Spis treści: 01 Horoskop dzienny na piątek, 23 grudnia 2022 r. - BARAN

02 Horoskop dzienny na piątek, 23 grudnia 2022 r. - BYK

03 Horoskop dzienny na piątek, 23 grudnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop dzienny na piątek, 23 grudnia 2022 r. - RAK

05 Horoskop dzienny na piątek, 23 grudnia 2022 r. - LEW

06 Horoskop dzienny na piątek, 23 grudnia 2022 r. - PANNA

07 Horoskop dzienny na piątek, 23 grudnia 2022 r. - WAGA

08 Horoskop dzienny na piątek, 23 grudnia 2022 r. - SKORPION

09 Horoskop dzienny na piątek, 23 grudnia 2022 r. - STRZELEC

10 Horoskop dzienny na piątek, 23 grudnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop dzienny na piątek, 23 grudnia 2022 r. - WODNIK

12 Horoskop dzienny na piątek, 23 grudnia 2022 r. - RYBY

Horoskop dzienny na piątek, 23 grudnia 2022 r. - BARAN

Wpadać dziś będziesz na wiele nowatorskich pomysłów, które przedstawisz szefowi. Bardzo go to zainteresuje do tego stopnia, że będzie chciał zgłębić temat i zaproponuje ci udział w kursach i szkoleniach celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych. To może być dla ciebie ogromna szansa, by wybić się w firmie, a nawet w przyszłości mieć swój własny zespół pracowników. Rozwijaj się tak dalej, a zrobisz w firmie ogromną karierę. Szef już zaczął cię obserwować i planować co dalej.

Horoskop dzienny na piątek, 23 grudnia 2022 r. - BYK

Podejmiesz dziś ważne decyzje odnośnie twojego życia prywatnego. Pamiętaj tylko o tym, by nie odbijało się to na życiu zawodowym, które teraz będzie bardzo sprzyjające tobie. W domu na spokojnie spojrzyj na swój związek z zupełnie innej strony. Postaraj się dostrzec jego dobre strony i na tym się skup. Nie szukaj minusów tam, gdzie ich nie ma. Nerwy trzymaj na wodzy i staraj się patrzeć do przodu. Nie ma co nosić w sobie urazów. Dajcie sobie jeszcze raz szansę i dzielcie się wspólnym dobrem, bo jego jest najwięcej w Waszym wspólnym życiu.

Zdjęcie Horoskop dzienny na 23 grudnia 2022 r. / 123RF/PICSEL

Horoskop dzienny na piątek, 23 grudnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Skup się dziś na samych pozytywach. One mają magiczną moc zmieniania rzeczywistości na lepszą. Osiągniesz upragnione cele i zrealizujesz plany na cały dzisiejszy dzień. Z uśmiechem na ustach wiele zrobisz dziś dla siebie i innych. Co ważne, osobom w pracy udzieli się ten entuzjazm i będzie Wam wszystkim łatwiej znieść trud tego całego dnia. Po pracy udaj się na zasłużony wypoczynek, ale wcześniej, może pieszo, wróć do domu i zobacz, że świat naprawdę jest piękny.

Horoskop dzienny na piątek, 23 grudnia 2022 r. - RAK

Dobry dzień na wprowadzanie zdrowych nawyków żywieniowych. Ale nie tylko. Warto też pomyśleć o zajęciach na świeżym powietrzu, póki nie jest jeszcze bardzo mroźno. Potem przenieść się warto na salę i nie rezygnować z zajęć sportowych. To wszystko dobrze będzie wpływało na Twoją kondycję i na ogólny stan zdrowia. Dzięki tym zabiegom będziesz mieć więcej energii i więcej sił do działania. Nic boleć nie będzie i rzadko będziesz odczuwał zmęczenie czy też znużenie. Zdenerwowanie zrobi miejsce zadowoleniu. Zobaczysz, że jest dobrze i że jednak warto coś zmienić w swoich nawykach.

Horoskop dzienny na piątek, 23 grudnia 2022 r. - LEW

Możesz cały dzisiejszy dzień przeznaczyć na robienie zakupów. Po zakupach zjeść możesz coś na mieście. Dzieci na pewno będą zadowolone z takiego obrotu spraw. Po przyjeździe do domu warto wyjaśnić z sąsiadami jakieś nieporozumienia, gdyż okazało się, że są sprawy, które wymagają wyjaśnień. Zupełnie nie myśl dziś o zawodowych sprawach. Niech toczą się one swoim rytmem. Ty się niczym nie denerwuj. Wieczorem zaplanuj odpoczynek w gronie rodzinnym, przy serialu a może przy planszówkach, co znów ucieszy twoje dzieci.

