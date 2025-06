Natomiast grzybiarze z Lubelskiego i Wielkopolskiego chwalą się swoimi zbiorami pieprzników jadalnych i borowików usiatkowanych na facebookowym forum Grzybiarze PL, co spotkało się z licznymi oskarżeniami o przedstawianie zdjęć z zeszłego roku , jako efektów tegorocznego grzybobrania. Mieszkańcy innych regionów Polski, którzy bezskutecznie przeszukują leśne runo w swoich okolicach, sceptycznie podchodzą do doniesień z Lubelszczyzny:

"Ale czad, takiej wielkiej czubajki kani to jak żyję jeszcze nie znalazłam" - pisze użytkowniczka z tego ostatniego. Czubajki rosną na polanach i łąkach, gdzie warto pospacerować w poszukiwaniu grzybów, z kujawsko-pomorskich lasów doniesienia nie są aż tak optymistyczne, grzybiarze piszą o młodych okazach kurek, które są jeszcze zbyt małe, by je zbierać.

W ciągu tygodnia sytuacja się zmieniła - o ile siedem dni temu to Mazowszanie cieszyli się wspaniałymi zbiorami, całkiem dobrze przedstawiała się też sytuacja w Łódzkiem, o tyle w tym tygodniu to na Lubelszczyźnie mamy największy wysyp grzybów. Miłośnicy leśnych skarbów donoszą, że na Pomorzu i województwie kujawsko-pomorskim można spotkać skupiska maleńkich jeszcze grzybów, których przed tygodniem nie było tam wiele. W tych województwach warto wybrać się na niedzielny spacer po lesie, bo choć jeszcze maleńkie do tego czasu mogą już nieco urosnąć. Na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku warto zaś wybrać się na polany i łąki, by ucieszyć podniebienie panierowaną kanią.