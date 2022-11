Spis treści: 01 Horoskop tygodniowy [28 listopada - 4 grudnia 2022 r.] - BARAN

02 Horoskop tygodniowy [28 listopada - 4 grudnia 2022 r.] - BYK

03 Horoskop tygodniowy [28 listopada - 4 grudnia 2022 r.] - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop tygodniowy [28 listopada - 4 grudnia 2022 r.] - RAK

05 Horoskop tygodniowy [28 listopada - 4 grudnia 2022 r.] - LEW

06 Horoskop tygodniowy [28 listopada - 4 grudnia 2022 r.] - PANNA

07 Horoskop tygodniowy [28 listopada - 4 grudnia 2022 r.] - WAGA

08 Horoskop tygodniowy [28 listopada - 4 grudnia 2022 r.] - SKORPION

09 Horoskop tygodniowy [28 listopada - 4 grudnia 2022 r.] - STRZELEC

10 Horoskop tygodniowy [28 listopada - 4 grudnia 2022 r.] - KOZIOROŻEC

11 Horoskop tygodniowy [28 listopada - 4 grudnia 2022 r.] - WODNIK

12 Horoskop tygodniowy [28 listopada - 4 grudnia 2022 r.] - RYBY

Horoskop tygodniowy [28 listopada - 4 grudnia 2022 r.] - BARAN

Czeka cię stabilny czas. W pracy będziesz mógł rozwijać się i inwestować, a nowe znajomości okażą się niezwykle zyskowne. Zajęte Barany będą bardziej milczące, bo emocje zejdą u nich na drugi plan. Wolne zaś poznają kogoś, z kim relacje będą chciały utrzymywać tylko dla korzyści. W weekend warto wybrać się w krótką podróż.

Horoskop tygodniowy [28 listopada - 4 grudnia 2022 r.] - BYK

Aura tego tygodnia niczym cię nie zaskoczy. W pracy wszystko to, co miało być powiedziane, zostało przedyskutowane i znasz teraz dalsze kroki, jakie powinieneś poczynić. Zajęte Byki będą tworzyły relacje na zasadzie wspólnych zainteresowań i dążeniach społecznych. Wolne zaś będą miały trudność ze znalezieniem właściwej dla siebie osoby. W weekend dobrze ci zrobi milczenie w samotności.

Horoskop tygodniowy [28 listopada - 4 grudnia 2022 r.] - BLIŹNIĘTA

W tym tygodniu będziesz ze swoim pesymizmem. W pracy postanowisz porozmawiać z szefem o swoich aspiracjach i nie pozwolisz, by ktoś cię stłamsił w działaniach. Zajęte Bliźnięta będą nieco niestabilne w swoich uczuciach, jednak ich reakcje szybko zostaną przewidziane przez partnera, a ten zapobiegnie rozpadowi związku. Wolne zaś dadzą sobie czas do namysłu, zanim zaangażują się w nową znajomość.

Horoskop tygodniowy [28 listopada - 4 grudnia 2022 r.] - RAK

W tym tygodniu odczuwał będziesz zmęczenie i przepracowanie. W pracy trudno ci się będzie skupić na tym, co robisz, a do tego towarzyszyć będzie atmosfera smutku. Zajęte Raki będą zmagać się z problematyczną relacją, ale nie są gotowe na trudne decyzje. Wolne zaś będą miały nudny czas i nic nowego ich nie zaskoczy. W weekend dobrze będzie, jeśli zaplanujesz sobie coś rozrywkowego.

Horoskop tygodniowy [28 listopada - 4 grudnia 2022 r.] - LEW

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie poprawnym relacjom z różnymi osobami. W pracy doskonale ci się będzie współpracować z innymi, a wszelkie inwestycje przyniosą w przyszłości pieniądze. Zajęte Lwy mogą liczyć na wsparcie ze strony partnera, a spędzony ze sobą czas okaże się niezwykle inspirujący. Wolne zaś będą miały powodzenie u płci u przeciwnej, jednak jakoś nikt nie zainteresuje ich serca.

