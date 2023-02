Spis treści: 01 Horoskop dzienny na sobotę, 18 lutego 2023 roku - BARAN

02 Horoskop dzienny na sobotę, 18 lutego 2023 roku - BYK

03 Horoskop dzienny na sobotę, 18 lutego 2023 roku - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop dzienny na sobotę, 18 lutego 2023 roku - RAK

05 Horoskop dzienny na sobotę, 18 lutego 2023 roku - LEW

06 Horoskop dzienny na sobotę, 18 lutego 2023 roku - PANNA

07 Horoskop dzienny na sobotę, 18 lutego 2023 roku - WAGA

08 Horoskop dzienny na sobotę, 18 lutego 2023 roku - SKORPION

09 Horoskop dzienny na sobotę, 18 lutego 2023 roku - STRZELEC

10 Horoskop dzienny na sobotę, 18 lutego 2023 roku - KOZIOROŻEC

11 Horoskop dzienny na sobotę, 18 lutego 2023 roku - WODNIK

12 Horoskop dzienny na sobotę, 18 lutego 2023 roku - RYBY

Horoskop dzienny na sobotę, 18 lutego 2023 roku - BARAN

Niczym się dziś zbytnio nie przemęczaj. Nawet zrezygnuj z poruszania się po mieście samochodem, chyba że potrzebujesz jechać gdzieś naprawdę daleko. Wieczorem, niestety, trochę czasu będziesz musiał poświęcić ważnemu projektowi z pracy, zbliża się bowiem jego zamknięcie i trzeba zdążyć.

Horoskop dzienny na sobotę, 18 lutego 2023 roku - BYK

Możesz dziś wiele osiągnąć. Okaże się, że jesteś w stanie zaskoczyć swoją odwagą i determinacją w dążeniu do celu. Ciężka praca zostanie wreszcie doceniona. Zaczynasz robić karierę. Uważaj tylko na fałszywych przyjaciół, których teraz będziesz miał całe mnóstwo, a którym nie po drodze, z tym że otrzymałeś szansę na karierę. Od takich ludzi trzymaj się z daleka.

Horoskop dzienny na sobotę, 18 lutego 2023 roku - BLIŹNIĘTA

Twoje dzieci znów będą suszyć ci głowę o nabycie jakiegoś zwierzaka do domu. Tym razem znajdź chwilę i wysłuchaj ich argumentów. Wybierzcie się razem do schroniska dla zwierząt. Tam będzie łatwiej podjąć wam decyzję o ewentualnej adopcji.

Horoskop dzienny na sobotę, 18 lutego 2023 roku - RAK

Jesteś bardzo odpowiedzialny i nikogo dziś nie zawiedziesz. Dlatego staniesz na wysokości zadania, jakie zostało ci powierzone. Pamiętaj jednak tylko o tym, by nie robić czegoś wbrew swojej własnej woli. Dbać musisz o siebie i swój stan psychiczny. Jeśli chodzi o zdrowie, postaraj się dziś nie wychodzić tam, gdzie jest wiele skupisk ludzi. Wirusy szaleją i nie odpuszczają, więc o infekcję nie będzie trudno.

Horoskop dzienny na sobotę, 18 lutego 2023 roku - LEW

Lwy stanu wolnego mogą dziś spotkać kogoś, kto ten stan zmieni. Niekoniecznie od razu, ale powoli możecie się stać osobami zajętymi. By jednak do tego doszło, warto brać udział w spotkaniach towarzyskich. Przecież samo się nic nie zrobi. Wyskoczcie dziś gdzieś na miasto razem z przyjaciółmi. To właśnie tam spotkacie kogoś, kto może odmienić wasze życie.

