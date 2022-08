Przesłania Aidy

Aida Kosojan-Przybysz regularnie dzieli się swoimi wizjami, przemyśleniami i przesłaniami ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych. Jest uznawana za jedną z najbardziej znanych jasnowidzek w Polsce. Wizjonerka ormiańskiego pochodzenia często wspomina, że dar jasnowidzenia był przekazywany w jej rodzinie z pokolenia na pokolenie. - Od pokoleń wiemy, że widzimy więcej, czujemy więcej i przekazujemy. Nie jesteśmy tylko od razu tego świadomi - zdradziła w jednym z wywiadów Aida.

Jasnowidzka Aida: "Uwolnij spokój z objęć stresu"

Ostatnio Aida radziła, co zrobić, aby wyzbyć się złych emocji. Jak poradzić sobie z problemami. Teraz także jasnowidzka radzi, aby uśmiechem i spokojem podchodzić do tego, co dzieje się dookoła. Aby nie pozwolić na to, by negatywne emocje przejęły nad nami kontrolę. Mówi o tym, że to właśnie dzisiaj jest dzień pełen zaskoczeń i nieoczekiwanych wydarzeń, a "szczęście i zaskoczenie stoją na progu twoich drzwi".

Dzisiaj dzień pełen zaskoczeń i nieoczekiwanych wydarzeń. Szczęście i zaskoczenie stoją na progu twoich drzwi. Nie reaguj nerwowo. Uwolnij spokój z objęć stresu. Uśmiechnij się do wydarzenia I zastanów się nad jego przekazem. Każdy dzień w naszym życiu jest kluczem do otwarcia lub zamknięcia pewnych emocji, relacji i myśli.

- napisała 19 sierpnia na swoim Facebooku jasnowidzka Aida Kosojan-Przybysz.