Horoskop finansowy wróżki Anne na ten tydzień. Lepiej trzymaj się za kieszeń

Horoskop finansowy na 13-19.03.2023 - BARAN

Aura tego tygodnia przyniesie problemy z koncentracją. W pracy na etacie trudno ci będzie przebrnąć przez stertę dokumentów, które piętrzyć się będą na twoim biurku. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą nie będą miały cierpliwości do marudnych klientów. Osoby spod tego znaku poszukujące pracy zaczną wymyślać sobie różne problemy, które uniemożliwiają im znalezienie dobrego wakatu. W sprawach finansowych będziesz oszczędny, a pieniądze będziesz wydawał małymi krokami.

Horoskop finansowy na 13-19.03.2023 - BYK

Marcowa aura nie będzie stwarzać ci problemów, więc nie musisz się za dużo martwić. W pracy na etacie poradzisz sobie z wyzwaniami, a nawet mocniej staniesz na nogi i twoja pozycja się ugruntuje. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą mogą spodziewać się dobrych wiadomości, które pozwolą im na realizację planów. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą rozczarowane, bo pewne wydarzenia pokrzyżują im plany. W sprawach finansowych to dobry czas, by zrobić plan wydatków i uporządkować zobowiązania.

Horoskop finansowy na 13-19.03.2023 - BLIŹNIĘTA

W tym tygodniu wyznaczysz sobie nowe ambitne cele. W pracy na etacie poczujesz, że jesteś gotowy, aby sięgać po więcej i ostro zabierzesz się do roboty. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą zdobędą autorytet wśród konkurencji i wszyscy wokoło zrozumieją, że trzeba się liczyć z twoją firmą. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny zdobywać nową wiedzę, aby wzmocnić swoją pozycję. W sprawach finansowych będziesz mieć szczęście, bo na twoim koncie pojawią się dodatkowe pieniądze.

Horoskop finansowy na 13-19.03.2023 - RAK

Już od samego poniedziałku będziesz starał się wybrnąć z kłopotów, w które sam się wpakowałeś. W pracy na etacie zamiast narzekać, postanowisz coś unowocześnić bądź poprawić, co ułatwi ci pracę i uchroni od błędów. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały okazję zawrzeć znajomości z wpływowymi osobami, które pomogą im w rozwijaniu firmy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny cenić się wysoko, bo może się okazać, że są jedynymi specjalistami w danej dziedzinie. W sprawach finansowych spodziewaj się pieniędzy z innych źródeł niż praca.

Horoskop finansowy na 13-19.03.2023 - LEW

W tym tygodniu łatwiej ci będzie rozwiązywać problemy. W pracy na etacie zrozumiesz, że świat nie kończy się na twoim stanowisku i postanowisz coś zrobić, co zapewni ci rozwój bądź przyczyni się do zmian na lepsze. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą będą pod silnym wpływem innych i dadzą się namówić na niezbyt rentowne inwestycje. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia znajdą życzliwą pomoc. W sprawach finansowych pozwolisz sobie na odrobinę szaleństwa i wydasz więcej kasy na przyjemności bądź zabiegi kosmetyczne.

Horoskop finansowy na 13-19.03.2023 - PANNA

Początek tygodnia pozwoli ci na zrealizowanie zamierzeń, które już wcześniej były twoim celem. W pracy na etacie możesz liczyć na wsparcie kolegów z zespołu, a razem osiągniecie więcej niż gdybyś działał w pojedynkę. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą powinny być bardziej elastyczne i zacząć intensywniej reklamować się w sieci. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia wprawdzie z trudem, ale samodzielnie znajdą jakiś całkiem przystępny wakat. W sprawach finansowych twoje pieniądze się poprawią, bo ktoś zwróci ci długi bądź jakaś firma wypłaci zaległe należności.

