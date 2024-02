Tarot na 12 lutego 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: As Buław

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że będziesz przeć do przodu. Druga strona ma nadzieję, że dostrzeżesz jej twórczy potencjał oraz ambicje. Nie chce być hamowana na drodze do sukcesu i tak samo nie pragnie ona hamować cię. Relacje miłosne nie będą teraz szczególnie poważne ani trwałe. W finansach nie działaj impulsywnie. Intuicja bywa zawodna. W zdrowiu bardzo możliwa będzie teraz ciąża.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: 3 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że Wasz związek będzie produktywny. Tamta osoba chce powiększyć rodzinę lub rozszerzyć grono znajomych. Ma nadzieję, że pomożesz jej stworzyć coś własnego i trwałego - w oderwaniu od wielopokoleniowych tradycji oraz traum. W finansach widać pierwsze skromne, ale i prawdziwe rezultaty Twojego wysiłku. Tak trzymać! W zdrowiu uważaj na wysoki cholesterol.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: 4 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że w porę się zatrzymasz. Trudny okres trzeba przeczekać. Jeśli nie wiesz, co robić, tym bardziej powstrzymaj się od działania. Nie rób nic na oślep. Nie musisz znać wszystkich odpowiedzi ani reagować na każdy sygnał. W finansach w grę wchodzi sytuacja stabilna, ale i ograniczająca twój rozwój. W zdrowiu uwaga na problemy z pęcherzem moczowym, nerkami.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: As Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że jasno i dobitnie oznajmisz swoje zdanie oraz potrzeby. Druga strona nie chce kluczyć, błądzić po omacku w gąszczu sugestii i półsłówek. Zniecierpliwienie powitaj ze zrozumieniem. Nie każdy tak dobrze włada językiem jak ty. W finansach musisz przyjąć do wiadomości, że wielkie sukcesy wymagają dużych poświęceń. W zdrowiu uważaj na problemy z tarczycą.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: Umiarkowanie

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zachowasz się taktownie, bez żadnej afektacji. Nawet jeśli powierzony zostanie tobie oburzający sekret, postaraj się utrzymać spokój i łagodne spojrzenie. Moment wspólnego gniewu czy opłakiwania nadejdzie za jakiś czas albo już przeminął. W finansach nie zamykaj się na nowości, zanurz się w możliwościach, które ktoś ci oferuje. W zdrowiu uwaga na nerki.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: 9 Buław

W relacjach prywatnych trudności i czyjś milczący sprzeciw zmuszą cię do zatrzymania się. Będzie to dobry moment, by zebrać siły, na spokojnie zastanowisz się, czego chcesz. Odmowa może Cię teraz boleć, ale kto wie, czy w przyszłości nie okaże się przysługą, darem od losu? W finansach nie dąż do czegoś za wszelką cenę. Okoliczności mogą ię przytłoczyć. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na złamania.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: Eremita

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że udasz się na pustynię myśli i tam odnajdziesz swoje prawdziwe namiętności, preferencje, serce po prostu. Druga strona jest gotowa dać tobie czas, aby w odosobnieniu przyszło oświecenie co do wspólnej przyszłości. W zamian chce od ciebie wycofania się z pewnych związków. W finansach ważne okażą się raporty, prześwietlenie, audyt. W zdrowiu uwaga na artretyzm.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: Rydwan

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że Wasza namiętność i zaangażowanie przezwyciężą wszelkie trudności. Osoba ta rozkwita pod wpływem wyzwań. Związek narażony na krytykę, przeciwności losu, zgorszenie otoczenia pociąga tego człowieka bardziej niż szczęśliwy, ciepły domek. W finansach nie przepraszaj za to, że chcesz czegoś więcej, nie przyjmuj każdej propozycji. W zdrowiu uwaga na trzustkę.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: 9 Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że nie zrazi cię jego udawana nieprzystępność. Osoba ta wysyła ci pewne zachęcające sygnały, sugeruje uczucie. Nie zamierza jednak ułatwiać Tobie zbliżenia się. Ma ona nadzieję na wartościowe spotkania z kimś, kto traktuje związki poważnie. Może to będziesz ty? W finansach dbaj o harmonię w miejscu pracy, dobre maniery. W zdrowiu uwaga na wysoki cholesterol.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: Śmierć

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zdołasz doszczętnie odciąć się od przeszłości. Pozostawanie miejscu ci nie służy, wywołuje zamęt. Aby odnaleźć relację, która cię dopełni, potrzebujesz pogodzić się z myślą, że pewne marzenia i plany trzeba będzie pożegnać. Pozwól sobie na łzy smutku i radości. W finansach możliwy jest gwałtowny koniec czegoś i wyzwolenie po nim. W zdrowiu szansa poprawy.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: Cesarz

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że będziesz osobą rzeczową, skoncentrowaną na celu. Zyskasz teraz wiele, stając się człowiekiem o wielkiej wizji, ale też twardo stąpającym po ziemi. Dobrze też dogadasz się z każdym, dla kogo ważne są takie kwestie jak szacunek, autorytet, konserwatywne wartości. W finansach musisz wymóc swoją wolę albo poddać się silniejszemu. W zdrowiu uwaga na zatoki.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: 8 Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że nie będziesz wzbraniać się przed wspólnym świętowaniem i generalnie ożywisz kontakty towarzyskie. Spotkania z ludźmi to najlepszy sposób, by nabrać dystansu do zmartwień, a momentami wręcz o nich zapomnieć. Nie dawaj natomiast wywierać na sobie presji. W finansach czasem lepiej jest odejść niż dążyć do czegoś w nieskończoność. W zdrowiu uwaga na nerki.