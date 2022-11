Zawarte w szyfrowanych wierszach przepowiednie Nostradamusa od dawna są interpretowane na różne sposoby. Najsłynniejszy prorok świata w swoich wizjach sprzed 500 lat był wyjątkowo tajemniczy. Jego zwolennicy twierdzą jednak, że udało mu się przewidzieć najistotniejsze wydarzenia w dziejach ludzkości.

Nostradamus ze szczegółami opisał okoliczności śmierci króla Henryka II Walezjusza. Przewidział również rewolucję francuską i II wojnę światową, a nawet atak na WTC z 11 września 2001 roku.

Reklama

Jego wizje najczęściej nie napawają optymizmem, jednak historia pokazała już, że warto się z nimi liczyć. Co zatem zawierają przepowiednie Nostradamusa na 2023 rok?

Przepowiednie Nostradamusa na 2022 rok. Przewidział kryzys i śmierć królowej

Przepowiednie Nostradamusa, które do dziś są szeroko komentowane na całym świecie, zawarte są w jego książce "Przepowiednie" z 1555 roku. Zostały tam opisane dzieje ludzkości, wybiegające daleko w przyszłość. Większość centurii traktuje o klęskach żywiołowych, plagach, wojnach, atakach nuklearnych i rewolucjach religijnych.

Nie zostały podane konkretne daty, jednak część interpretatorów spuścizny Michela de Nostredame spekuluje, że mogą się one odnosić również do wydarzeń z 2022 i 2023 roku, które ponoć częściowo już się wypełniły.

"Nagła śmierć pierwszego bohatera, zostanie przemieniony i w jego królestwie pojawi się inny" - głosi jedna z przepowiedni Nostradamusa, która ma odnosić się do fizycznego zniknięcia ważnego członka światowej wspólnoty politycznej. Niektórzy twierdzą, że przepowiednia ta wypełniła się 30 kwietnia, gdy zmarła królowa Elżbieta II.

Uwagę badaczy zwraca również fragment:

Nie ma opatów, mnichów, nie ma nowicjuszy do nauki; Miód będzie kosztował o wiele więcej niż wosk do świec; Wysoka cena pszenicy sprawi, że człowiek będzie tak poruszony, że zje bliźniego w rozpaczy. Nostradamus

Ma on odnosić się do globalnego kryzysu spowodowanego pandemią lub wojną w Ukrainie, czasem wysokiej inflacji i będącego jej efektem wzrostu cen niezbędnych produktów. Są to problemy, z którym aktualnie mamy do czynienia.

Wśród katastrofalnych wizji Nostradamusa, które mogą wypełnić się w 2022 roku, jedną z najbardziej realnych na tę chwilę nie wydaje się blockout , który grozi nam, jeśli zabraknie prądu. Francuski mistyk miał przewidzieć, że jesienią lub zimą czekają nas trzy dni ciemności. Miejmy jednak nadzieję, że do tego nie dojdzie.

Przepowiednie Nostradamusa na 2023 rok. To będzie trudny czas

Zdjęcie Co Nostradamus zapowiada na 2023 rok? / 123RF/PICSEL

Jasnowidz poza blackoutem wieszczył jednak również inne zdarzenia, z którymi możemy mieć do czynienia w latach 2022 i 2023. Niewykluczone są kolejne kryzysy gospodarcze, potężne konflikty zbrojne i wybuchy potężnych wulkanów . Ponadto, niektórzy twierdzą, że "gry bitewne" w cytatach mistyka mogą oznaczać ataki terrorystyczne.

Według najstraszniejszych interpretacji przepowiedni Nostradamusa na 2023 rok może nawet dojść do wybuchu III wojny światowej. Inne analizy mówią, że trwa ona już od dawna, jednak to właśnie mają mieć miejsce kluczowe zdarzenia.

Po zaciekłych walkach, zakończonych upadkiem Rosji lub Chin, pojawi się osoba, która położy kres cierpieniu. Zaprowadzi ona na świecie nowy porządek i rozpocznie nowy etap w historii ludzkości. Niewykluczone jednak, że wcześniej Europa zostanie zniszczona poprzez broń biologiczną. Wizja Nostradamusa zakłada bowiem, że pochowani po wojnie wyjdą z bunkrów i kryjówek.

Zdjęcie W interpretacjach przepowiedni Nostradamusa na 2023 rok niektórzy doszukują się wykorzystania przez Rosję broni atomowej / East News

Może cię zainteresować: Niemiecki jasnowidz przewidział losy świata? Jego wizja przeraża

Nostradamus - życiorys. Najsłynniejszy jasnowidz w historii był lekarzem

Nostradamus (1503-1566), a tak właściwie Michel de Nostredame urodził się w niewielkiej miejscowości, Salon-de-Provence. Za namową rodziców zdecydował się podjąć studia medyczne i jako wykształcony lekarz, przez lata prowadził zaciętą walkę z dżumą w południowej części Francji. Pomagał ludziom i rozdawał im niezbędne leki.

Podczas studiów doktoranckich w Montpellier środowisko lekarzy starało się zniszczyć jego reputację. Wyśmiewano umiejętności Nostradamusa, który chętnie leczył chorych ziołami w czasach, gdy inni swoją praktykę opierali przede wszystkim na upuszczaniu krwi. Nie było mu łatwo, jednak otrzymał doktorat. Przez rok wykładał na uniwersytecie jako wykładowca. W 1533 roku zdecydował się rozpocząć własną praktykę w Agen nad Garonną.

Nostradamus pozostawał w dobrych stosunkach z renesansowym myślicielem Julesem-Césarem Scaligerą, który zainicjował jego znajomość z piękną Henriettą d’Encausse, z którą mężczyzna później wziął ślub i doczekał się dwójki dzieci. Niestety rodzina Michela de Nostredame zmarła przedwcześnie na skutek wielkiej zarazy.

Po śmierci bliskich Nonstradamus kontynuował podróże po kraju. Po zakończeniu epidemii osiadł w Salon-de-Provence, miasteczku usytuowanym pomiędzy Marsylią a Awinionem. Tam poznał bogatą wdowę, Annę Ponsart Gemelle, z którą po ślubie zamieszkał przy placu Poissonnerie.

Para zajmowała się wytwarzaniem kosmetyków i dżemów. Na strychu domu Nostradamus zbudował zaś centrum obserwacyjne, z którego przepowiadał przyszłość. Przez resztę życia tworzył horoskopy i obserwował fazy księżyca. Niestety sposób czytania gwiazd, którym posługiwał się Nostradamus, nie jest nam znany.

Zdjęcie Nostradamus podczas sporządzania zapisków w swoim obserwatorium / East News

Przepowiednie Nostradamusa były napisane w trudnym do zrozumienia języku, stąd tyle niedopowiedzeń w ich interpretacji. Jasnowidz tworzył je, posługując się własnym kodem, na który składały się: mieszanka języka starofrancuskiego, łacina, a także samodzielnie wymyślone terminy.

W 1555 roku mistyk przepowiedział śmierć Henryka II, pisząc: "Młody lew pokonuje starego na wojowniczym polu w konkurencji indywidualnej. W złotej klatce wydłubie mu oczy. Wtedy jeden z dwóch umrze straszną śmiercią". Właśnie w taki sposób 4 lata później zginął król Francji.

Czytaj również:

Baba Wanga i katastrofalne przepowiednie na 2023 rok

Przepowiednia brazylijskiego Nostradamusa o mundialu 2022

Zobacz także: