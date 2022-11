Spis treści: 01 Horoskop dzienny na środę, 16 listopada 2022 r. - BARAN

02 Horoskop dzienny na środę, 16 listopada 2022 r. - BYK

03 Horoskop dzienny na środę, 16 listopada 2022 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop dzienny na środę, 16 listopada 2022 r. - RAK

05 Horoskop dzienny na środę, 16 listopada 2022 r. - LEW

06 Horoskop dzienny na środę, 16 listopada 2022 r. - PANNA

07 Horoskop dzienny na środę, 16 listopada 2022 r. - WAGA

08 Horoskop dzienny na środę, 16 listopada 2022 r. - SKORPION

09 Horoskop dzienny na środę, 16 listopada 2022 r. - STRZELEC

10 Horoskop dzienny na środę, 16 listopada 2022 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop dzienny na środę, 16 listopada 2022 r. - WODNIK

12 Horoskop dzienny na środę, 16 listopada 2022 r. - RYBY

Horoskop dzienny na środę, 16 listopada 2022 r. - BARAN

Podejmiesz dziś wiele trafnych decyzji dotyczących spraw finansowych i czysto pieniężnych. Po prostu liczyć będziesz pieniądze w swojej głowie. Wiele twoich pomysłów spotka się z uznaniem szefa i całego zespołu. Zarobisz dla firmy naprawdę sporo. Nigdy nie obawiaj się tego, że masz złe pomysły. Zawsze masz je dobre i godne uwagi. Musisz tylko częściej o nich mówić, śmiało i odwagą je pokazywać światu. Uznanie szefa masz zawsze zagwarantowane, dlatego dobrze to wykorzystaj.

Horoskop dzienny na środę, 16 listopada 2022 r. - BYK

Zachowaj dziś umiar w pracy i domu. Nie musisz porywać się na jakieś spektakularne wyczyny zawodowe ani nie musisz też szaleć kulinarnie w domu, by zadowolić wszystkich dookoła. Przy dobrym planowaniu jednak wykonasz wiele zadań, a i znajdziesz czas na chwile przyjemności. Zresztą komu jak komu, ale tobie takie codzienne przyjemności się należą. Szybkie zakupy w galerii to bardzo dobra opcja na ciekawe spędzenie czasu w gronie najbliższych.

Horoskop dzienny na środę, 16 listopada 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Życie i styl Wizjonerka Aida zaapelowała do Polaków. Chodzi o najbliższe dni Jeśli będziesz dziś dobrej myśli, to wiele spraw załatwisz. Nawet te bardzo trudne zakończą się sukcesem. Wprowadź zasadę pozytywnego myślenia. Dodatkowo odbędziesz dziś bardzo ważne spotkanie z bardzo ważną osobą z twojej firmy. Od niej wiele zależy. Musisz dobrze wypaść, a kto wie, czy nie będzie to początek drogi ku twojemu awansowi. Po południu nasilić się mogą dolegliwości z gardłem i krtanią. Zadbaj o nie właściwie, by nie przerodziło się to w coś znacznie poważniejszego.

Horoskop dzienny na środę, 16 listopada 2022 r. - RAK

Poczujesz dziś, drogi Raku, że w sprawach swojej miłości jesteś na właściwej drodze. Wszystko będzie się dobrze układać, więzi coraz bardziej zacieśniać. Twój związek zacznie być bardzo poważny. Samotne Raki mają szanse na udane randki. Trzeba je tylko dobrze zaplanować i przede wszystkim nie bać się kontaktów z innymi. Pora wyjść ze skorupy i pokazać się światu. Taka otwartość na ludzi pomoże również w załatwianiu spraw biznesowych zwłaszcza z obcokrajowcami. Dobrze wykorzystajcie ten czas.

Horoskop dzienny na środę, 16 listopada 2022 r. - LEW

Stare sprawy doprowadzisz dziś do końca. Dzięki swojemu uporowi oraz wierze we własne możliwości. Niestety, czasami zbyt nagle, przestajesz w siebie wierzyć i zaczynają gromadzić ci się sprawy, bo uważasz, że im nie podołasz. Nic bardziej mylnego. Ty zawsze, drogi Lwie, dajesz radę. Czasami sam, a czasami przy wsparciu prawdziwych przyjaciół zawsze spadasz jak przysłowiowy kot na cztery łapy. Zatem nie odkładaj niczego na kiedy indziej, tylko od razu bierz się do roboty, zawsze z sukcesem dla ciebie.

