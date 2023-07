Baran

Sierpień zdecydowanie należeć będzie do Barana. W tym miesiącu sprzyjać będzie mu szczęście i fortuna, a jedyne, co musi robić, to korzystać z szans i działać. Baran może osiągnąć w sierpniu dosłownie wszystko.

Barana otaczać będą również życzliwi ludzie, wspierać go i życzyć mu dobrze. Jeśli otworzy się na ich energię, zdobędzie wszystko, o czym marzy i zrealizuje nawet najśmielsze plany.

Byk

Tym 3 znakom zodiaku nie można ufać. Przyjaźń z nimi może zakończyć się rozczarowaniem

19 lipca 2023 r. kluczowa data dla trzech znaków zodiaku. Sprawdź, co zobaczyła wróżka Aira

3 inteligentne znaki zodiaku. Wyróżniają się wysokim IQ. "Tacy geniusze potrafią odnaleźć się w każdej sytuacji"

Ten tydzień nie należy do najłatwiejszych. Wróżka Anne: tylko nie panikuj! Byk będzie musiał w sierpniu skupić się mocniej na pracy - jeden z jego współpracowników będzie miał do niego nieuzasadnione pretensje, pojawią się nieporozumienia i waśnie. Spokój Byka pozwoli mu jednak rozwiązać ten problem i wyciszyć sytuację.

Sierpień będzie dla Byka stosunkowo dobrym miesiącem. Musi jedynie wystrzegać się chaosu i osób, które wprowadzają do jego życia niepotrzebny zamęt.

Reklama

Bliźnięta

Bliźnięta skupią się w sierpniu na swoich relacjach z bliskimi i naprawią te, które będą tej naprawy wymagały. Świetnym pomysłem będzie wakacyjny urlop z rodziną lub drugą połówką - bliscy są dla Bliźniąt bardzo ważni i w tym miesiącu poczują to one ze zdwojoną siłą.

W sierpniu Bliźnięta muszą uważać natomiast na sprawy urzędowe, dokładnie czytać umowy i dwa razy zastanowić się przed podjęciem każdej, nowej decyzji.

Rak

Rok 2023 jest zdecydowanie jednym z trudniejszych okresów w życiu Raka - sierpień tego roku również nie będzie dla niego łatwy. Rak będzie znudzony i zniechęcony rutyną i brakiem perspektyw, nudą oraz przewidywalnością każdego dnia.

Ten trudny miesiąc Rak powinien więc wykorzystać na naukę, pogłębienie wiedzy, wyprawy do kina czy teatru, sport i spotkania towarzyskie. Pomoże mu to przetrwać ten trudny czas i znaleźć w sobie motywację i chęci do działania.

Lew

Lew poczuje się w sierpniu niepewnie, ogarną go wątpliwości i brak wiary w siebie. Będzie szukał również odpowiedzi na dręczące go pytania i korzystał z wiedzy i mądrości innych ludzi. Skupiając się na własnych uczuciach, wątpliwościach i lękach, nie może jednak zapominać o pracy - problemy zawodowe będą się bowiem w sierpniu niebezpiecznie nawarstwiać.

Lew musi przestać oglądać się na innych, odpocząć i zrelaksować się, pracując jednak na tyle wytrwale, by wyciszyć problemy w pracy.

Panna

Panna będzie w sierpniu żyć przeszłością, rozliczać się z błędami, a nawet karać się za popełnione w jej mniemaniu grzechy. Powinna uciszyć te emocje i pamiętać, że to nie ona jest odpowiedzialna za innych i nie może wciąż winić siebie za zło całego świata.

W tym miesiącu Panna może spotkać kogoś z przeszłości z kim zbuduje lepszą, zaskakująco wartościową relację.

Waga

Sierpień postawi przed Wagą sporo wyzwań - w pracy będzie musiała walczyć o siebie i przekonywać przełożonych i współpracowników, że dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków. Jeśli będzie wystarczająco zmotywowana i oddana sprawie, szybko uciszy tych, którzy nie wierzą w jej kompetencje.

Waga może również liczyć na świeży powiew w miłości - jeśli zaryzykuje, może sporo zyskać i znaleźć uczucie na całe życie.

Zdjęcie Sierpień będzie szczęśliwym miesiącem dla Skorpionów. Komu jeszcze będzie sprzyjało szczęście? / 123RF/PICSEL

Skorpion

Skorpion będzie mógł liczyć w sierpniu na powodzenie w każdej dziedzinie. Ten znak zodiaku kocha być w centrum wydarzeń, chętnie przejmuje inicjatywę i lubi się popisywać. W tym miesiącu będzie miał ku temu wiele okazji.

Skorpion będzie w sierpniu szalał ponad wszystko, wydawał pieniądze, bawił się, relaksował i podróżował. We wrześniu uspokoi się jednak i wróci do swoich codziennych obowiązków. Szalony sierpień mocne naładuje jego baterie.

Strzelec

Strzelec szykować się będzie w sierpniu do urlopu, który okaże się być ogromnym wyzwaniem. Ten znak zodiaku kocha aktywny wypoczynek, a planując wakacje stara się wypełnić każdy dzień ogromną ilością aktywności. To wszystko sprawi, że letni miesiąc, który z założenia powinien być luźny i pełen odpoczynku, będzie niepokojąco intensywny.

Strzelec musi więc przystopować i skupić się na kilku aktywnościach. Im więcej sobie zaplanuje, tym mniej uda się mu zrealizować.

Koziorożec

Koziorożec musi w sierpniu skupić się na sobie, złapać oddech, poprawić zdrowie i wzmocnić odporność. To naprawdę ostatnie moment, bo poprzednie miesiące były dla tego znaku zodiaku bardzo stresujące i wykańczające.

Koziorożec powinien nie tylko postawić na sport - dobrze zrobią mu także warsztaty oddychania, medytacja lub weekend na totalnym odludziu. Duże, zatłoczone miasta, zaludnione plaże i intensywne zwiedzanie mogą mu tylko zaszkodzić.

Wodnik

Sierpień będzie dla Wodnika jednym z najbardziej pracowitych miesięcy w roku. By podołać wszystkim wyzwaniom, powinien on dobrze rozplanować swoją pracę, sięgnąć do kalendarza i organizera i nie brać na barki więcej niż jest w stanie unieść.

Pracowitość Wodnika zostanie jednak doceniona - w pracy będzie często chwalony i stawiany za wzór. Nie może jednak przesadzać - odpoczynek, relaks i regeneracja jest tak samo ważna!

Zdjęcie Dla Ryb sierpień okaże się wyjątkowo szczęśliwym miesiącem / 123RF/PICSEL

Ryby

Ryby zapamiętają sierpień tego roku na długo - miesiąc ten będzie obfitował bowiem w zawodowe sukcesy i spektakularne osiągnięcia. Ryby nie mogą jednak obrosnąć w piórka - nadmierna próżność może im bowiem tylko zaszkodzić i sprowadzić je na manowce.

Ryby powinny skupić się na teraźniejszości, żyć tu i teraz, korzystać z każdej chwili z bliskimi i czerpać od nich jak najwięcej! Jeśli zachowają balans między pracą, a życiem prywatnym i odpoczynkiem, będą zdolne do jeszcze większych osiągnięć!

Zobacz również:

Te znaki zodiaku wkrótce pławić się będą w luksusie

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy warto udać się nad Jezioro Tarnobrzeskie? INTERIA.PL

Wróżba tarota na sierpień 2023: Siła (Moc) - zachowanie odpowiedniej postawy w obliczu problemów jest gwarancją zwycięstwa.