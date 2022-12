Horoskop na 15 grudnia. Sprawdź, co wydarzy się w czwartek

Horoskop na 15 grudnia 2022 r. - BARAN

Możesz w pracy wziąć się za bardzo ambitne projekty. Jeśli jednak czegoś nie wiesz, nie wstydź się prosić o pomoc innych osób. Planety będą Cię dziś wspierać i postawią na Twojej drodze życzliwe Ci osoby, skore do pomocy. To będzie bardzo udane doświadczenie. Zyskasz nowe umiejętności oraz nowe znajomości. Takie podejście do sprawy bardzo ucieszy Twego szefa, który widząc zaangażowanie w pracę oraz w budowanie zespołu, na pewno nie zostawi tego ot tak sobie. Zostaniecie wszyscy odpowiednio nagrodzeni a wszyscy inni mogą Wam zazdrościć.

Horoskop na 15 grudnia 2022 r. - BYK

Wpływ planety Wenus będzie dziś na Byki bardzo duży. Samotne, mają szansę na płomienny romans a te będące w związkach, tylko się w nich umocnią. Dla samotnych tajemniczy nieznajomy, poznany poprzez aplikację randkową okaże się bardzo obiecującym obiektem westchnień. Związane Byki zaś, odkryją w sobie na nowo płomień namiętności. Już dziś zatem, samotne Byki jak i te związane planować mogą weekend tylko we dwoje. Dla każdego coś innego i dla każdego coś dobrego. Miłość i namiętność niech idą w parze.

Horoskop na 15 grudnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Horoskop na 15 grudnia 2022 r. - RAK

Nie bierz dziś na siebie zbyt wiele obowiązków w pracy. Raczej staraj się wyhamować wszelkie aktywności a najlepiej będzie, jak weźmiesz sobie kilka dni wolnego. Jesteś w końcu sam sobie szefem i możesz podejmować decyzje tylko dla siebie. Ukryj się przed pracownikami, którzy tylko narzekają a tym bardziej ambitnym ustal plan dnia oraz plan na kilka dni najbliższych. Jak wrócisz z urlopu, dokonasz inspekcji i będziesz wiedział, kto się nadaje do tego by dalej z nim współpracować a kto, niestety, będzie musiał się pożegnać z Twoją firmą.

Horoskop na 15 grudnia 2022 r. - LEW

Ktoś powierzył Tobie jakiś czas temu sekret. Teraz nadarza się okazja ku temu, by z tego sekretu zrobić własny użytek. Okaże się, że będzie on bardzo przydatny Twojej firmie i przyczynić się może do jeszcze większego zaistnienia w Twojej branży. Wykorzystanie tej tajemnicy wyjdzie Tobie tylko na dobre, zresztą osobie, która ją Tobie powierzyła, również. Zrobicie użytek z tych informacji dla swojego własnego dobra. Zbudujesz nową strategię działania i zaczniesz baczniej przyglądać się swojej konkurencji. Wyciągnięcie odpowiednich wniosków z tych obserwacji wpłynie na Twój zawodowy sukces.

Horoskop na 15 grudnia 2022 r. - PANNA

Zmagać się dziś będziesz ze zdrowotnymi dolegliwościami. Tak naprawdę nie jest to nic poważnego ale niestety, dość uciążliwego i odbierającego chęci na wiele rzeczy. Może pora zmienić nawyki żywieniowe albo i inne, wprowadzić do swojego życia więcej ruchu na świeżym powietrzu oraz warto unikać wszelkich używek. Te działania pozytywnie odbiją się na Twoim zdrowiu, Od razu poczujesz różnicę a w ciągu kilku dni nabierzesz chęci do działania, wrócą optymizm oraz pozytywna energia. Ale by tak było, wprowadzać zmiany musisz od dziś.

Horoskop na 15 grudnia 2022 r. - WAGA

Horoskop na 15 grudnia 2022 r. - SKORPION

Humor będzie Ci dziś dopisywał. Staniesz się bardziej pracowity oraz będzie można liczyć na Ciebie. Wiele osób z pracy zwróci się do Ciebie po pomoc a Ty im nie odmówisz. Wszystko bardzo dokładnie zaplanujesz już od samego rana i na wszystko też wystarczy Tobie czasu. Twoi współpracownicy będą mogli uczyć się od Ciebie skrupulatności w działaniu, bo jesteś dla nich autorytetem. W domu zaś nie zwlekaj z ważna rozmową. Ona i tak musi się odbyć a odwlekanie jej tylko pogorszy sytuację. Warto to zrobić i cieszyć się spokojem wszystkich domowników.

Horoskop na 15 grudnia 2022 r. - STRZELEC

Wpadniesz dziś na wiele pomysłów, które zaskoczą Twoją otoczenie. Możesz dziś skoczyć na zakupy, wybrać się ze znajomymi na obiad po pracy czy wieczorem gdzieś na drinka. Możesz tez zaplanować świąteczną podróż w gronie rodzinnym. Aktywności i pomysłów dziś Ci nie zabraknie. Samotne Strzelce mają szanse na poznanie kogoś ciekawego a znajomość ta przerodzić się może w romans, który może z czasem nabrać kolorów i przerodzić się w związek z prawdziwego zdarzenia, bo tak naprawdę, wszystko może się zdarzyć.

Horoskop na 15 grudnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

Nie wtrącaj się dziś w cudze konflikty. To nie przyniesie niczego dobrego Tobie ani Twoim bliskim. W pracy również staraj się być dziś bezkonfliktowy. Nawet najlepszy szef na świecie nie lubi, kiedy podważa się jego decyzje czy się go poucza. Zachowaj skromność w działaniu a obróci się to na Twoją korzyść. Po pracy pójdź na bardzo długi spacer celem przemyślenia wielu spraw. Z dala od zgiełku pracy nabierzesz dystansu i wpadniesz na pomysł, jak radzić sobie z własnym szefem, by zawsze Tobie było dobrze. W końcu możesz jak kot, chodzić własnymi ścieżkami i będzie to dla Ciebie dobre.

Horoskop na 15 grudnia 2022 r. - WODNIK

Zdecyduj się na kilka dni urlopu. Nawet sam szef, widząc Ciebie w pracy, złoży ci taką propozycję. Postaraj się też nie szczędzić na wypoczynku i zadbaj o własne wygody podczas urlopu. Możesz tę sprawę przedyskutować ze swoimi przyjaciółmi, którzy zawsze służą dobrą radą bo chcą dla Ciebie wyłącznie Twojego dobra. Doceń to i poradź się w kwestii urlopowego wyjazdu. A może wyjazd w kilka osób to nie będzie wcale taki głupi pomysł? To temat też do przegadania chociażby przy lampce dobrego wina czy wspólnej kolacji.

Horoskop na 15 grudnia 2022 r. - RYBY

Dużo dziś w Tobie będzie odwagi do działania oraz mnóstwo energii do rozdysponowania. Wykorzystaj to na twórcze działania w pracy oraz na współpracę z innymi podczas realizacji zadań. Szybko wdrożysz swoje pomysły a szef, oczywiście będzie pod ogromnym wrażeniem. Wieczorem sprawy domowe będą od Ciebie wymagały większej uwagi niż dotychczas, trzeba się bardzo skupić i z pozostałymi domownikami podjąć ważne rodzinne decyzje, które najpierw wymagały będą konsultacji wszystkich członków rodziny.