Układy astrologiczne sprzyjające miłości

Największym astrologicznym wydarzeniem sierpnia będzie koniunkcja Wenus z Jowiszem 12 sierpnia. Wenus, planeta miłości i zmysłowości, połączy się z Jowiszem - symbolem szczęścia i ekspansji. To układ, który niesie ze sobą obietnicę nowych znajomości pełnych radości, ale również rozwinięcia istniejących relacji na głębszym poziomie. To idealny moment na randki, romantyczne wyznania czy planowanie wspólnej przyszłości.

Wenus już 25 sierpnia wkroczy do ognistego Lwa, a to dodatkowo podkręci atmosferę namiętności. W tym znaku Wenus zachęca do odważnych gestów miłosnych, imponowania partnerowi i celebrowania związku. Nie zabraknie chwili na romantyczne uniesienia i wyrażanie uczuć w sposób spektakularny.

Pod koniec miesiąca, 26 sierpnia, Wenus stworzy trygon z Saturnem oraz sekstyl z Uranem, przez co wprowadzi stabilizację i nieoczekiwane zwroty w miłosnych sprawach. Ten czas sprzyja deklaracjom, planowaniu wspólnego życia, ale i odkrywaniu nowych, zaskakujących aspektów relacji.

Kto najsilniej poczuje miłość?

W tym miesiącu szczególnie sprzyjają energie Bykom, Lwom, Rybom i Wagom.

Byki mogą liczyć na wsparcie Wenus - ich patronki - która pomaga budować trwałe i zmysłowe relacje.

Lwy zyskają pewność siebie i charyzmę dzięki obecności Wenus w ich znaku. To czas, by zabłysnąć i dać się zauważyć.

Ryby będą pod wpływem trygonów między Księżycem, Wenus, Neptunem i Jowiszem , co sprawia, że ich uczucia nabiorą głębi i mistycyzmu.

Wagi z kolei, dzięki Marsowi w swoim znaku, poczują napływ energii do działania w miłości. Przed nimi czas na odważne kroki i nawiązywanie nowych kontaktów.

Nie każdy moment będzie jednak usłany różami. Na początku miesiąca, dokładnie 1 sierpnia, Wenus znajdzie się w kwadraturze do Saturna i Neptuna, a to może prowadzić do rozczarowań i złudzeń. To ostrzeżenie, by nie rzucać się w miłość bez zastanowienia, a także uważać na fałszywe obietnice i niejasne intencje.

Kolejne wyzwanie to opozycja Wenus do Plutona 27 sierpnia - w tym czasie mogą pojawić się napięcia w relacjach, zazdrość czy zaborcze zachowania. To test dla wielu związków, który może albo je wzmocnić, albo zmusić do podjęcia trudnych decyzji. Zrób test partnerstwa i dowiedz się, czy twoja relacja ma przyszłość!

Romantyczny kalendarz - kiedy działać?

1 sierpnia oraz 27 sierpnia to dni, gdy warto zachować ostrożność w sprawach sercowych.

9-10 sierpnia sprzyjają głębokim uczuciom i intuicji.

12-14 sierpnia to absolutny szczyt romantycznej energii - idealny moment na spotkania, wyznania i wspólne plany.

25-27 sierpnia to czas pełen namiętności, ale i emocjonalnych turbulencji, dlatego warto być czujnym.

Warto słuchać serca, ale też rozsądku, by podążać ścieżką prawdziwej i trwałej miłości.

