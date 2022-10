Co widzisz na tym obrazku? Odpowiedź wskaże, czy jesteś szczęśliwy, czy nie

Wielu z nas jest w stanie dostrzec tylko jeden z zawartych tu dwóch obrazów, ale są i tacy, którzy z łatwością "przełączać" się będą między nimi. Badania sugerują, że im szybciej możesz przeskoczyć z obrazka na obrazek, tym szybciej działa twój mózg. Ci, dla których nie stanowi to problemu, są bardziej kreatywni.

Psychologiczny serwis BrightSide opublikował na swoim TikToku taką oto zagadkę. Sprawdź, co mówi o tobie!

TikTok

Jeśli jako pierwsze zobaczyłeś JABŁKO

Jeśli najpierw zobaczyłeś jabłko, oznacza to, że jesteś szczęśliwy i zadowolony z tego, co masz i gdzie jesteś. Nie skupiasz się na drobiazgach, nie roztrząsasz problemów, bierzesz życie, jakim jest. Masz ten komfort, że zawsze możesz polegać na swoich bliskich. Wiesz, że zawsze będą przy tobie, gotowi wspierać cię bez względu na wszystko.

Zawsze jesteś w dobrym nastroju i zarażasz innych optymizmem.

Jeśli jako pierwszych zobaczyłeś DWOJE LUDZI

Oznacza to, że priorytetowo traktujesz relacje, to one są dla ciebie najistotniejsze w życiu. Teraz jednak jesteś w momencie niepewności. Może to kryzys w związku, może zawiedzione zaufanie, problemy w grupie znajomych.

Pamiętaj, że najlepszym, co możesz zrobić, to... porozmawiać. Nie chowaj urazy, nie trzymaj wszystkich trosk głęboko w sobie. Na pewno będzie lepiej!

