Najzdrowsza przyprawa świata. Walczy z bólem stawów, obniża cholesterol
Średnia długość życia w krajach rozwiniętych wciąż się zwiększa. Żyjemy coraz dłużej, ale jednocześnie coraz częściej zmagamy się z przewlekłymi schorzeniami, takimi jak miażdżyca, cukrzyca, nadciśnienie czy otyłość. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa zwiększa się też liczba osób chorujących na demencję. Lekarze podkreślają, że możemy znacznie zwiększyć szanse na długie życie w zdrowiu przez odpowiedni styl życia - przede wszystkim zbilansowaną dietę. Okazuje się, że jedna z przypraw ma zbawienny wpływ na cały organizm. Jej regularne dodawanie do posiłków może przynieść wiele korzyści dla serca, stawów, a nawet mózgu.
Imbir - pogromca stanów zapalnych
Dodawane do rozgrzewających herbat i pikantnych dań kłącze nie bez przyczyny od wieków wykorzystywano w medycynie naturalnej. Dziś liczne badania naukowe potwierdzają korzystny wpływ imbiru lekarskiego na cały organizm. Ta pikantna i nieco gorzka przyprawa zawiera liczne substancje bioaktywne, m.in. gingerol i shoagol. Wykazują one silne właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne - opóźniają procesy starzenia się i zmniejszają ryzyko powstawania nowotworów.
Najnowsze badania sugerują, że suplementy z imbirem mogą redukować stany zapalne w przebiegu niektórych schorzeń autoimmunologicznych, takich jak toczeń czy reumatoidalne zapalenie stawów. Naukowcy ustalili, że regularne spożywanie imbiru znacząco hamuje namnażanie się neutrofili, których nadmierna aktywność zaostrza stan zapalny. Eksperci podkreślają jednak, że potrzebne są dalsze badania na poparcie tej tezy.
Imbir - wsparcie w zwalczaniu bólu
Wstępne wyniki badań nad przeciwbólowymi właściwościami imbiru są optymistyczne, ale nie jednoznaczne. Naukowcy podejrzewają, że substancje znajdujące się w przyprawie aktywują szlaki w układzie nerwowym, które odpowiadają za tłumienie impulsów bólowych. Ekstrakty z tego niezwykłego kłącza mogą np. łagodzić ból i sztywność stawów w przebiegu choroby zwyrodnieniowej, zwłaszcza we wczesnym stadium. Imbir zmniejsza też bóle menstruacyjne czy bolesność mięśni po treningu.
Imbir najlepszy dla zdrowia serca
Imbir warto regularnie dodawać do posiłków i napojów także ze względu na układ krążenia. Przegląd 26 badań klinicznych potwierdza skuteczność tej przyprawy w obniżaniu poziomu złego cholesterolu i trójglicerydów. Jednocześnie imbir zwiększa stężenie dobrego cholesterolu, a także pomaga obniżyć ciśnienie krwi. Wszystkie te czynniki są kluczowe w profilaktyce miażdżycy, nadciśnienia, choroby wieńcowej, zawału serca czy udaru mózgu.
Imbir może chronić przed cukrzycą
Kłącze imbiru może być też wsparciem w profilaktyce cukrzycy typu 2. Wiele wiarygodnych badań wykazało, że przyprawa zwiększa wrażliwość komórek na insulinę, a także przechwycanie przez nie glukozy, co skutkuje obniżeniem jej poziomu we krwi. Silne właściwości antyoksydacyjne imbiru niwelują też stany zapalne, które są jednym z głównych powodów rozwoju cukrzycy typu 2.
Imbir a demencja
Niektóre badania dają nadzieję na wykorzystanie imbiru w profilaktyce chorób neurodegeracyjnych, takich jak alzheimer. Naukowcy sugerują, że substancje bioaktywne znajdujące się w tej przyprawie mogą chronić neurony przed stresem oksydacyjnym, który skutkuje uszkodzeniami i przedwczesnym starzeniem się komórek, co jest jednym z większych czynników ryzyka wystąpienia demencji.
Komu imbir może szkodzić?
Ze względu na duże ilości substancji bioaktywnych stosowanie imbiru w dużych dawkach, a w szczególności suplementów i ekstraktów, należy skonsultować z lekarzem. Zwłaszcza jeśli przyjmujesz leki na schorzenia przewlekłe - przyprawa może nasilać działanie leków stosowanych na cukrzycę czy nadciśnienie. Nie powinno się jej używać w przypadku przyjmowania leków rozrzedzających krew.
