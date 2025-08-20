Wykonuj proste ćwiczenia w trakcie spaceru. Kilogramy polecą w dół

InteriaKobieta Redakcja

Spacerowanie jest jedną z najłatwiejszych form aktywności fizycznej, która może być podejmowana w celu utraty wagi. Wykonywana często i regularnie zwiększa spalanie kalorii, wpływa pozytywnie na krążenie krwi oraz zdrowie całego ciała. Dodanie do spaceru jednego elementu może przyspieszyć proces pozbywania się tłuszczu.

Co zrobić, by spacer był efektywnym treningiem?
Co zrobić, by spacer był efektywnym treningiem?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Jak spacery mogą pomóc w odchudzaniu?
  2. Nie tylko zwykła przechadzka. Powtarzaj podczas spacerów, by szybciej schudnąć
  3. Jak robić wykroki?

Jak spacery mogą pomóc w odchudzaniu?

Stanowią bardzo dobry początek przygody z aktywnością fizyczną. Do spacerów nie potrzebujemy żadnych profesjonalnych sprzętów - przydają się jedynie wygodne buty i niekrępujące ruchów ubranie. Zaczynając od umiarkowanego tempa, nie narazimy się na kontuzje. To również forma sportu zalecana przy znacznej nadwadze i otyłości - rzucenie się na głęboką wodę w postaci biegania mogłoby w takim przypadku okazać się zbyt obciążające dla stawów.

W jaki sposób spacerowanie wspiera odchudzanie? W zależności od tempa i masy ciała można spalić od 200 do 400 kalorii w ciągu godziny. Regularne spacery poprawiają pracę układu krążenia i układu oddechowego, co pozytywnie wpływa na tempo przemiany materii.

Mniej osób zdaje sobie sprawę, że aktywność fizyczna na świeżym powietrzu pomaga regulować poziom hormonów związanych z głodem i obniża poziom kortyzolu. Znany jest jako "hormon stresu", który sprzyja gromadzeniu tkanki tłuszczowej, szczególnie w okolicach brzucha.

Nie tylko zwykła przechadzka. Powtarzaj podczas spacerów, by szybciej schudnąć

W skutecznym odchudzaniu ważne jest urozmaicenie. Dotyczy to nie tylko diety, ale i ćwiczeń. Jeśli nie będziemy wprowadzać nowości, z czasem zwiększać tempa czy angażować różnych partii ciała, organizm przyzwyczai się do danej aktywności fizycznej i nie będzie przynosić ona spodziewanych rezultatów.

Podczas spacerów zaleca się wprowadzić wykroki, które świetnie uzupełniają ćwiczenia aerobowe. Choć angażują głównie dolne partie ciała - nogi oraz pośladki - prowadzą do zwiększonego spalania kalorii i aktywizują wiele grup stawów oraz mięśni. Regularne wykonywanie tego ćwiczenia poprawia wytrzymałość mięśniową, podkręca metabolizm, a w efekcie tych wszystkich czynników przyspiesza proces utraty tkanki tłuszczowej.

Zobacz również:

Codzienne spacery mają zbawienny wpływ na zdrowie
Życie i styl

Postanowiła robić 10 tys. kroków dziennie. Zaskoczenie pojawiło się w trzecim tygodniu wyzwania

Natalia Jabłońska

Jak robić wykroki?

Do energicznego marszu podczas spaceru dodaj wykroki, aby aktywność fizyczna została wykorzystana efektywnie w procesie odchudzania. Walka z nadprogramowymi kilogramami, bywa trudna, dlatego warto zwiększyć swoje szanse na sukces w nieskomplikowany sposób.

Kobieta w sportowym stroju ćwiczy na drewnianym tarasie na świeżym powietrzu, wykonując wykrok z energicznym ruchem ramion, w tle metalowa barierka i rozmyte morze.
Trenując wykroki, dbaj o właściwą pozycję123RF/PICSEL

Należy jednak skupić się na technice - to ona, a nie szybkie tempo, w przypadku robienia wykroków jest kluczowa. Stań prosto ze stopami ułożonymi na szerokość bioder i wykonaj duży krok do przodu. Oba kolana, zarówno nogi z przodu, jak i z tyłu, powinny być zgięte pod kątem 90 stopni. Upewnij się, że przednie kolano znajduje się bezpośrednio nad kostką. Wróć do pozycji wyjściowej i powtórz ruch na drugą nogę.

Na początku wykonuj serię 10 powtórzeń na każdą nogę, starając się utrzymać równomierne tempo. Z czasem wydłużaj trening, zachowując 30 sekund przerwy między kolejnymi seriami. Ćwicz w ten sposób 3-4 razy w tygodniu, aby uzyskać zauważalne efekty.

MOŻNA ZDROWIEJ. O ŚNIE. Somnolog: Latami można nie wiedzieć, że we śnie rozwija się chorobaINTERIA.PL

Najnowsze