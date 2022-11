Spis treści: 01 Horoskop dzienny na poniedziałek, 28 listopada 2022 r. - BARAN

02 Horoskop dzienny na poniedziałek, 28 listopada 2022 r. - BYK

03 Horoskop dzienny na poniedziałek, 28 listopada 2022 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop dzienny na poniedziałek, 28 listopada 2022 r. - RAK

05 Horoskop dzienny na poniedziałek, 28 listopada 2022 r. - LEW

06 Horoskop dzienny na poniedziałek, 28 listopada 2022 r. - PANNA

07 Horoskop dzienny na poniedziałek, 28 listopada 2022 r. - WAGA

08 Horoskop dzienny na poniedziałek, 28 listopada 2022 r. - SKORPION

09 Horoskop dzienny na poniedziałek, 28 listopada 2022 r. - STRZELEC

10 Horoskop dzienny na poniedziałek, 28 listopada 2022 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop dzienny na poniedziałek, 28 listopada 2022 r. - WODNIK

12 Horoskop dzienny na poniedziałek, 28 listopada 2022 r. - RYBY

Horoskop dzienny na poniedziałek, 28 listopada 2022 r. - BARAN

Dzisiejsza aura dnia wywoła w tobie, drogi Baranie, chęci na wiele spotkań, ale i towarzyskich kontaktów. Warto przeanalizować swoją książkę telefoniczną i zostawić pewne kontakty, warte zachodu a te, mało istotne lub też już wymarłe po prostu usunąć. I tak robisz miejsce na nowe znajomości, relacje, które wnoszą jakość do twojego życia. Zatem, gdy przychodzi chęć zmian, nie oglądaj się za siebie, tylko działaj, zmieniaj, po prostu bądź w ciągłym ruchu i otwieraj się na nowe.

Horoskop dzienny na poniedziałek, 28 listopada 2022 r. - BYK

Koniecznie musisz dziś się wyciszyć. Nie ulegaj impulsom, tylko staraj się trzeźwo spojrzeć na sytuację. Najlepiej nie podejmuj dziś trudnych czy też ważnych decyzji. Zostaw to na inny czas. Warto pobyć trochę na świeżym powietrzu, nabierz dystansu, pogadaj z drzewami w lesie. Zobacz świat z innej perspektywy. Po prostu dziś odpuść i staraj się unikać sytuacji, które mogłyby doprowadzić do niepotrzebnych kłótni. Wieczór spędź w towarzystwie swojej ukochanej osoby.

Horoskop dzienny na poniedziałek, 28 listopada 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Masz dziś szansę pokazać się z jak najlepszej strony zawodowej. Czeka cię wyzwanie w postaci napisania dużego projektu. Wymagało to będzie od ciebie sporo wyrzeczeń, gdyż projekt okaże się nie lada wyzwaniem. Na szczęście mieć będziesz bardzo dobrze napisany plan i dlatego zakończysz ten projekt z sukcesem. Oczywiście już po wszystkim, przyznaj sobie jakąś nagrodę. Nagradzanie siebie samych ma ten plus, że to właśnie ty, a nie ktoś inny, wybierzesz sobie nagrodę, która sprawi ci wiele radości.

Horoskop dzienny na poniedziałek, 28 listopada 2022 r. - RAK

Czeka cię dziś ciężki dzień pod kątem funkcjonowania w sferze swojego zdrowia psychicznego. Natłok zadań oraz nerwowe sytuacje odbiją się negatywnie na twoim stanie psychicznym. Zatem już po pracy, pozwól sobie na chwilę odpoczynku czy relaksu. Bądź dla siebie, Raku, wyrozumiały i łagodny. Wsłuchaj się w swoje potrzeby i staraj się zapanować nad własnymi emocjami. Zobaczysz, jak szybko, uda Ci się wrócić do psychicznej równowagi. Wieczorem czekać na Ciebie będzie miła niespodzianka przygotowana przez partnera.

Horoskop dzienny na poniedziałek, 28 listopada 2022 r. - LEW

Będzie dziś trochę stresujących sytuacji i trudnych decyzji do podjęcia. Trudno zatem będzie ci, Lwie, połapać się przez jakiś czas w tym wszystkim. Trochę zgubisz koncentrację na właściwych celach. Ale wyjdziesz z tych presji obronną ręką, musisz tylko trochę spuścić z tonu. Nie wszystko musi być perfekcyjne i na tip-top. Dlatego nie skupiaj się tylko na sprawach związanych z pracą, ale pomyśl o tym, jak możesz spożytkować wolny czas po pracy. A jest co robić. Od spotkań z przyjaciółmi po romantyczny wieczór tylko we dwoje. Wybór należy oczywiście do ciebie.

Horoskop dzienny na poniedziałek, 28 listopada 2022 r. - PANNA

Poniedziałek śmiało możesz poświęcić na rozwijanie własnych pasji. Możesz rozwijać swój talent w wielu dziedzinach, które przyjdą ci do głowy, a są w kręgu twoich zainteresowań. Kosmos stoi otworem i składa ofertę. Teraz ty musisz na nią odpowiedzieć. Pamiętaj jednak o tym, by się za bardzo w tym wszystkim nie eksploatować. Zachowaj siły na inne działania. Do tego wszystkiego pomyśl o jakiejś lekkostrawnej diecie. To na pewno nie zaszkodzi, a może wiele pomóc. Trwanie w postanowieniach kształtuje charakter, warto o tym pamiętać.