Horoskop tygodniowy [28 listopada - 4 grudnia 2022 r.] - PANNA

Aura tego tygodnia przyniesie dobrą energię. W pracy będziesz mógł wykazać się swoimi umiejętnościami. Szef pochwali twoje kompetencje, obdarowując cię dodatkową premią. Zajęte Panny nawet mimo krytyki partnera nie wyrzekną się swoich poglądów i będą gorliwie dyskutować, po której stronie jest racja. To zapowiada chłodne jesienne wieczory. Wolne zaś nie powinny bagatelizować czyjegoś zainteresowania, bo mogą stracić fajną znajomość.

Horoskop tygodniowy [28 listopada - 4 grudnia 2022 r.] - WAGA

Aura tego tygodnia przyniesie zadowolenie z dnia codziennego. W pracy nie zniechęcisz się do realizacji planów, nawet gdy czyjeś intrygi będą mocno działać ci na nerwy, bo wiesz, co chcesz osiągnąć. Zajęte Wagi przestaną wreszcie martwić się o przyszłość swojej relacji, bo okaże się ona niezwykle trwała, a potrzeby twoje i partnera będą na pierwszym planie. Wolne zaś mogą oczekiwać nowych znajomości, które skutecznie poprawią im humor.

Horoskop tygodniowy [28 listopada - 4 grudnia 2022 r.] - SKORPION

Aura tego tygodnia przyniesie pozytywne wydarzenia miłosne. Wolne Skorpiony stworzą związek, który ich odmieni i pozwoli zaakceptować potrzeby oraz ukryte pragnienia. Te będące w długotrwałych relacjach będą musiały skupić się na tym, by poprawić swoje zachowanie wobec partnera. W sytuacjach zawodowych będziesz mierzył się z brakiem odpowiednich ofert na rynku, a praca, w której się znajdujesz, będzie wydawała ci się znojna i trudna.

Horoskop tygodniowy [28 listopada - 4 grudnia 2022 r.] - STRZELEC

W tym tygodniu będziesz cieszył się życiem. W pracy będziesz niezwykle kreatywny, bo poczujesz, że nic ci teraz nie zagraża i możesz śmiało rozwijać skrzydła. Zajęte Strzelce zakończą konflikty z partnerem i zaczną razem realizować wspólne plany. Wolne zaś zadbają o to, by zdobyć serce kogoś, kto już od jakiegoś czasu wpadł im w oko, ale do tej pory nie miały śmiałości tego okazać. W weekend zadbaj o ciało.

Horoskop tygodniowy [28 listopada - 4 grudnia 2022 r.] - KOZIOROŻEC

W tym tygodniu towarzyszyć ci będzie pozytywne samopoczucie. W pracy zakończysz pewien cykl zawodowy i na tym będziesz mógł budować dalsze sukcesy. Koziorożce będące w stałych relacjach mogą oczekiwać czasu względnego spokoju, bez zagrożeń. Wolne zaś będą sporo gotówki wydawać na przyjemności, żeby jakoś zrekompensować sobie samotność.

Horoskop tygodniowy [28 listopada - 4 grudnia 2022 r.] - WODNIK

Przed tobą czas wytężonej nauki. W pracy zajdzie konieczność wykorzystania posiadanych zasobów, jeśli pragniesz zatrzymać swoje stanowisko. Zajęte Wodniki będą angażowały swoją energię w poprawę relacji, jednak twoja dobra wola nie wystarczy, aby to nastąpiło. Wolne zaś muszą zacząć intensywniej poszukiwać nowych znajomości, jeśli nie chcą sylwestra spędzić samotnie w domowym zaciszu.

Horoskop tygodniowy [28 listopada - 4 grudnia 2022 r.] - RYBY

Już od samego poniedziałku skupisz się na zmianach, jakie zapragniesz wprowadzić w swoje życie. W pracy zdecydujesz się podjąć takie kroki, które umożliwią ci dalszy rozwój. Zajęte Ryby będą ciężko pracować, żeby pogodzić się z partnerem i ponownie spędzać czas ze sobą. Wolne zaś raczej czeka samotność. W weekend dobrze ci zrobi zabawa w towarzystwie przyjaciół i rodziny.