Horoskop dla singli na 2023 rok. Co w miłości czeka Byka, a co Skorpiona?

Dzień Singla przypadający 15 lutego stanowi odwrotność walentynek, a więc jest świętem wszystkich tych, którzy nie znaleźli jeszcze swojej drugiej połówki

Oczywiście samotne życie wcale nie musi być gorsze od czasu spędzanego w parze. Daje nam ogromną niezależność i możliwość samodzielnego organizowania czasu

Jeżeli jednak chcielibyśmy poznać kogoś wyjątkowego, musimy określić, jakiej osoby szukamy i po prostu otworzyć się na miłość. Być może drogę do szczęścia wskażą nam tutaj gwiazdy. Przedstawiamy horoskop dla singli na 2023 rok

Dziś Dzień Singla 2023. Dlaczego warto świętować 15 lutego?

Dzień Singla nie bez powodu wypada tuż po walentynkach , które dla samotnych osób często są nie do zniesienia. Czerwone serduszka, słodkie czekoladki i pary trzymające się za ręce na ulicy skutecznie mogą zepsuć nam nastrój.

Nie warto jednak dobijać się tym, że nie znaleźliśmy jeszcze swojej drugiej połowy lub dopiero co zakończyliśmy toksyczny związek. Dzień Singla (ang. Singles Awareness Day) jest bowiem doskonałą okazją do zamanifestowania swej niezależności. Powstał po to, aby przypomnieć światu, że osoby żyjące w pojedynkę to wartościowe jednostki, które rozwijają karierę i zainteresowania, a jakość ich życia w niczym nie ustępuje parom.

Z okazji Dnia Singla często również organizowane są imprezy w klubie lub gronie znajomych, wśród których przecież niespodziewanie spotkać możemy... naszą bratnią duszę.

Horoskop dla singli na 2023 rok. Miłosna energia Marsa będzie nam sprzyjać

Planetarnym patronem jest obecnie żywiołowy Mars, który sprzyja zmianom i spontanicznemu zawieraniu nowych znajomości. Samotni przedstawiciele gwiezdnej dwunastki mają więc szansę poznać swoją bratnią duszę. Nowe relacje będą pełne namiętności i pasji, jednak na co można liczyć w zależności od znaku zodiaku? Oto wielki miłosny horoskop dla singli na 2023 rok.

Zdjęcie 2023 rok to świetny czas, aby nawiązywać nowe znajomości / 123RF/PICSEL

Baran (21.03-19.04)

Przez najbliższe miesiące zodiakalne Barany będą przyciągać ludzi niczym magnes. Nie trudno będzie poczuć się komfortowo w ich towarzystwie, czego efektem mogą być liczne romanse . Warto jednak powściągnąć nieco swój ognisty temperament i rozejrzeć się dookoła. W drugiej połowie roku nadarzy się bowiem okazja, aby stworzyć udany związek partnerski z jedną z nowo poznanych osób.

Byk (20.04-20.05)

Zodiakalne Byki często narzekają na swą samotność, lecz z jakiegoś tajemniczego powodu nie chcą przejąć inicjatywy. Aby życie zmieniło się na lepsze, trzeba raz na zawsze skończyć z takim podejściem. Zamiast czekać na pierwszy krok, warto po prostu zaprosić na kawę tego miłego kolegę z pracy czy przystojniaka z siłowni, który od dawna przyprawia nas o dreszcze.

Bliźnięta (21.05-21.06)

Horoskop dla singli na 2023 rok wskazuje, że to jesień to dobry czas, aby najbardziej nieuchwytny ze znaków zodiaku w końcu się ustabilizował. Nie należy jednak po raz kolejny wiązać się z pierwszą atrakcyjną osobą, która pojawi się w naszym życiu. Zodiakalne Bliźnięta idealnego partnera odnajdą w kimś, kto wspiera je już od dawna, jednak one wcześniej zdawały się go nie zauważać.



Rak (22.06-22.07)

Z uwagi na niedawne zakończenie poważnej relacji Raki ostrożnie będą podchodzić do zawierania nowych znajomości. W drugiej połowie roku uda im się jednak przełamać. Jeżeli zaczną częściej wychodzić i będą przyjmować zaproszenia na spotkania z przyjaciółmi, w ich otoczeniu na pewno pojawi się ktoś wyjątkowy. Końcem jesieni lub zimą może okazać się, że z tą osobą łączy je naprawdę wiele.



