reklama

Dla Raka, Koziorożca, Barana i Wagi okres ten oznacza znaczącą fazę wzrostu i transformacji. Jeśli dobrze do tego podejdziecie, energia księżyca poprowadzi was do głębokiego rozwoju osobistego i spełnienia.

Grudniowa pełnia księżyca - horoskop dla Raka

Raki znane są z głębokiej intuicji i wrażliwości, które sprawią, że emocjonalna intensywność Zimnego Księżyca będzie dla nich szczególnie silna. Grudniowa pełnia może wydobyć na światło dzienne nierozwiązane problemy i ukryte głęboko uczucia, które wymagają już pilnej uwagi i rozwiązania. To czas, aby Rak wykorzystały swoją głębię emocjonalną i zaczęły szukać uzdrowienia.

Ponieważ rządzi tobą właśnie Księżyc, będziesz odczuwać jego przyciąganie bardziej niż większość. Pełnia może spowodować niewielkie załamanie. Zwykle to ty starasz się uszczęśliwić wszystkich, jednak ta ostatnia w tym roku pełnia księżyca może wywołać sytuację, która wyniesie cię na szczyt, zwłaszcza jeśli czujesz, że twoje wysiłki nie zostały naprawdę docenione. Przegrupuj się i zrelaksuj, poszukaj pomocy w dokończeniu wszelkich niezbędnych zadań.

Rada na nowy rok: Tym, na co Rak powinien zwrócić uwagę w 2024 r. jest skupienie się na pracy nad odpornością emocjonalną. Nauka radzenia sobie ze wzlotami i z upadkami przyniesie ci spokój i stabilność.

Zobacz też: Horoskop na styczeń 2024. Trzy szczęśliwe znaki zodiaku

Grudniowa pełnia księżyca - horoskop dla Koziorożca

Zimny Księżyc rzuci światło na konieczność wprowadzenia równowagi między życiem osobistym i zawodowym Koziorożca. To czas na ponowną ocenę celów, uznanie osiągnięć i dokonanie niezbędnych korekt. Koziorożce mogą odczuwać potrzebę dostosowania swoich ambicji do tego, jak i kim naprawdę się czują.

Relacje mogą podnieść cię na duchu lub pociągnąć w dół - w tym czasie naprawdę na dwoje babka wróżyła. Mając tak silną atmosferę emocjonalną, możesz być mediatorem, możesz zdobyć się na ważne wyznanie - czy to miłości, czy jej końca. Relacje mogą po prostu wymagać drobnych poprawek i przywrócenia równowagi. Ta pełnia księżyca może również przynieść spostrzeżenia i zamknięcie relacji z długoletnimi rywalami lub wrogami.

Rada na nowy rok: Wyzwaniem Koziorożca na rok 2024 jest osiągnięcie tak popularnego ostatnio work-life balance. Nadanie priorytetu życiu osobistemu i związkom przyniesie nieoczekiwaną radość i spełnienie.

Zdjęcie Zimny Księżyc - co przyniesie grudniowa pełnia? / 123RF/PICSEL

Grudniowa pełnia księżyca - horoskop dla Barana

Baran znany jest ze swojej ognistej energii. W "zderzeniu" z Zimnym Księżycem może doświadczyć przypływu motywacji i przejrzystości myśli i działań. To dla Barana idealny czas na inicjowanie nowych projektów lub podjęcie odważnych kroków w stronę realizacji swoich aspiracji. Trzeba tylko działać z chłodną głową, to nie czas na impulsywne działania.

Dzięki intensywności tej pełni możesz poczuć pociąg do zupełnie innego rodzaju stylu życia, może nawet znudzenie tradycją, w której na co dzień żyjesz. W świetle pełni księżyca sytuacja może wydawać się ekstremalna. Możesz poczuć, że osiągnąłeś już szczyt lub że znalazłeś rozwiązanie, co nie musi oznaczać zakończenia, może po prostu sygnalizować, że nadszedł czas, aby przejść do innego etapu w domu, rodzinie lub stylu życia.

Rada na nowy rok: Rok 2024 to dla Barana rok działań. Wszystko krążyć będzie wokół cierpliwości i zrozumienia mocy i istotności wyczucia czasu. Impulsywne decyzje mogą prowadzić do niepotrzebnych trudności, dlatego ważne jest, aby pomyśleć, zanim podejmiesz działania.

Zobacz też: Horoskop dla Barana na 2024 rok - miłość, praca, finanse

Grudniowa pełna księżyca - horoskop dla Wagi

Wagi mogą poczuć w czasie pełni Zimnego Księżyca, że pod znakiem zapytania stają ich poczucie równowagi i harmonii. Relacje, zarówno osobiste, jak i zawodowe, mogą zostać poddane analizie. To kluczowy czas dla Wagi, aby ćwiczyć autorefleksję i szukać równowagi w swoich interakcjach.

To twoja kariera będzie tematem głównym tej pełni. Może się okazać, że twoja rola stawia cię w centrum uwagi opinii publicznej lub zapewnia większą widoczność w pracy. Może się po prostu zdarzyć, że zorganizujesz uroczyste spotkanie zespołu, aby zjednoczyć swoją "rodzinę" w pracy po gorączkowym i produktywnym roku 2023. Możesz też poczuć, że jesteś na szczycie swojej kariery i zdecydować się na zmianę.

Rada na nowy rok: Dla Wagi rok 2024 będzie rokiem pod znakiem relacji. Kluczowym wyzwaniem będzie znalezienie równowagi pomiędzy swoimi potrzebami a potrzebami innych ludzi. Kluczowe będzie ustalenie zdrowych, jasnych granic.

Polecamy również: Horoskop na 2024 rok dla Wagi. Miłość, praca i finanse