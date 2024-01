Chiromancja - jak czytać z dłoni?

W chiromancji uważa się, że w przypadku kobieta to prawa ręka mówi o tym, z czym się rodzisz, a lewa o tym, co zgromadziłaś przez całe życie. Dla mężczyzn przyjmuje się odwrotne tłumaczenie. Lewa ręka jest tym, z czym się urodziłeś, a prawa jest tym, co zgromadziłeś przez całe życie.



Od czego zacząć?

Zacznij od identyfikacji czterech głównych linii. Linie mogą być przerywane i krótkie.



(1) Linia serca

(2) Linia głowy

(3) Linia życia

(4) Linia losu (tylko niektórzy ludzie ją posiadają)

Jak czytać z dłoni - co mówi linia serca?

Linia serca odpowiada za życie uczuciowe człowieka oraz można wyczytać z niej charakterystyczne dla osobowości emocje. Łatwo ją rozpoznać, ponieważ zaczyna się pod małym palcem i biegnie w stronę palca wskazującego delikatnie się zakrzywiając. Ważne jest, gdzie linia się zaczyna. Jeśli bezpośrednio pod małym palcem, oznacza ona zadowolenie z obecnego życia uczuciowego. Gdy widoczna jest pod palcem serdecznym, świadczy o tym, że masz tendencje do nadmiernej kochliwości i zbyt szybkiego lokowania uczuć. Linia serca, która zaczyna się pomiędzy tymi dwoma palcami, oznacza egoistyczne podejście do miłości oraz przywiązywanie wagi do materialnych aspektów związku.

Co jeszcze można z niej wyczytać? Prosta i krótka linia świadczy o stałym przywiązaniu do partnera oraz brak zainteresowania przelotnymi romansami. Jeśli kieruje się w dół ku nadgarstkowi, oznacza to, że nawet niewielka zadra w znajomości może cię dogłębnie zranić. Gdy linia serca biegnie równolegle do tej, która znajduje się poniżej, oznacza to, że doskonale panujesz nad swoimi emocjami.

Jak czytać z dłoni - co mówi linia głowy?

Linia głowy odpowiada za twoją sferę intelektualną. Zawiera np. informacje o sposobie myślenia oraz podchodzenia do różnych spraw i rozwiązywania problemów. Łatwo ją znaleźć, ponieważ znajduje się bezpośrednio pod linią serca i rozpoczyna się między kciukiem a palcem wskazującym. Co można z niej wyczytać? Zakrzywiona linia głowy oznacza umysł pełny świeżych pomysłów i wyjątkową kreatywność. Krótka świadczy zaś o przykładaniu większej uwagi do osiągnięć fizycznych niż do aspiracji intelektualnych. Warto sprawdzić jej kształt - prosta cechuje racjonalne i praktyczne podejście do codziennych spraw, natomiast pofalowana oznacza częste podejmowanie decyzji pod wpływem chwili i braku długofalowego rozmyślania nad ewentualnymi konsekwencjami.

Jak czytać z dłoni - co mówi linia życia?

Linia życia oznacza twoją kondycję fizyczną. Może ukazywać, jak długie będzie twoje życie i jakie dolegliwości najczęściej cię trapią. Rozpoczyna się, tak jak linia głowy, między kciukiem a palcem wskazującym i biegnie łukiem do nadgarstka. Jeśli zaczyna się bliżej kciuka, oznacza to, że często jesteś przemęczony i codzienne obowiązki pozbawiają cię szybko energii witalnej. Gdy można zauważyć na niej wyraźne zakrzywienia, świadczy to o gotowości do wykonywania codziennych obowiązków.

Zwróć uwagę również na długość linii życia, jeśli jest krótka to znak, że ktoś z zewnątrz często cię kontroluje i powstrzymuje od podejmowania decyzji, które mogą decydować o twoim życiu. Kształt ma również znaczenie: wyraźne półkole charakteryzuje osoby pełne pasji i energii i entuzjazmu w działaniu, a rozwarstwiająca się i stworzona z innych, bocznych linii to oznaka wyjątkowej witalności i zdrowia.

Jak czytać z ręki - co mówi linia losu?

Jest również znana jako linia przeznaczenia i wskazuje stopień, w jakim na życie danej osoby wpływają zewnętrzne okoliczności, pozostające poza jej kontrolą. Zaczyna się u podstawy dłoni. Podstawowe interpretacje są następujące:

Głęboka linia - silnie kontrolowana przez los

Przerwy i zmiany kierunku - podatne na wiele zmian w życiu z sił zewnętrznych

Zaczyna się połączony z linią życia - samodzielna jednostka, wcześnie rozwijane aspiracje

Łączy się z linią życia pośrodku - oznacza punkt, w którym czyjeś interesy muszą zostać oddane interesom innych

Zaczyna się u podstawy kciuka i przekracza linię życia - wsparcie oferowane przez rodzinę i przyjaciół.

