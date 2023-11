Spis treści: 01 Poniedziałek - Księżyc

02 Wtorek - Mars

03 Środa - Merkury

04 Czwartek - Jowisz

05 Piątek - Wenus

06 Sobota - Saturn

07 Niedziela - Słońce

Z punktu widzenia astrologii dzień tygodnia, w którym urodził się dany człowiek, jest niezwykle ważny. To właśnie on kształtuje osobowość, a właściwie satelita, planeta bądź gwiazda, która jest do niego przypisana. Jej energia nadaje cechy charakteru, a więc dzień urodzenia może zdradzić o człowieku więcej, niż mogłoby się wydawać.

Poniedziałek - Księżyc

Astrologia Najszczęśliwsza data urodzenia. Mają ją tylko wybrańcy losu Urodzeni w poniedziałek są objęci patronatem Księżyca. Są więc wrażliwi i pełni empatii. Cechują się tajemniczością oraz zmiennością, a także łatwo ulegają wpływom innych osób. Zdarza się, że mają problem z podejmowaniem decyzji, a ich nastrój zmienia się jak w kalejdoskopie. Osoby, które przyszły na świat w poniedziałek chętnie pomagają innym, można im zaufać, a w przyjaźni są niezwykle lojalne. W dodatki odznaczają się kreatywnością, pracowitością i bujną wyobraźnią.

Wtorek - Mars

Wtorek stoi pod znakiem bojowości, a wszystko to przez patronat czerwonej planety. Osoby urodzone tego dnia cechują się porywczością. Nie wiedzą, czym jest cierpliwość, a zajście im za skórę zazwyczaj nigdy nie jest wybaczane. Urodzeni we wtorek są niezwykle ambitni i z uporem dążą do wyznaczonych celów. Są niezwykle pewni siebie, co często przekłada się na arogancję i niechętne przyznawanie racji innym.

Środa - Merkury

Urodzeni w środę są niezwykle utalentowani. Są ciekawe świata, a więc uczenie się nowych rzeczy przychodzi im z łatwością. Poza tym komunikację z innymi stawiają na pierwszym miejscu. Z nimi nigdy nie ma niedomówień. Są konkretnie i nie owijają w bawełnę. W dodatku osoby, które przyszły na świat w środę są duszami towarzystwa. Z nimi nigdy nie ma nudy.

Czwartek - Jowisz

Osoby urodzone w czwartek optymistycznie patrzą na świat. Nie brakuje w nich pokładów empatii i wrażliwości. Chętnie poznają nowych ludzi i dbają o nawiązywane z nimi relacje. Urodzeni w czwartek odznaczają się poczuciem humoru i dystansem do siebie. To, co ich wyróżnia to także szczerość i łagodność. W dodatku są niezwykle pewni siebie, co pozwala im z łatwością piąć się po szczeblach kariery.

Piątek - Wenus

Urodzeni w piątek na pierwszym miejscu stawiają miłość. To romantycy, ale nie zawsze są stali w uczuciach. Ciągle szukają wrażeń, również w życiu miłosnym. Ważne jest dla nich piękno, a więc poczucie estetyki mają na wysokim poziomie. Osoby urodzone w piątek są kreatywne, a więc potrafią zadbać o wszelkie, nawet najmniejsze szczegóły. Planują z wyprzedzeniem, a wszystkie ich sprawy muszą być dopięte na ostatni guzik.

Sobota - Saturn

Dla osób, które przyszły na świat w sobotę nie ma rzeczy nie do zrobienia. Uwielbiają wyzwania i dumnie stawiają im czoła. Rozsądnie podchodzą do wszelkich podejmowanych decyzji. Powierzone obowiązki wykonują sumiennie i tego też oczekują od innych. Urodzeni w sobotę dążą do stabilności, a więc niekoniecznie dobrze znoszą zmiany w życiu. Niechętnie okazują emocje, wolą je tłumić, przez co inni odbierają ich jako chłodne osoby.

Niedziela - Słońce

Osoby urodzone w niedzielę są obdarzone niezwykłą energią, przez co ciężko im usiedzieć w jednym miejscu. W ich życiu nie brakuje przygód, są kreatywni i przyciągają innych do siebie niczym magnes. Są w ciągłym ruchu i nie boją się ryzykować. Urodzeni w niedzielę nie znoszą nudnych rozwiązań. Uwielbiają przyciągać spojrzenia, są ambitni, a osiąganie wyznaczonych celów nie stanowi dla nich problemu. W tym wszystkim pomaga im niegasnący optymizm.