Horoskop dzienny na sobotę, 18 lutego 2023 roku - PANNA

Dylemat zakupowy dziś będzie ci towarzyszył przez cały dzień. Co lepiej kupić? Coś tańszego, czy może coś droższego z najwyższej półki? Przed zakupami zatem dobrze sprawdź zasobność portfela i przelicz, na co możesz sobie dziś pozwolić. Branie chwilówki na zakupy nie jest dobrym rozwiązaniem, więc szybko odrzuć ten pomysł. Może weź zaufanego przyjaciela ze sobą, on będzie trzymał cię w ryzach w razie, gdyby ogarnął cię szał zakupów.

Horoskop dzienny na sobotę, 18 lutego 2023 roku - WAGA

Jeśli nie czujesz dziś siedzenia w domu i masz wrażenie, że jeszcze chwila a zwariujesz, zaproponuj partnerowi jakieś wspólne wyjście. Nawet na świeże powietrze, gdzieś do parku czy lasu. Zrobicie razem coś szalonego i spontanicznego. Ostatnio nuda wam doskwiera. Czasami takie nieplanowane działania przynoszą ogrom radości. Czujesz, że żyjesz i wszystko możesz.

Horoskop dzienny na sobotę, 18 lutego 2023 roku - SKORPION

Martwi cię wczorajsza rozmowa z szefem, bo nie wiesz, czego się możesz po niej spodziewać. Nie stresuj się tym tak bardzo. Wszystko na pewno dobrze się ułoży. Gorzej, bo dziś czeka cię bardzo ważna rozmowa, ale ze swoją drugą połową i nie będzie łatwo. Znasz jej nieustępliwy charakter. Musisz zrobić zatem wszystko, co tylko się da, by przekonać ją do swoich racji, inaczej wpadniesz w kłopoty.

Horoskop dzienny na sobotę, 18 lutego 2023 roku - STRZELEC

Czujesz, że potrzebujesz coś zmienić, tylko nie do końca jeszcze wiesz, co to może być. Dobrze się nad tym zastanów. Nie podejmuj żadnych radykalnych kroków. Najpierw określ obszar, w którym chcesz dokonać zmian. Może zacznij od wystroju w mieszkaniu, sypialni. Odświeżenie ścian też może cię nakierunkować na odpowiedni tor. Potem przejdź do zmiany garderoby. W szafie też można znaleźć wiele inspiracji do zmian.

Horoskop dzienny na sobotę, 18 lutego 2023 roku - KOZIOROŻEC

Czekasz na bardzo ważną wiadomość, a niecierpliwość zżera cię od środka. Chyba każdy zna to uczucie. Musisz się czymś zająć, co pozwoli ci nie myśleć o tym, co ma nadejść. Porządki w szafach na początek mogą być niezłym pomysłem na odwrócenie uwagi. Potem wyszoruj podłogi w całym domu. Wiadomość nadejdzie we właściwym dla niej czasie. Wszystko będzie dobrze, a ty odetchniesz z ulgą.

Horoskop dzienny na sobotę, 18 lutego 2023 roku - WODNIK

Twoja wiedza i umiejętności zawodowe wykorzystasz dla kogoś, kogo wprowadzisz w arkana swojej pracy zawodowej. Okażesz się bardzo dobrym nauczycielem. Dzięki temu stworzycie z nową osobą bardzo zgrany duet. Ta osoba będzie dla ciebie ogromnym wsparciem i w wielu sprawach cię wyręczy. Może to twój godny następca? Nie musisz dziękować, bo taka jest kolej rzeczy.

Horoskop dzienny na sobotę, 18 lutego 2023 roku - RYBY

Ktoś długo niewidziany zaproponuje ci spotkanie. Nie idź na nie. Obudzi ono tylko stare demony, które są już przeszłością. Nie ma co na nowo wydobywać ich na światło dzienne. Nie zaspokoi to jednak twojej ciekawości, dlaczego kiedyś sprawy potoczyły się tak, a nie inaczej ale wiedz, że ta wiedza zmąci tylko twój umysł, a nie wniesie niczego nowego do życia. Zapomnij i wreszcie patrz ze spokojem w przyszłość. To, co złe już minęło.