W tym tygodniu nie rozczulaj się nad sobą , tylko zacznij działać, a pokonasz przeszkody. W pracy przyjmuj każdą propozycję, korzystaj z nadarzających się okazji i nie bój się ryzyka ani zmian. Zajęte Lwy szybko będą się irytować postawą partnera, co oczywiście doprowadzi do ostrej wymiany zdań. Wolne zaś będą intensywnie poszukiwać miłości, która okaże się pomyłką. W weekend zadbaj o zdrowie.

Już od początku tygodnia będziesz działać z rozmysłem i dobrze przygotowanym planem. W pracy nie licz na innych, tylko sam zabierz się do roboty, a wszystko pójdzie ci szybko i zgrabnie. Zajęte Strzelce powinny pomyśleć o zmianie zachowania, bo kręcą się w kółko i powtarzają stale te same błędy, które doprowadzają do sprzeczek. Wolne zaś miłości będą szukać na portalach randkowych. W weekend wybierz się na świąteczne jarmarki, to cię zrelaksuje.