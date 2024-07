Niektórzy z nas lubią pójść na skróty, wyjechać poza linię, żeby szybciej skończyć kolorowankę. Inni idą wyznaczoną drogą, nawet jeśli dojście do celu zajmie im więcej czasu. Do której grupy należysz ty i twoi znajomi?

Baran jest uparty i nie ma zamiaru robić nic wbrew sobie. Jeśli na drodze do celu staną mu zasady, czy konwenanse, cóż, przejedzie po nich walcem. To dla Barana tylko przeszkody na drodze do celu.