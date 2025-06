Co przyniesie sobota, 14 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana

Karta 8 Mieczy

W relacjach prywatnych nie pozwól, by rządziły Tobą kompleksy i bezradność. Ograniczenia wcale nie są takie wielkie, a powodzenie to nie to samo, co zdolność do budowania trwałych, satysfakcjonujących związków. Przemyśl, na czym Ci zależy: na brylowaniu w towarzystwie, czy na wartościowej miłości oraz przyjaźni? W finansach czas uwierzyć w siebie, zaryzykować.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka

Karta 9 Kielichów

W relacjach prywatnych widać spełnienie marzeń, radość z miłości, udany, rozkoszny flirt, wzajemne oczarowanie. Możesz trafić na osobę, która zechce przychylić Tobie gwiazdkę z nieba. Korzystaj do woli, ale też pamiętaj, że nikt nie posiada magicznej lampy, a każda przysługa ma swój koszt. W finansach zadbaj, by ktoś poczuł się luksusowo w trakcie negocjacji.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt

Karta Giermek Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą nadmiernie ostrożną, która nie ufa jeszcze swojej silnej woli, stałości, zdolności do podejmowania wyzwań. Można zresztą porwać się na jakąś przygodę, a potem płakać w rozpaczy za utraconym bezpieczeństwem. Unikaj takich sytuacji. W finansach trzeba będzie wdrożyć nowe rozwiązania techniczne.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka

Karta Księżyc

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z kimś, kto woli pławić się w smutku, niż sprawdzić, jakie ma jeszcze szanse na miłość. Każdy z nas pewnie wpadł w pułapkę myślenia "ten związek i żaden inny!". Na świecie jest jednak tak wielu ludzi… Nie warto zamykać się na kontakty z nimi. W finansach możesz sprawdzić się w projektach wymagających dużej wyobraźni.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa

Karta Cesarzowa

W relacjach prywatnych musisz umiejętnie balansować między dwiema skrajnościami: władczością i przystępnością. Pokaż, że nie wolno Cię lekceważyć, ale też masz wiele do zaoferowania ściśle wyselekcjonowanemu gronu. Twardej pięści powinien towarzyszyć ujmujący uśmiech. W finansach możesz zdobyć pieniądze w zawodach związanych z dbałością o wizerunek.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny

Karta 9 Buław

W życiu osobistym uważnie kalkuluj swój udział w jakimkolwiek starciu. Czy masz wystarczająco dużo sił i chęci, by angażować się w pyskówki, robić podchody i narażać się na dodatkowy stres? Nie jesteś teraz na pozycji do ataku. Przejdź do defensywy i obserwuj uważnie. W finansach możesz czekać na decyzje i robić minimum z minimum. Nie wychylaj się.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi

Karta 4 Mieczy

W relacjach prywatnych widać platoniczną miłość, ucieczkę od światowych spraw, zniechęcenie do emocjonalnych eskapad. Ktoś może Cię bardzo doceniać, ale nie jest w stanie wykrzesać z siebie entuzjazmu dla związku. Ty dostrzegasz czyjąś dobrość, ale nie wiąż się z nim jedynie z wdzięczności. W finansach spowalnia handel, nie czas na wielkie inwestycje.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona

Karta Rycerz Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, którego pragnienia pchają w jedną stronę, a rozsądek i uczucia wyższe - w zupełnie inną. Nie każdy jest na tyle dojrzały, by podjąć wyzwanie kochania. Nawet jeśli metryka wskazuje na taką gotowość, to serce pozostaje zamknięte. W finansach możliwa będzie podróż nudna, ale dosyć korzystna.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca

Karta 7 Kielichów

W relacjach prywatnych jest podobnie jak w jedzeniu: to, co słodkie i kolorowe, nie zawsze bywa najzdrowsze. Ktoś może kusić Cię swoją beztroską, zachwycać barwnym życiem… To jednak na Tobie spoczywa odpowiedzialność za własne zdrowie i spokój ducha. Nie daj się wciągnąć w wir szaleństwa! W finansach najbardziej kuszące rozwiązania mogą okazać się pułapką.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca

Karta As Mieczy

W relacjach prywatnych trzeba będzie się teraz zdobyć na bezkompromisowe rozwiązania. Twoje słowa nie muszą być ostre, ale niech okażą się jasne i długo dźwięczą w uszach odbiorców. Nie ma czasu na niedopowiedzenia czy półsłówka. Klarowny komunikat to klucz. W finansach postawisz na swoim tylko jeśli postanowisz o to zawalczyć.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika

Karta Diabeł

W relacjach prywatnych możliwy będzie związek oparty na silnej namiętności, poczuciu niepewności, a wręcz zagrożenia. Są niespokojne umysły nienawykłe do stałości i przewidywalności. Ktoś, kto ma wieczny pożar w głowie, dąży - choćby podświadomie! - do chaosu w swoim otoczeniu. W finansach nie wiąż się kontraktem, który sankcjonuje wyzysk.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Karta 8 Buław

W relacjach prywatnych nadchodzą błyskawiczne zmiany, które nie będą trwałe, ale mogą znacząco przenicować uczuciowy krajobraz. Czyjeś zachowanie będzie nieprzewidywalne. Entuzjazm może zmienić się nagle w marazm, a ten z kolei w wybuch gniewu. Trzymaj rękę na pulsie. W finansach sielski spokój zostanie zakłócony przez nagłą decyzję, do której trzeba się dostosować.

