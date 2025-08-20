Co przyniesie czwartek, 21 sierpnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta Siła

W relacjach prywatnych ktoś bardzo potrzebuje twojej asysty i jednocześnie odpycha pomocną dłoń. Zadbaj przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo. Nie musisz też podzielać czyichś emocji, by okazać współczucie i dobrze doradzić. Bądź siłą spokoju, to najlepsze wyjście. W finansach możesz mieć do czynienia z osobą głośną i zaczepną lecz w gruncie rzeczy słabą.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta As Kielichów

W relacjach prywatnych możliwy będzie teraz początek wielkiego szczęścia. Jeśli czekasz na wielką miłość, rozpłyniesz się w niezwykłym uczuciu. Jeżeli pragniesz przebaczenia, rany zostaną obmyte, a łzy - otarte. Cokolwiek postanowisz, otworzysz nowy rozdział życia z sercem przepełnionym radością. W finansach możesz otrzymać szczodrą propozycję, dobrą ofertę.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta 5 Denarów

W relacjach prywatnych warto docenić czyjś potencjał. Pewna osoba znajduje się w palącej potrzebie. Nie rozwinęła jeszcze skrzydeł, nie pokazała, na co ją stać. Bardzo potrzebuje dobrego słowa, delikatnej zachęty i gorącego kibicowania, by na powrót uwierzyć w siebie. W finansach możesz otrzymać prośbę o pożyczkę lub wziąć udział w dobroczynnej zrzutce.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta Głupiec

W relacjach osobistych widać obojętność na przeciwności losu, niepoddawanie się instynktom czy intuicji. Wbrew pozorom nie musi to być zła strategia. Zbyt często mylimy podszepty podświadomości z własnymi, niezbyt korzystnymi pragnieniami. Kierowanie się popędem szybko prowadzi na manowce. W finansach szukaj zadań oraz pracy, które cię uszlachetnią.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta 6 Kielichów

W relacjach prywatnych możesz otrzymać miły prezent od "romantycznej duszy". Możliwe okaże się też spotkanie ze "starą" miłością, dawnym przyjacielem. Odwiedzenie pewnych miejsc z dzieciństwa lub ze studiów wznieci w sercu żal nostalgii. Pamiętaj tylko, że pewne sprawy mijają bezpowrotnie. W finansach możesz zarobić na sprzedaży pamiątek lub w antykwariacie.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta 7 Kielichów

W relacjach prywatnych może doskwierać ci obecnie brak zdecydowania, niepewność jutra. Druga strona niby kocha, ale nie robi nic, aby przybliżyć waszą świetlaną przyszłość. Być może trzeba ci będzie stać się siłą, która wprawia sprawy w ruch lub całkiem zrezygnować ze znajomości. W finansach dbaj, by w gronie fantastów był chociaż jeden realista.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

Karta Wieża Boga

W życiu osobistym największym zagrożeniem są pycha i przyzwyczajenie. To pierwsze odbiera szacunek do innych, a to drugie nie pozwala się zmieniać. Wszystko podlega wpływowi czasu. Zmienia się nawet góra czy kamienna budowla, a co dopiero miłość! Nie lekceważ sygnałów ostrzegawczych. W finansach zbyt śmiały plan może zostać odgórnie zablokowany.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta Księżyc

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto snuje opowieści i nie odróżnia fantazji od prawdy. Człowiek ten mówi pewne rzeczy w dobrej wierze. Brakuje mu jednak siły, by skonfrontować się z rzeczywistością. Jeśli podważysz jego wersję, zamknie się w sobie i wycofa rakiem. W finansach możesz zarobić na szyciu, tkactwie, pracy z materią.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta Wieża Boga

W życiu osobistym możesz dokonać wyboru, który rzuci wyzwanie przyjętym normom, tradycji, opinii otoczenia. Tu, gdzie jesteś, zyskasz zapewne niewielu popleczników, dlatego przenieś się w bardziej tolerancyjne, życzliwe towarzystwo. Nikt nie ma obowiązku pozostawać w miejscu, które go niszczy. W finansach zmiany prawne lub klimatyczne wpłyną na inwestycje.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta 8 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś tobie bliski może przechodzić trudny okres, zamknąć się w sobie. Uważaj, kogo prosisz o wsparcie. Osoba, która sama potrzebuje pomocy, nie zaoferuje tobie niczego konkretnego. Niektórzy ludzie robią z trudnej sytuacji życiowej wymówkę. Na takich nie trać czasu. W finansach pole manewru jest obecnie niewielkie, trzeba przeczekać.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta Koło Fortuny

W miłości widać zawrót głowy, konfuzję, opętanie ideą, która nie wiadomo dokąd prowadzi. Niektórzy mówią, że największa przyjemność to gonienie króliczka. Pilnuj, by w trakcie tej niewinnej zabawy nie zachować się jak pies, który goni własny ogon. Nie gódź się też na upokarzające wyzwania i "sprawdziany". W finansach istnieje ryzyko wyścigu szczurów i możliwość awansu.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta Kapłanka

W relacjach prywatnych ktoś teoretycznie jest bardzo przystępny i zdaje się nie mieć przed tobą tajemnic. A jednak trudno się porozumieć z tamtą osobą, jest bardzo zamknięta w sobie. Dowiesz się o niej najwięcej poprzez obserwację, a niekoniecznie dzięki rozmowom. W finansach możesz skrycie wykonać za kogoś pracę, szczególnie, jeśli wymaga ona pisania.

