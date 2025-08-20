Jak spacery mogą pomóc w odchudzaniu?

Stanowią bardzo dobry początek przygody z aktywnością fizyczną. Do spacerów nie potrzebujemy żadnych profesjonalnych sprzętów - przydają się jedynie wygodne buty i niekrępujące ruchów ubranie. Zaczynając od umiarkowanego tempa, nie narazimy się na kontuzje. To również forma sportu zalecana przy znacznej nadwadze i otyłości - rzucenie się na głęboką wodę w postaci biegania mogłoby w takim przypadku okazać się zbyt obciążające dla stawów.

W jaki sposób spacerowanie wspiera odchudzanie? W zależności od tempa i masy ciała można spalić od 200 do 400 kalorii w ciągu godziny. Regularne spacery poprawiają pracę układu krążenia i układu oddechowego, co pozytywnie wpływa na tempo przemiany materii.

Mniej osób zdaje sobie sprawę, że aktywność fizyczna na świeżym powietrzu pomaga regulować poziom hormonów związanych z głodem i obniża poziom kortyzolu. Znany jest jako "hormon stresu", który sprzyja gromadzeniu tkanki tłuszczowej, szczególnie w okolicach brzucha.

Nie tylko zwykła przechadzka. Powtarzaj podczas spacerów, by szybciej schudnąć

W skutecznym odchudzaniu ważne jest urozmaicenie. Dotyczy to nie tylko diety, ale i ćwiczeń. Jeśli nie będziemy wprowadzać nowości, z czasem zwiększać tempa czy angażować różnych partii ciała, organizm przyzwyczai się do danej aktywności fizycznej i nie będzie przynosić ona spodziewanych rezultatów.

Podczas spacerów zaleca się wprowadzić wykroki, które świetnie uzupełniają ćwiczenia aerobowe. Choć angażują głównie dolne partie ciała - nogi oraz pośladki - prowadzą do zwiększonego spalania kalorii i aktywizują wiele grup stawów oraz mięśni. Regularne wykonywanie tego ćwiczenia poprawia wytrzymałość mięśniową, podkręca metabolizm, a w efekcie tych wszystkich czynników przyspiesza proces utraty tkanki tłuszczowej.

Jak robić wykroki?

Do energicznego marszu podczas spaceru dodaj wykroki, aby aktywność fizyczna została wykorzystana efektywnie w procesie odchudzania. Walka z nadprogramowymi kilogramami, bywa trudna, dlatego warto zwiększyć swoje szanse na sukces w nieskomplikowany sposób.

Trenując wykroki, dbaj o właściwą pozycję 123RF/PICSEL

Należy jednak skupić się na technice - to ona, a nie szybkie tempo, w przypadku robienia wykroków jest kluczowa. Stań prosto ze stopami ułożonymi na szerokość bioder i wykonaj duży krok do przodu. Oba kolana, zarówno nogi z przodu, jak i z tyłu, powinny być zgięte pod kątem 90 stopni. Upewnij się, że przednie kolano znajduje się bezpośrednio nad kostką. Wróć do pozycji wyjściowej i powtórz ruch na drugą nogę.

Na początku wykonuj serię 10 powtórzeń na każdą nogę, starając się utrzymać równomierne tempo. Z czasem wydłużaj trening, zachowując 30 sekund przerwy między kolejnymi seriami. Ćwicz w ten sposób 3-4 razy w tygodniu, aby uzyskać zauważalne efekty.