Zdjęcie Horoskop dzienny przygotowuje wróżka Aira / 123RF/PICSEL

Horoskop dzienny na poniedziałek, 28 listopada 2022 r. - WAGA

Pomyśl dziś o swoich finansach. Dobrze rozłóż wszelkie zakupy, również te, będące jeszcze w planach. Kosmos ci sprzyja w tym zakresie i dobrze jest wydawać, musisz tylko zachować umiar w kupowaniu i nie kupować tego, co może zbytnio nadwyrężyć twój domowy budżet. Natomiast, jakiś drobiazg, dający szczęście sprawić sobie możesz. Zaczniesz też myśleć o lekkim remoncie czy o zmianie dekoracji w domu, co również niesie ze sobą wydatki. Powoli sobie wszystko zaplanuj, nie spiesz się, bo wszystko i tak ułoży się korzystnie dla ciebie. Masz działać tak, by wszelkie działania przynosiły nie tylko korzyści, ale i radości.

Horoskop dzienny na poniedziałek, 28 listopada 2022 r. - SKORPION

Staraj się dziś unikać konfrontacji słownych, zwłaszcza ze swoimi bliskimi. Oni mogą najbardziej odczuć twoje dzisiejsze porywcze usposobienie, które objawiać się będzie w słowach, które to miłe nie będą. Dlatego, uważaj, co mówisz, a najlepiej przeczekaj do wieczora ten stan. Wówczas złapiesz spokój i łagodność jak wiatr w żagle i nikt, kto stanie na twojej drodze, nie ucierpi. Późnym wieczorem zorganizuj sobie domowe spa, które uspokoi nerwy i ukoi zmysły i zaśniesz snem sprawiedliwego.

Horoskop dzienny na poniedziałek, 28 listopada 2022 r. - STRZELEC

Przygotuj się dziś dobrze do pracy. Czeka cię bowiem wystąpienie przed większą grupą osób. Omawiać będziesz nadchodzący projekt. Poradzisz sobie z tym bardzo dobrze. W miłości nadchodzi dobry czas. Sporo dziś w domu omówisz ze swoim partnerem. Będziecie chcieli wejść na kolejny poziom w relacji. Samotne Strzelce, mają szansę dziś poznać kogoś, kto może bardzo namieszać w emocjach. Na szczęście to będzie wartościowa osoba i cieszyć się będzie można z nowej znajomości, która ma szansę stać się prawdziwym związkiem i to takim, na który, Strzelce czekały już od bardzo dawna.

Horoskop dzienny na poniedziałek, 28 listopada 2022 r. - KOZIOROŻEC

Możesz wreszcie przestać się zamartwiać sprawami, które ciebie zwyczajnie nudzą. Skup się na tych, które mogą przynieść realne korzyści oraz dobre samopoczucie. Na szczęście wielu obowiązków nie będzie dziś do wykonania, zatem skupić się możesz na przyjemnościach. Jakaś forma zabawy, spędzania wolnego czasu nawet na świeżym powietrzu, to może być twój priorytet na dziś. Nawet jeśli pojawią się jakieś niespodziewane sprawy do załatwienia, to twoja energia oraz entuzjazm, pozwolą w szybkim ich załatwieniu, i nadal będziesz mógł, drogi Koziorożcu, korzystać z luźnego dnia.

Horoskop dzienny na poniedziałek, 28 listopada 2022 r. - WODNIK

Aura dnia zapowiada radosne wydarzenie. W pracy okaże się, że ostatnie zadania okazały się strzałem w dziesiątkę, toteż szef uzna, że warto przyznać ci premię i to nie byle jaką. Jeszcze takiej nigdy nie było. Możesz ją przeznaczyć, na co tylko sobie wymarzysz, zapracowałeś na nią, Wodniku. Po południu spędź sporo czasu z ukochaną osobą. Zadbaj o rozrywkę a może i o obiad na mieście. Razem celebrujcie twój zawodowy sukces. Samotne Wodniki w tej entuzjastycznej aurze dnia, mają szansę na ciekawy flirt. Nigdy nie wiadomo, w którą stronę może się on potoczyć.

Horoskop dzienny na poniedziałek, 28 listopada 2022 r. - RYBY

Ryby będące w stałych związkach powinny dziś uważać na swoje emocje oraz uczucie. Ich rozchwianie może powodować, że staniecie się podatne na flirty, które tylko z pozoru, wydawać się będą zupełnie niewinne, a w rzeczywistości mogą sporo namieszać. Zatem uważajcie dziś co i jak, a zwłaszcza komu obiecujecie, by nie okazało się, że trudno będzie z różnych obietnic się wywiązać. Samotne Ryby za to, mogą sobie pozwolić na wiele, wszak niewinny flirt, może zamienić się w relację, a to już krok do prawdziwego związku. Wszystko może się zdarzyć.

