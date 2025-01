Co przyniesie środa 29 stycznia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy dla Barana - Karta 4 Buław

W relacjach osobistych możliwy będzie flirt, zauroczenie, warunki sprzyjające pogłębianiu związku. W grę wchodzi zaproszenie na randkę lub wręcz na niedużą rodzinną uroczystość, podczas której zdołasz lepiej poznać bliskich Twojej Miłości. W finansach wiele będzie teraz zależało od czyjejś do Ciebie sympatii. Dbaj o dobrą atmosferę i sprawną komunikację.

Horoskop tarotowy dla Byka - Karta 2 Kielichów

W relacjach prywatnych widać zauroczenie, miłe spotkanie, wspólne dążenie do tego, by widywać się jak najczęściej. Możesz trafić na swoją bratnią duszę, poznać człowieka, dzięki któremu przypomnisz sobie o swoich licznych zaletach i odkryjesz nowe. Szukaj wspierającego towarzystwa. W finansach możliwa będzie wspólna akcja z dobrym przyjacielem.

Horoskop tarotowy dla Bliźniąt - Karta Sąd Ostateczny

W relacjach prywatnych warto pielęgnować w sobie wyrozumiałość, umiejętność przebaczania. Ktoś zrobił coś, co jest zaskakujące nawet dla niego samego. Możemy mieć o sobie rozmaite wyobrażenie, jednak dopiero wyzwania dnia codziennego pokazują, na ile nas stać. W finansach skomplikowana kwestia może zostać wyjaśniona, a kontakty biznesowe - naprawione.

Horoskop tarotowy dla Raka - Karta Diabeł

W relacjach prywatnych trzeba wykazać się czasem zdrowym egoizmem. Nie poświęcaj wszystkiego, by otrzymać cokolwiek. Unikaj też ludzi, którzy grają na poczuciu winy czy strachu. To najlepsze potwierdzenie, że ich zamiary nie są czyste, a uczucie może szybko się skończyć. W finansach pamiętaj, że nie wszystko złoto, co się świeci, a duże zyski wymagają ofiar. W zdrowiu uwaga na wysoką gorączkę.

Horoskop tarotowy dla Lwa - Karta Kochankowie

W relacjach prywatnych możliwy będzie flirt lub romans z "artystyczną duszą", osobą lubiącą dramatyzować. Z tym kimś nie sposób się nudzić, jednak nie ma też co liczyć na spokój oraz przewidywalność. Jeśli od dawna dusisz w sobie emocje, to teraz znajdą one ujście. W finansach trzeba będzie wybrać między dwiema skrajnymi opcjami o równorzędnej wartości.

Horoskop tarotowy dla Panny - Karta Król Kielichów

W kontaktach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która jest zaprawiona w miłosnych bojach, ale wciąż ma nadzieję na płomienne, definiujące przyszłość uczucie. Są ludzie, którzy zdają się nigdy nie starzeć. Pomimo upływu lat zachowują oni młodzieńczą fascynację światem. Kogoś takiego spotkasz. W finansach w grę wchodzi mądra rada mężczyzny.

Horoskop tarotowy dla Wagi - Karta 7 Kielichów

W relacjach prywatnych widać mnogość opcji, a przecież serce jest tylko jedno! Nie spiesz się z decyzjami i do niczego się teraz nie zobowiązuj. Każdy ma prawo we własnym tempie dojrzewać do miłości. Okres swobodnego randkowania może otworzyć Tobie zupełnie nowe perspektywy. W finansach nie podejmuj kroków na podstawie fałszywych wyobrażeń.

Horoskop tarotowy dla Skorpiona - Karta 5 Kielichów

W życiu prywatnym utrata złudzeń może okazać się bolesna. Nie ma jednak co rozpaczać. Twoje serce zostanie uwolnione, by bić dla kogoś, kto okaże się tego wart. Póki co, przyjrzyj się temu, co zostało utracone. Ile z tego było prawdą, a ile jedynie pięknym chociaż dusznym snem? W finansach trzeba pogodzić się z aktualną pozycją, czyjąś słabością, uwzględnić ją w planach.

Horoskop tarotowy dla Strzelca - Karta As Denarów

W relacjach prywatnych możesz otrzymać od kogoś inspirację, stanąć w prawdzie, zrozumieć ważną kwestię. Czeka Cię dar rozmowy, życzliwości, pocieszenia. Szukaj towarzystwa osób szczodrych, kochających życie, które z każdego dnia usiłują wynieść jakąś naukę i korzyść. W finansach Twoje plany mają teraz wielką szansę realizacji, dlatego wdrażaj je z wigorem.

Horoskop tarotowy dla Koziorożca - Karta 5 Mieczy

W życiu prywatnym wystrzegaj się mściwości. Nie trać też czasu i energii, by kogoś "odbijać", przekonywać do powrotu, czy zohydzać nowych partnerów w oczach tamtej osoby. Nawet jeśli popełnia ona ewidentny błąd, musi sama podnieść jego konsekwencje i być może dojść do właściwych wniosków. W finansach przemyśl, czy potencjalny zysk jest wart tak dużej inwestycji.

Horoskop tarotowy dla Wodnika - Karta Rycerz Denarów

W relacjach prywatnych uważaj, aby się z czymś nie spóźnić. Nawet najbardziej płomienne wyznanie na nic się nie zda, jeśli padnie po czasie. Twój rozsądek jest godzien podziwu, jednak nie odwlekaj ważnych decyzji, czekając w nieskończoność na "odpowiedni moment". W finansach możesz zdobyć zatrudnienie i specjalizację w wąskiej dziedzinie.

Horoskop tarotowy dla Ryb - Karta Kapłan

W relacjach prywatnych konieczne może okazać się wyrzeczenie czegoś, poświęcenie dla dobra rodziny, bezwzględne przestrzeganie zasad. Los może Cię rzucić w otoczenie, w którym dominują konserwatywne wartości. Nie ma co się sprzeczać z ludźmi. Lepiej dać im przykład swoją postawą. W finansach możesz zarobić dzięki odkrywaniu przeszłości, pielęgnowaniu historii. W zdrowiu uwaga na migdałki.

Znaki Zodiaku. Komu pisane jest bogactwo? Interia.tv