Horoskop dzienny na piątek, 23 grudnia 2022 r. - PANNA

Możesz zrobić sobie plan działania na dzisiejszy dzień. Jego powodzenie zależy od wielu czynników. Od trzymania się go od samego początku po sam koniec. Możesz też dziś rozpocząć coś zupełnie nowego, korzystając z tego właśnie planu. Ważne, by niczego nie przyspieszać, niech rzeczy mają swój własny bieg i niech toczy się to wszystko własnym rytmem. Samotne Panny, przy pomocy prawdziwych przyjaciół mają szansę na ciekawą znajomość, która może, przy chęciach z obu stron, przerodzić się w prawdziwy związek.

Horoskop dzienny na piątek, 23 grudnia 2022 r. - WAGA

Będziesz dziś w stanie pełnym pozytywnej energii, euforii i mnóstwa dobrego humoru. Bardzo dobrze, bo za oknem mroźno i wszyscy wokół ospali i przepełnieni zimową aurą. Przyda się zatem trochę ciepła, jakie wniesiesz w postaci swojego nastroju, pobudzisz ludzi do działania i do aktywności, wreszcie będzie się coś działo. Samo popołudnie i wieczór poświecisz dziś na spotkania w gronie swoich przyjaciół, zaplanujcie wypad na miasto, ale wcześniej, zaplanujecie jakiś krótki zimowy wyjazd. Może to będzie nawet sam sylwester?

Horoskop dzienny na piątek, 23 grudnia 2022 r. - SKORPION

Posłuchaj dziś tego, co ludzie wokół ciebie mają do powiedzenia. Warto otworzyć się na ich potrzeby oraz oczekiwania od ciebie jako od ich szefa. Tylko tak zbudujesz ufną grupę, z którą osiągniesz zawodowy sukces. Nie okazuj komuś niechęci, tylko dlatego, że mało go znasz. Jeszcze go nie lubisz, bo nie wiesz, jaki jest naprawdę. Zmień nastawienie, bo zostaniesz sam. Warto też zastanowić się nad tym ilu masz prawdziwych przyjaciół i kto w ogóle może cieszyć się tym mianem. Jeśli już się dowiesz, zacznij poświęcać im więcej swojego czasu.

Horoskop dzienny na piątek, 23 grudnia 2022 r. - STRZELEC

Pora przestać wytykać innym ich błędy. Zawsze możesz spojrzeć na siebie i zobaczyć, czy sobie też coś wytknąć powinieneś? Bądź dziś taktowny i nie piętrz trudności w komunikowaniu się z innymi. Jeśli ktoś będzie chciał wyciągnąć dłoń do ciebie, przyjmij ją i zacznij z tym kimś szukać nici porozumienia. To się zawsze da zrobić. Samotne Strzelce, są samotne, bo przestały w siebie wierzyć. Pora, by wasze atuty ujrzały światło dzienne. Dajcie się poznać i pokażcie swoje mocne strony, jest ich naprawdę sporo, inaczej jeszcze długo będziecie żyć w samotności.

Horoskop dzienny na piątek, 23 grudnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

Nie zwlekaj ze sprawami, które trzeba dziś załatwić. Im dłużej to robisz, tym trudniej będzie ci się za nie zabrać. Dodatkowo pojawić się może więcej spraw, nowych zadań, co wybić może cię z rytmu i już tych wcześniejszych nie ogarniesz i zrobisz sobie kłopot. Bądź punktualny w działaniu, skrupulatny i nie rozdrabniaj się na drobne. Jeśli tak postąpisz, wyjdziesz obronną ręką z kłopotów, a wszystkie sprawy zostaną doprowadzone do końca. Wieczorem czekać będzie na ciebie w domu zasłużona nagroda-niespodzianka. Sprawi ci ona wiele radości.

Horoskop dzienny na piątek, 23 grudnia 2022 r. - WODNIK

W sprawach miłości i uczuć w ogóle czeka dziś ciebie totalne ochłodzenie. Nic się nie zadzieje w tej materii i nawet nie warto dziś zaczynać żadnych prób umówienia się na randki. Dziś nie jest dobry energetycznie dzień do tego, by korzystać z randek czy z innych form poznawania kogoś do potencjalnych relacji towarzyskich. Staraj się dziś też nie imprezować z przyjaciółmi i nawet nie myśl o nadużywaniu alkoholu czy innych używek. Po prostu dotrwaj jakoś do końca tego dnia i wiedz, że jutro będzie zdecydowanie lepiej.

Horoskop dzienny na piątek, 23 grudnia 2022 r. - RYBY

Możesz dziś rzucić się w wir zakupów. Odkryjesz bowiem jakieś zapomniane oszczędności i będziesz mogła, droga Rybo, po prostu zaszaleć. Wcześniej, w pracy, wszystko będzie układało się po twojej myśli, co jeszcze bardziej wprawi cię w mega dobry zakupowy nastrój. Korzystaj zatem póki możesz, bo taka aura dnia nie trafia się często a jak już się trafi, to warto właśnie wykorzystać maksymalnie jej pozytywne działanie. Nie zapomnij też o podarkach dla najbliższych. Niech też mają coś z dobrej energii tego dnia.

