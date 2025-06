Koszenie trawy w niedzielę i święta - co mówi prawo?

W polskim prawie nie funkcjonuje ogólnokrajowy zakaz koszenia trawy w niedzielę czy dni świąteczne. Jednak brak formalnych regulacji nie oznacza, że możemy kosić trawnik, kiedy chcemy.

Niedziele i święta to czas przeznaczony na odpoczynek, rodzinne spotkania, a dla osób wierzących, na modlitwę. Hałas pracującej kosiarki staje się wówczas szczególnie uciążliwy.

Warto pamiętać, że w wielu gminach obowiązują tzw. regulaminy porządkowe - lokalne uchwały, które mogą wprowadzać określone godziny ciszy. Choć rzadko uwzględniają one bezpośrednio zakaz koszenia, to odwołują się do kwestii ogólnego porządku i spokoju publicznego. W praktyce oznacza to, że sąsiad, który czuje się zakłócany hałasem, ma prawo interweniować.

Najczęściej wystarczy rozmowa, ale w skrajnych przypadkach możliwe jest zgłoszenie sprawy do straży miejskiej lub policji.

Dopuszczalny poziom hałasu i godziny ciszy nocnej mają znaczenie

Pracująca kosiarka to źródło hałasu, który potrafi przekraczać dopuszczalne normy. Przepisy w Polsce jasno określają maksymalny poziom hałasu w strefach zamieszkania - to 65 dB w dzień i 56 dB w nocy. Tymczasem kosiarki spalinowe osiągają nawet 100 dB, co odpowiada pracy młota pneumatycznego czy głośnemu ruchowi ulicznemu.

Najważniejszą granicą jest tzw. cisza nocna, czyli czas od godziny 22:00 do 6:00. Koszenie w tym przedziale godzinowym może zostać uznane za zakłócanie porządku i spokoju, a to już podlega interwencji służb. Co więcej, jeśli hałas uznany zostanie za uporczywy lub celowy, może skończyć się mandatem - nawet do 500 złotych.

Z tego względu warto planować prace ogrodowe w godzinach dziennych, najlepiej między 8:00 a 20:00. Takie ramy czasowe są powszechnie akceptowane społecznie, a dodatkowo zgodne z zaleceniami dotyczącymi ochrony środowiska akustycznego.

Wybierając porę na koszenie trawnika, miejmy na uwadze naszych sąsiadów 123RF/PICSEL

Rozsądek i relacje sąsiedzkie ważniejsze niż przepisy

Pracując w ogródku, warto kierować się zdrowym rozsądkiem. Wspólne życie w sąsiedztwie wymaga wzajemnego szacunku - a hałas z kosiarki w niedzielny poranek może być źródłem niepotrzebnych konfliktów.

Oczywiście nikt nie może zabronić nam koszenia trawnika w weekend, ale jeśli to możliwe pamiętajmy, że dużo lepszym momentem na prace w ogródku są dni powszednie, o ile nie zabieramy się za koszenie trawy zbyt późno.

