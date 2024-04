Tarot na 6 kwietnia 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: 4 Kielichów

W kontaktach prywatnych możesz doświadczyć sprzecznych uczuć, miłości, która będzie miała trudne początki. Prawdziwe może okazać się tu powiedzenie, że kto się czubi, ten się lubi. Niewykluczone też jednak, że na Twoim pięknie rozwiniętym zaangażowaniu pojawi się jakaś rysa. Okaże się, że ideał ma wady! W finansach nie poddawaj się teraz zniechęceniu.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: 9 Denarów

W kontaktach osobistych ktoś będzie uważnie teraz obserwował, czy szanujesz wszelkie życie. Istotny okaże się Twój stosunek do zwierząt, do roślin. Możesz poznać kogoś, kto utrzymuje psa, kota albo ma kolekcję doniczkowych kwiatów. W drugą stronę też to działa: zobacz, czy tamta osoba potrafi się zaopiekować stworzeniem. W finansach możliwe zyski z hodowli.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: Kapłanka

W kontaktach prywatnych ktoś liczy, że będziesz mieć opinie, ale nie ambicje. Tamta osoba chce zrobić sobie z Ciebie swoją "podporę", kogoś zaufanego, kto udzieli mądrej porady, a sam pozostanie w cieniu. Nie jest to również czas na wyznawanie uczuć, domaganie się deklaracji. W finansach możesz zyskać dostępy do tajnych danych, zgłębić wiedzę, której nie zna ogół.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: Diabeł

W uczuciach zdaj sobie sprawę, że czyjeś oczekiwania, nadzieje, rozczarowanie i złość są jak muchy. Obsiądą Cię niezawodnie i zanieczyszczą, jeśli im na to pozwolisz. Komuś nie wystarczy Twoje "przepraszam"? Nie chce pójść na kompromis ani współpracować? Grzecznie podziękuj za wspólny czas i idź dalej. W finansach uważaj na umowę z milionem ukrytych zobowiązań.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: 6 Kielichów

W relacjach osobistych nie pozwól, by przeszłość górowała nad teraźniejszością. Jeśli nie możesz komuś wybaczyć, lepiej go unikać. Nie zostawiaj jednak tej sprawy zakurzonej w zakamarkach Twojej podświadomości. Obejrzyj sobie dokładnie trudne emocje w asyście osoby, której ufasz tu i teraz. W finansach możesz wiele zyskać dzięki staremu przyjacielowi.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: 8 Kielichów

W relacjach prywatnych może dopaść Cię teraz pragnienie wprowadzenia gruntownych zmian. Nic dziwnego! Niektóre kwestie domagają się załatwienia w ten czy inny sposób. Jeśli nie możesz czegoś naprawić, musisz to wyrzucić. Być może Druga Strona oczekuje, że to Ty podejmiesz trudną decyzję. W finansach możesz chwilowo wycofać się z pewnego projektu lub spółki.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: Rycerz Denarów

W relacjach prywatnych zachowuj się teraz rozważnie. Nie podejmuj nagłych decyzji, nie reaguj gwałtownie na to, co ktoś Ci powie. Sprawiaj wrażenie, że masz plan. Dzięki temu zyskasz na czasie, podtrzymasz czyjąś ciekawość. Nie pozostawiaj też niczego przypadkowi. W finansach odważ się sięgnąć po to, co jest dla Ciebie ważne. Nie szukaj wymówek.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: Głupiec

W życiu osobistym możesz poznać osobę, która nie potrzebuje czuć się bezpiecznie i nie zaoferuje tego również Tobie. Możecie spędzić razem wspaniałe chwile, jeśli lubisz ryzyko, ciągłe zmiany i aktualnie nie masz ochoty pytać o jutro. Jeśli zależy Ci za to na stabilizacji, to musisz szukać dalej. W finansach wystrzegaj się błędu, który wynika z zagapienia się.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: 2 Mieczy

W relacjach prywatnych możesz przeżyć dziś frustrację, bo czyjaś postawa wyda się nieprzejednana. Trudno. Zamiast walić głową w mur, zostaw tę osobę samą sobie. Pozwól, by na spokojnie podjęła decyzję, a w tym czasie zajmij się własnym rozwojem, ukojeniem nerwów. W finansach ktoś nie będzie przekonany początkowo do Twojego projektu. Trzeba będzie go namawiać.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: Królowa Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą wrażliwą, delikatną, uczynną. Ten ktoś zapewne będzie miał sporo wewnętrznych dylematów, nim zdecyduje się na związek. Podzieli się nimi z Tobą nie przez wyrachowanie, ale z autentycznego zatroskania. W finansach możesz mieć udaną rozmowę z urzędniczką, doradczynią.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: Sąd Ostateczny

W życiu osobistym przemyśl teraz, czy nie warto przebaczyć. Ktoś jest, jaki jest. Ta osoba nie zmieni się i wiesz to dobrze. Nie musisz z nią wytrzymywać za wszelką cenę, ale też nie potrzebujesz mieć do niej żalu. Pokaż, że możesz akceptować innych, nawet jeśli nie jesteś w stanie z nimi być. W finansach możesz odkryć życiową pasję, która przyniesie Ci pieniądze.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: Wisielec

W relacjach osobistych dobrze będzie pozwolić teraz decydować innym. Jeśli ktoś ma pomysł, jak ożywić kontakty, nie sprzeciwiaj się temu. Daj się delikatnie pchnąć w możliwie najbardziej komfortowym kierunku. Z czasem odzyskasz chęć do działania. Jedno, czego unikaj, to wieloletnie zobowiązanie. W finansach nie zaciągaj kredytu, nie daj się wepchnąć w długi.

