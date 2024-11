Ziarna kakaowca były cenione za swoje wyjątkowe właściwości, a napój przygotowany z ich zmielonych nasion miał wyjątkowy status. Używano go nie tylko podczas rytuałów, ale także jako walutę, składano je w ofierze bóstwom, a także wykorzystywano w leczeniu różnych dolegliwości.

Był gęsty, ciemny, niczym wulkaniczna lawa, ale też aromatyczny i uważany za święty, będący nośnikiem energii duchowej, służący jako medium do głębokich praktyk introspekcji i medytacji.

Wiara w magię tego napoju przetrwała do dziś

Ciekawe jest to, że zakorzeniona wiara w rytualne kakao przeniknęła do Europy i przetrwała do dziś. Obecnie rytualne kakao zyskuje na popularności poza Ameryką Łacińską, w Europie i Stanach Zjednoczonych, gdzie stało się częścią ceremonii i praktyk mających na celu głęboką introspekcję, pracę z emocjami, relaksację i odnowę duchową.