Horoskop dzienny na środę, 16 listopada 2022 r. - PANNA

Koniecznie dziś staraj się znaleźć czas na wypoczynek na świeżym powietrzu. Dobrym pomysłem będzie udanie się na długi spacer do lasu, pomedytowanie w nim, wsłuchanie się w jego głos, wreszcie wchłanianie jego zapachu i energii. W pracy staraj się dziś nie siedzieć za długo w jednym miejscu i pozycji. Dzisiejszy dzień wymagać od ciebie będzie po prostu aktywności. To służy tylko zdrowiu. Zatem nie broń się przed tym, tylko poddaj zdrowotnemu działaniu natury, a na długo zachowasz pogodę ducha.

Horoskop dzienny na środę, 16 listopada 2022 r. - WAGA

Możesz dziś poczuć się nagle przepracowana. To znak, że zbliża się wypalenie zawodowe. Koniecznie zwolnij tempo. Postaraj się też zlecić niektóre zadania na innych członków twego pracowniczego zespołu. Nie jesteś i tak w stanie robić wszystkiego sama, droga Wago. Pamiętaj, że we wszystkim musi być zachowana równowaga. Bez tego tylko same kłopoty. Na szczęście twoje finanse mogą czuć się bezpieczne, nie będziesz, na razie mieć czasu, by je naruszyć i większa ich część po prostu zostanie w portfelu.

Horoskop dzienny na środę, 16 listopada 2022 r. - SKORPION

Praca pod presją oraz przemęczenie dadzą ci się dziś we znaki. Musisz dokładnie przeanalizować, skąd wziął się taki stan rzeczy. Bierzesz na siebie zbyt wiele obowiązków. Zwolnij, bo jak nie, to zaczną pojawiać się problemy z koncentracją, a nocami problemy ze snem. A to już krok do prawdziwych problemów ze zdrowiem psychicznym. Nie bagatelizuj tego. Zadbaj o odpowiednią regenerację swojego organizmu, szybko złapiesz równowagę i znów wszystko wróci do normy.

Horoskop dzienny na środę, 16 listopada 2022 r. - STRZELEC

Od samego rana ustal sobie na dziś priorytety. Będą sprawy, którym trzeba będzie poświęcić więcej czasu a innym mniej, ale to ty dokonujesz wyborów, co w danym momencie jest priorytetowe a co nie. Zaoszczędzisz w ten sposób sporo energii, nie tracąc jej dziś na sprawy, które są dla ciebie najmniej interesujące, ale jednak wymagające. Ta energia przyda ci się potem na dalsze, tym razem już, domowe działania, a tych nigdy dość. Zawsze też możesz, domowe obowiązki, rozdzielić między domowników.

Horoskop dzienny na środę, 16 listopada 2022 r. - KOZIOROŻEC

W sferze uczuciowej nie będzie dziś najlepiej. Pójdziesz na randkę, ale okaże się ona zupełnie nietrafiona. Zawiedziesz się tą nowo poznaną osobą. Niestety, winą za niepowodzenie tej randki, obarczysz siebie. Musisz szybko przestać tak myśleć, bo wina nie leży po niczyjej stronie. Staraj się nie stracić trzeźwości myślenia. Na jakiś czas odpuść sobie randki, a skup się bardziej na spotkaniach towarzyskich i zabawie w gronie przyjaciół. Znajdź też sobie, na jesienne wieczory, jakieś hobby.

Horoskop dzienny na środę, 16 listopada 2022 r. - WODNIK

Zdecydujesz się postawić wszystko na jedną kartę. Zmiana dotyczyć będzie twojego miejsca zatrudnienia. Wprawisz tym w osłupienie wiele osób, ale ten krok okaże się bardzo dobry. Zmiana wyjdzie tylko na lepsze. W nowej pracy liczyć możesz na rozwój, awans, większe pieniądze. Przestaniesz wreszcie wstydzić się swoich zarobków. Będziesz mogła sobie pozwolić na znacznie więcej niż dotychczas. Twoje samopoczucie oraz samoocena ulegną znacznej poprawie, co przełoży się na lepsze kontakty z bliskimi.

Horoskop dzienny na środę, 16 listopada 2022 r. - RYBY

Możesz dziś uskarżać się na bóle mięśniowe i stawowe. Pora w końcu trochę zwolnić i nie forsować się tak bardzo mocno. Na szczęście dobry humor cię nie opuści i w większej mierze to właśnie on będzie cię ratował dziś z opresji, pomoże pokonać wszelkie dolegliwości. Zadbaj o regenerację całego organizmu. Wycieczka do świata saun zdecydowanie poprawi zdrowie.