Ponad milion Polek ma tak na imię. To kobiety zdeterminowane i inteligentne

Spis treści: 01 Znaczenie i pochodzenie imienia Anna

02 Anna - znaczenie biblijne

03 Imię Anna - charakter

04 Numerologia imienia Anna

05 Popularność imienia Anna

06 Imieniny Anny - kiedy wypadają?

07 Znane Anny. Kto nosi to imię?

Znaczenie i pochodzenie imienia Anna

Imię Anna pochodzi z języka hebrajskiego, gdzie "Hannah" oznacza "łaska". W związku z tym imię to tłumaczy się jako "pełna wdzięku, łaski". Od hebrajskiego "Hannah" pochodzi również imię Hanna. W Polsce imię Anna pojawiło się w XIII wieku. W formie Hanna funkcjonuje zaś od XIV wieku.

Zdrobnienia imienia Anna to między innymi: An, Andzia, Aneczka, Anek, Ania, Anika, Anula, Aniusia, Hania, Haneczka, Haniusia.

Anna - znaczenie biblijne

Święta Anna była matką Marii z Nazaretu i babką Jezusa Chrystusa. Jest świętą Kościoła katolickiego i prawosławnego. Nie znajdziemy informacji o jej imieniu czy życiu w Nowym Testamencie. Opowiadają jednak o tym pisma apokryficzne. Najwięcej informacji przekazuje Protoewangelia Jakuba i Ewangelia Pseudo-Mateusza.

Podobno dom rodzinny świętej Anny znajdował się w Betlejem. Poślubiła Joachima, gdy miała 24 lata. Oboje byli bardzo pobożnymi ludźmi. Mimo tego przez 20 lat małżeństwa nie doczekali się potomstwa, co w kulturze żydowskiej było uznawane za hańbę i karę Bożą. Zarówno Annie, jak i Joachimowi ukazał się jednak w końcu anioł i pocieszył ich, donosząc, iż zostaną rodzicami. Mieli nadać córce imię Maryja. Jak mówią przekazy, święta Anna została matką w wieku 45 lat. Dożyła 80 lat, a po śmierci została pochowana blisko Joachima, w Dolinie Jozafata.

Święta Anna jest patronką małżeństw, matek i wdów, ale też piekarzy oraz żeglarzy.

Anna, matka proroka Samuela, jest z kolei postacią biblijną. Pojawia się w Starym Testamencie. Była bezdzietną żoną Elkana, Bóg wysłuchał jednak jej próśb i obdarzył synem. Samuel znaczy po hebrajsku "Bóg wysłuchał". Małżeństwo miało jeszcze trzech innych synów i dwie córki.

Imię Anna - charakter

Każda Anna to osoba towarzyska, inteligentna i wrażliwa. Jednocześnie jest miła i raczej taktowna — nawet jeśli kogoś krytykuje, stara się to robić w taki sposób, by go nie urazić. Jej charakter ma jednak swoje złe strony - jest materialistką, ceni sobie wygodne życie i lubi się wymądrzać. Jednocześnie jest jej trudno przyznać się do błędu.

Anny są jednak wspaniałymi przyjaciółkami - niezwykle pomocnymi w trudnych sytuacjach. To dobre słuchaczki, które potrafią dotrzymywać sekretów, są otwarte na innych i tolerancyjne. Wszystkie Anny cenią sobie kontakt z naturą, która pozwala im zrelaksować się i naprawdę wypocząć.

Zdjęcie Kobiety o imieniu Anna pozostają pod wibracją cyfry 3. Co to oznacza? / 123RF/PICSEL

Numerologia imienia Anna

Imię Anna według numerologii podlega cyfrze 3. Właśnie dzięki temu Anny są pełne talentów, zdeterminowane i kreatywne. To kobiety dynamiczne i pełne energii, które jednocześnie twardo stąpają po ziemi i żyją według swoich własnych zasad. Wadą kobiet o tym imieniu jest jednak przeświadczenie, że we wszystkim mają rację.

Numerologiczne Trójki to jednak osoby towarzyskie, życzliwe, szczere i optymistycznie nastawione do życia. Energia ta przechodzi również na panie o imieniu Anna, podlegające wibracji tej cyfry. Wadą numerologicznych Trójek jest słomiany zapał, lekkomyślność i porywczość. Niestety, są to cechy, które mogą posiadać także kobiety o imieniu Anna.

Popularność imienia Anna

Imię Anna cieszy się ogromną popularnością od wielu lat. Ostatnio nadawane jest nieco rzadziej niż wcześniej, ale wciąż wiele dziewczynek dostaje tak na imię.

W 2022 roku najwięcej dzieci otrzymało imiona Zofia i Antoni. Na trzecim miejscu popularności uplasowało się imię Hanna. Anna była jednak jednym z najpopularniejszych imion nadawanych jako drugie.

Na stronie gov.pl można też sprawdzić, iż na dzień 31 stycznia 2023 roku w Polsce imię Anna nosiło 1 075 653 pań. To najpopularniejsze pierwsze imię w naszym kraju. Dla porównania znajdujące się na drugim miejscu imię Katarzyna pojawia się w rejestrze PESEL 605 826 razy.

Imieniny Anny - kiedy wypadają?

Imieniny Anny wypadają wiele razy w ciągu roku. Panie o tym imieniu mogą świętować w następujące dni:

9 stycznia,

1 lutego,

3 i 26 marca,

8 i 16 kwietnia,

7, 9, 17, 26 i 27 czerwca,

6, 13, 15, 20, 23 i 26 lipca,

26 sierpnia,

21 września,

1, 3, 4, 5, 13, 15 i 26 października,

20, 21, 28 listopada.

Najpopularniejsza data imienin Anny to 26 lipca. Właśnie wówczas świętuje większość kobiet o tym imieniu.

Zdjęcie Anny są życzliwe, towarzyskie i uśmiechnięte. / 123RF/PICSEL

Znane Anny. Kto nosi to imię?

Imię Anna jest bardzo popularne na całym świecie - w tym również w Polsce. Możemy się z nim zetknąć na kartach historii, ale i współcześnie. Kto nosił lub nosi to imię? To między innymi:

Anna Jagiellonka - królowa Polski;

- królowa Polski; Anja Rubik - modelka;

- modelka; Anna Lewandowska - trenerka personalna;

- trenerka personalna; Anna Brzezińska - pisarka;

- pisarka; Anna Dąbrowska - polska piosenkarka;

- polska piosenkarka; Anna Wyszkoni - polska piosenkarka;

- polska piosenkarka; Anna Mucha - polska aktorka;

- polska aktorka; Anna Dymna - polska aktorka filmowa i teatralna oraz działaczka społeczna;

- polska aktorka filmowa i teatralna oraz działaczka społeczna; Anna Maria Jopek - polska piosenkarka.

Wszyscy znają też zapewne postaci Annie Lennox, Annie Leibovitz czy księżniczki Anny, córki królowej Elżbiety II i księcia Filipa.

