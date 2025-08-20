Czy jajka przed wbiciem na patelnię należy umyć?

Jajka to jeden z najzdrowszych, naturalnych produktów spożywczych, bowiem stanowią doskonałe źródło m.in. białka, zawierają witaminy A, D, E, K, witaminy z grupy B, minerały takie jak fosfor, selen, cynk, wapń.

Ponadto w jajkach znajdziemy lecytynę i cholinę, które wspierają pracę mózgu i układu nerwowego oraz luteinę i zeaksantynę, biorące udział w procesach związanych z ochroną oczu przed zwyrodnieniem plamki żółtej.

Wielu konsumentów zadaje sobie pytanie, czy jajka przed poddaniem ich obróbce termicznej, czy też przed schowaniem ich do lodówki, powinno się dokładnie myć. Rzecz jasna na skorupce jajka mogą znajdować się różnego rodzaju zanieczyszczenia, drobnoustroje czy bakterie, dlatego niektórzy wychodzą z założenia, że jajka powinno się poddać kąpieli wodnej.

Należy również wspomnieć o Salmonelli, która występuje najczęściej w przewodzie pokarmowym drobiu, a więc również może przenikać do jajek. Bakterie Salmonelli najobficiej rozwijają się w temperaturze 37-40 st. C, natomiast zniszczeniu ulegają w temperaturze 100 st. C. W temperaturze 70 st. C takie bakterie są neutralizowane w ciągu czterech minut, a w temperaturze 60 st. C w ciągu dziesięciu, maksymalnie dwudziestu minut.

Jeśli jajka zamierzamy poddać obróbce termicznej w postaci m.in. gotowania, nie ma konieczności mycia jajek, bowiem bakterie zostaną zneutralizowane pod wpływem wysokiej temperatury wody. Co więcej - część ekspertów twierdzi, że jajek nie powinno się myć, bowiem wiele badań wykazało, że podczas takiej czynności, bakterie mogą przedostawać się na zlew, blat czy inne elementy, tworząc wtórne ognisko zakażenia.

Z drugiej strony, niektóre źródła wskazują, by w przypadku robienia jajecznicy, jajka jednak umyć.

Jeśli rozbijamy skorupkę surowego jajka, powinniśmy ją jak najszybciej wyrzucić, a ręce dokładnie umyć pod ciepłą, bieżącą wodą, używając np. mydła. Dzięki temu zmniejszymy ryzyko osadzania się na dłoniach ewentualnych bakterii.

Z kolei wkładając surowe jajka do lodówki, postarajmy się, by ułożone były w odpowiednim pojemniku lub kartonie, w którym przechowywane były w sklepie. Jajka nie powinny mieć bezpośredniej styczności z półką lodówki.

Jeśli zamierzamy spożyć surowe jajka, najpierw należy je sparzyć wrzątkiem 123RF/PICSEL

W jakim przypadku powinno się myć jajka?

Jak obchodzić się z jajami, gdy nie zamierzamy poddawać ich obróbce termicznej, lecz chcemy wykorzystać je w surowej formie, dodając np. żółtko do tatara, ubijając domowy majonez czy przygotowując ciasto z kremem, do którego niezbędne jest użycie jajka?

Wówczas jaja należy sparzyć, czyli umieścić je w naczyniu, zalać wrzącą wodą i moczyć przez ok. dwie, trzy minuty, by pozbyć się ze skorupki potencjalnych bakterii. Następnie jajka powinniśmy dokładnie opłukać pod bieżącą wodą.

