Spis treści: 01 Horoskop tygodniowy na 21-27.11.2022 r. - BARAN

02 Horoskop tygodniowy na 21-27.11.2022 r. - BYK

03 Horoskop tygodniowy na 21-27.11.2022 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop tygodniowy na 21-27.11.2022 r. - RAK

05 Horoskop tygodniowy na 21-27.11.2022 r. - LEW

06 Horoskop tygodniowy na 21-27.11.2022 r. - PANNA

07 Horoskop tygodniowy na 21-27.11.2022 r. - WAGA

08 Horoskop tygodniowy na 21-27.11.2022 r. - SKORPION

09 Horoskop tygodniowy na 21-27.11.2022 r. - STRZELEC

10 Horoskop tygodniowy na 21-27.11.2022 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop tygodniowy na 21-27.11.2022 r. - WODNIK

12 Horoskop tygodniowy na 21-27.11.2022 r. - RYBY

Horoskop tygodniowy na 21-27.11.2022 r. - BARAN

Aura tego tygodnia otworzy przed tobą nową ścieżkę rozwoju. W pracy będziesz zdolny do zrobienia wszystkiego, co jest konieczne, aby wspiąć się wyżej. Zajęte Barany będą zdenerwowane, bo takie przyziemne sprawy jak obowiązki rodzinne działać będą na nich drażniąco. Wolne zaś nie powinny podawać kontroli nowo poznanej osoby, z góry zarzucając jej kłamstwa. W weekend dobrze ci zrobi wypad do innego miasta.

Horoskop tygodniowy na 21-27.11.2022 r. - BYK

Już od samego poniedziałku skupiał się będziesz na nowych wydarzeniach. W pracy nawet jeśli będziesz robił swoje, to jednocześnie poszukiwał będziesz możliwości, by móc iść dalej. Zajęte Byki będą nieco zaniepokojone brakiem dobrego dialogu i trudnością w zrozumieniu siebie wzajemnie, ale być może jest tak, że twoje opinie odbiegają od faktów. Zastanów się nad tym! Wolne zaś będą musiały zmierzyć się z decyzją, czy chcą wrócić do przeszłości, czy ostatecznie zamknąć drzwi.

Horoskop tygodniowy na 21-27.11.2022 r. - BLIŹNIĘTA

Horoskop tygodniowy na 21-27.11.2022 r. - RAK

W tym tygodniu angażował będziesz się w nowe projekty. W pracy pojawią się opóźnienia, bo okaże się, że nie ma możliwości, by wykonać pewne rzeczy w tak krótkim czasie. Zajęte Raki będą starały się wprowadzić przyjemniejszą atmosferę podczas wspólnego przebywania ze sobą. Wolne zaś powinny uważać, by nie angażować się w nowe znajomości pod wpływem emocji. W weekend znajdź więcej czasu na odpoczynek.

Horoskop tygodniowy na 21-27.11.2022 r. - LEW

W tym tygodniu zrobisz wszystko, co sobie zaplanujesz. W pracy będziesz gotowy do wykonania tytanicznej roboty, niestety mocno odbije się to na twoim zdrowiu i pod koniec tygodnia trzeba będzie wziąć dzień urlopu. Zajęte Lwy powinny mniej kontrolować partnera i dać mu większą swobodę, bez narzucania własnej woli. Wolne zaś będą chciały odzyskać dawną miłość, jednak unikaj bezpośredniej konfrontacji, ponieważ tym tylko możesz pogorszyć swoją sytuację.

Horoskop tygodniowy na 21-27.11.2022 r. - PANNA

Przed tobą trudny czas. W pracy możesz stanąć w obliczu konfliktu, który będzie cię kosztował sporo energii. Zajęte Panny powinny bardziej liczyć się ze słowami i przestać nieustannie krytykować partnera. Wolne zaś w poszukiwaniach miłości powinny nieco odpuścić, bo kładą zbyt duży nacisk na to, w jaki sposób potencjalny partner powinien ich zdobywać. W weekend znajdź więcej czasu na odpoczynek, żeby zmęczenie nie prowadziło do ponurych myśli.

Zdjęcie Horoskop tygodniowy / 123RF/PICSEL

Horoskop tygodniowy na 21-27.11.2022 r. - WAGA

W tym tygodniu będziesz starał się utrzymywać pozytywne relacje z ludźmi. W pracy kreatywność otworzy ci drogę do nowych osiągnięć. Zrób wszystko, by nikt ci jej nie ograniczał! Zajęte Wagi nieco zaniedbają obowiązki domowe, ale partner nie będzie miał im tego za złe. Wolne zaś szukając idealnej miłości, mogą przegapić wartościową znajomość. W weekend nie siedź w domu!

Horoskop tygodniowy na 21-27.11.2022 r. - SKORPION

W tym tygodniu będziesz miał więcej czasu, żeby się odprężyć. W pracy nikt nie będzie cię denerwował ani wykorzystywał więc spokojnie będziesz robił to, co do ciebie należy. Zajęte Skorpiony powinny postarać się zapanować nad sobą w spornych sytuacjach, bo niecierpliwość znacznie utrudni im porozumiewanie. Wolne zaś mają szansę na nowe satysfakcjonujące relacje.

Horoskop tygodniowy na 21-27.11.2022 r. - STRZELEC

Aura tego tygodnia przyniesie dobre wibracje. W pracy będziesz mieć możliwość dokończenia kilku ważnych projektów. Nareszcie uda się wszystko załatwić! Zajęte Strzelce powinny uważać i nie pozwalać sobie na uleganie skrajnym emocjom, jednego dnia kochając partnera, a drugiego go nienawidząc. Wolne zaś mogą liczyć na pozytywne okoliczności poznania nowej miłości. W weekend szansa na dobrą zabawę. Skorzystaj z niej!

Horoskop tygodniowy na 21-27.11.2022 r. - KOZIOROŻEC

Listopadowa aura przyniesie pozytywne myślenie. W pracy pojawią się dobre okoliczności, które sprzyjać będą rozwojowi. Zajęte Koziorożce znajdą się na rozdrożu i być może będą musiały zdobyć się na odwagę, aby podjąć decyzję. Nie można wiecznie stać w miejscu! Wolne zaś ponownie odnowią znajomość z przeszłości. Jest szansa, że tym razem się wam uda.

Horoskop tygodniowy na 21-27.11.2022 r. - WODNIK

W tym tygodniu poczujesz, że więcej czasu musisz poświęcić rodzinie. W pracy będziesz miał problem z dostosowaniem się do cudzych oczekiwań, co oczywiście wywoła sprzeczne sytuacje. Zajęte Wodniki nareszcie pojmą, że czas spędzany z partnerem powinien być bardziej wartościowy i zmienią swoje postępowanie. Wolne zaś będą wyjątkowo flirtować i umawiać się na randki nawet z tymi, których nie za bardzo darzą silną sympatią.

Horoskop tygodniowy na 21-27.11.2022 r. - RYBY

Aura tego tygodnia wymagać będzie od ciebie dobrej organizacji. W pracy skup się na najważniejszych zadaniach, a pozostałe odłóż na później, bo jeśli rozpoczniesz wszystko na raz to niczego nie skończysz. Zajęte Ryby będą próbowały rozwiązać swoje skomplikowane dylematy miłosne. Wolne zaś ulegną komuś, kto wcześniej miał problem, by je zdobyć. W weekend podładuj baterie.