Horoskop finansowy na 13-19.03.2023 - WAGA

Aura tego tygodnia zachęcać będzie cię do kierowania się rozsądkiem. W pracy logiczne działania będą teraz twoim silnym atutem i dobrze na tym wyjdziesz. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały sporo weny do działania, choć dawne porażki ciągle będą przypominać o sobie. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia zamiast gdybać, powinny zabrać się do roboty i intensywnie wysyłać cv. W sprawach finansowych zwróć uwagę na to, że lepiej mieć węża w kieszeni niż później, gdy ci zabraknie, prosić o pożyczkę.

Horoskop finansowy na 13-19.03.2023 - SKORPION

Marcowa aura zachęci cię do aktywniejszego spędzania czasu. W pracy na etacie nudzić cię będzie siedzenie za biurkiem, postanowisz więc coś z tym zrobić i rozszerzysz swoje pole działania na pracę poza firmą. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą będą zadowolone, bo obowiązki uda się połączyć z przyjemnościami. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny sobie przypomnieć o dawnych znajomościach, być może jest szansa na pomoc w temacie pracy. W sprawach finansowych zadbaj o dobre nawyki i nie wydawaj kasy na głupoty.

Horoskop finansowy na 13-19.03.2023 - STRZELEC

W tym tygodniu będziesz zaangażowany w sprawy, które do tej pory były ci obojętne. W pracy na etacie skupisz się na bieżących obowiązkach, dzięki temu wyjdziesz z zaległości, które od dawna ci ciążyły. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą powinny uważać, by nie przeceniać swoich możliwości i nie brać na siebie zbyt wielu zobowiązań. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia zamiast szukać etatu powinny pomyśleć o rozkręceniu własnego interesu. W sprawach finansowych możesz liczyć na szybkie zyski, jednak uważaj na zakupach, bo możesz kupić coś luksusowego, czego kompletnie nie potrzebujesz.

Horoskop finansowy na 13-19.03.2023 - KOZIOROŻEC

Marcowa aura przyniesie pozytywną energię. W pracy osoby z zespołu będą z tobą rywalizować, ale zrozumieją, że nie mogą cię pokonać i w końcu zaczną współpracować. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą zrobią dobry interes z osobą, z którą kiedyś łączyły go sprawy miłosne. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą szukały dla siebie nowych dziedzin w których mogą trochę zarobić. W sprawach finansowych warto myśleć o tym, jak zdobyć kasę i w co zainwestować, aby w przyszłości mieć dodatkowy grosz.

Horoskop finansowy na 13-19.03.2023 - WODNIK

Aura tego tygodnia zachęcać cię będzie do zdobywania dodatkowej wiedzy i realizowania własnych talentów. W pracy na etacie z impetem i bystrością zaczniesz robić te zadania, które otworzą ci drogę do awansu. W piątek uważaj na zbytni żar w kontaktach, bo może zrobić się burza w szklance wody. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą powinny mieć większą konsekwencję w działaniu, bo krótkotrwała zapalczywość nie przynosi oczekiwanych efektów. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia muszą się chwilę zatrzymać i przemyśleć swoją pozycję, by przy poszukiwaniu wakatu mierzyć siły na zamiary. W sprawach finansowych możesz liczyć na wsparcie bliskich, jeśli się okaże, że masz problem z płynnością finansową.

Horoskop finansowy na 13-19.03.2023 - RYBY

W tym w tygodniu zapragniesz zrobić coś, co do tej pory cię blokowało. W pracy na etacie pozwolisz sobie na odrobinę szaleństwa i zaskoczysz szefa nowymi pomysłami. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą wezmą się do pracy ze zdwojoną siłą, bo ich firma ostatnio kuleje. Osoby spod tego znaku na rozmowach o pracę będą zbyt pewne siebie przez to staną się nieostrożne. W sprawach finansowych zawładnąć może tobą impuls i popłyniesz wydając kasę na bzdury, a potem będziesz musiał pożyczać by starczyło ci do pierwszego.