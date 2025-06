Jak wynika z najnowszego badania opublikowanego na łamach National Library of Medicine, długość telomerów, czyli końcówek chromosomów, ma ogromne znaczenie. Ich funkcją jest ochrona struktur, w jakie układa się nasze DNA przed degradacją. Ulegają one skróceniu wraz z wiekiem, co czyni je niejako markerem starzenia się.