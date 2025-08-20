Imbir - pogromca stanów zapalnych

Dodawane do rozgrzewających herbat i pikantnych dań kłącze nie bez przyczyny od wieków wykorzystywano w medycynie naturalnej. Dziś liczne badania naukowe potwierdzają korzystny wpływ imbiru lekarskiego na cały organizm. Ta pikantna i nieco gorzka przyprawa zawiera liczne substancje bioaktywne, m.in. gingerol i shoagol. Wykazują one silne właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne - opóźniają procesy starzenia się i zmniejszają ryzyko powstawania nowotworów.

Najnowsze badania sugerują, że suplementy z imbirem mogą redukować stany zapalne w przebiegu niektórych schorzeń autoimmunologicznych, takich jak toczeń czy reumatoidalne zapalenie stawów. Naukowcy ustalili, że regularne spożywanie imbiru znacząco hamuje namnażanie się neutrofili, których nadmierna aktywność zaostrza stan zapalny. Eksperci podkreślają jednak, że potrzebne są dalsze badania na poparcie tej tezy.

Imbir - wsparcie w zwalczaniu bólu

Wstępne wyniki badań nad przeciwbólowymi właściwościami imbiru są optymistyczne, ale nie jednoznaczne. Naukowcy podejrzewają, że substancje znajdujące się w przyprawie aktywują szlaki w układzie nerwowym, które odpowiadają za tłumienie impulsów bólowych. Ekstrakty z tego niezwykłego kłącza mogą np. łagodzić ból i sztywność stawów w przebiegu choroby zwyrodnieniowej, zwłaszcza we wczesnym stadium. Imbir zmniejsza też bóle menstruacyjne czy bolesność mięśni po treningu.

Imbir najlepszy dla zdrowia serca

Imbir warto regularnie dodawać do posiłków i napojów także ze względu na układ krążenia. Przegląd 26 badań klinicznych potwierdza skuteczność tej przyprawy w obniżaniu poziomu złego cholesterolu i trójglicerydów. Jednocześnie imbir zwiększa stężenie dobrego cholesterolu, a także pomaga obniżyć ciśnienie krwi. Wszystkie te czynniki są kluczowe w profilaktyce miażdżycy, nadciśnienia, choroby wieńcowej, zawału serca czy udaru mózgu.

Imbir może chronić przed cukrzycą

Kłącze imbiru może być też wsparciem w profilaktyce cukrzycy typu 2. Wiele wiarygodnych badań wykazało, że przyprawa zwiększa wrażliwość komórek na insulinę, a także przechwycanie przez nie glukozy, co skutkuje obniżeniem jej poziomu we krwi. Silne właściwości antyoksydacyjne imbiru niwelują też stany zapalne, które są jednym z głównych powodów rozwoju cukrzycy typu 2.

Imbir to najlepsze co możesz dodawać do potraw i napojów 123RF/PICSEL

Imbir a demencja

Niektóre badania dają nadzieję na wykorzystanie imbiru w profilaktyce chorób neurodegeracyjnych, takich jak alzheimer. Naukowcy sugerują, że substancje bioaktywne znajdujące się w tej przyprawie mogą chronić neurony przed stresem oksydacyjnym, który skutkuje uszkodzeniami i przedwczesnym starzeniem się komórek, co jest jednym z większych czynników ryzyka wystąpienia demencji.

Komu imbir może szkodzić?

Ze względu na duże ilości substancji bioaktywnych stosowanie imbiru w dużych dawkach, a w szczególności suplementów i ekstraktów, należy skonsultować z lekarzem. Zwłaszcza jeśli przyjmujesz leki na schorzenia przewlekłe - przyprawa może nasilać działanie leków stosowanych na cukrzycę czy nadciśnienie. Nie powinno się jej używać w przypadku przyjmowania leków rozrzedzających krew.

Źródło:

https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/ginger-benefits-diabetes-heart-brain-health-b2804311.html

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 141: Przemek Chudkiewicz INTERIA.PL