Lew (23.07-22.08)

Single spod znaku zodiakalnego Lwa będą chętnie flirtować. Zwłaszcza latem, gdy wysoka temperatura na zewnątrz będzie sprzyjała romansom. Nie ma sensu wywierać na siebie presji, aby utrzymywać wakacje relacje na dłużej, jeśli druga osoba również nie wykaże takich chęci. Do miłości trzeba dwojga, ale dobra zabawa również jest nam potrzebna do szczęścia.

Zdjęcie Chwilowe romanse nie są niczym złym, o ile druga osoba również ma świadomość, że to jedynie przygoda / 123RF/PICSEL

Panna (23.08-22.09)

Miłosny horoskop dla Panny wskazuje, że przez najbliższe będzie ona sporo eksperymentować. Zazwyczaj spokojna i zapobiegliwa, teraz zapragnie odrobiny szaleństwa. To świetnie, bo takie podejście sprzyja okazjom do poznania nowych ludzi. Być może podczas spontanicznego wyjazdu w góry lub nad morze dojdzie do spotkania, które raz na zawsze zmieni ich życie na lepsze.



Waga (23.09-22.10)

Samotne Wagi muszą uważać, aby nie paść ofiarą osoby, która w najbliższym czasie może zechcieć je wykorzystać. Szczerość i prostolinijność to wspaniałe cechy, jednak nie wszyscy mają dobre zamiary, więc trzeba uważać, przed kim otwiera się swoje serce. Stopniowe budowanie znajomości to klucz do sukcesu w przypadku tego znaku zodiaku.



Skorpion (23.10-21.11)

Skorpiony będą teraz przyciągać uwagę wszędzie, gdzie się pojawią. Ich bezpośredniość sprawi, że wokół zacznie roić się od potencjalnych kandydatów na partnera. Warto korzystać z uroków randkowania, jednak wybór "tego jedynego" powinien być dobrze przemyślany. Niekoniecznie ten najbardziej atrakcyjny okaże się najbardziej wartościowym.



Strzelec (22.11-21.12)

Po dość trudnym 2022 roku Strzelce mogą wcale nie mieć ochoty wchodzić w poważne związki i nie ma w tym niczego złego. Warto dać sobie czas na poszukiwania tak, aby móc określić własne oczekiwania. Poznając nowe osoby, pod żadnym pozorem nie wolno jednak zapomnieć o uczciwości tak, aby nie zranić niczyich uczuć. Nie wszyscy pragną bowiem chwilowych przyjemności.



Koziorożec (22.12-19.01)

Singli spod znaku Koziorożca czeka w tym roku wiele okazji do nawiązania nowych znajomości. Oczywiście, jeśli tylko w końcu rusza się z kanapy. Zamykanie się w czterech ścianach jest może wygodne, ale warto od czasu do czasu wyruszyć w świat, który jest przecież pełen różnych możliwości. Warto wybrać się na kurs tańca lub zapisać na szybkie randki . Jeśli nie zaowocują one stałym związkiem, to na pewno ciekawą przygodą.



Wodnik (20.01-18.02)

W drugim kwartale roku Wodniki padną "ofiarą" strzały amora. Gorący znak ognisty zauroczy je od pierwszego wejrzenia i będą gotowe zrobić wszystko, aby przyciągnąć uwagę tej osoby. Powinny jednak spojrzeć na tę znajomość z dystansem, a jeśli ich uczucia nie zostaną odwzajemnione, warto po prostu rozejrzeć się wokół siebie. W bliskim otoczeniu od dawna znajduje się bowiem ktoś, kto skrycie się w nich podkochuje.



Zdjęcie Wodniki wkrótce mogą zakochać się do szaleństwa / 123RF/PICSEL

Ryby (19.02-20.03)

Zodiakalne Ryby rękami i nogami wzbraniają się przed zawieraniem znajomości przez internet, a to duży błąd. Rozsądne korzystanie z aplikacji randkowych często owocuje bowiem zawarciem interesujących znajomości. W zależności od tego, jak ukierunkują swoją energię, mogą one przynieść im krótkotrwałą przygodę, przyjaźń lub wielką miłość. Ważne, aby świadomość sobie, że każde doświadczenie wiele nas uczy.

