Majówka to czas wytchnienia dla części z nas. Podróżujemy, spędzamy czas na łonie natury lub po prostu relaksujemy się w domowym zaciszu. Pierwsze dni maja będą złotym czasem dla trzech znaków zodiaku - jeden z nich może otrzymać nawet przełomową wiadomość. Będzie ona jednak na tyle dobra, że w końcu będzie można odetchnąć z ulgą. Oto trzy znaki zodiaku, które mogą się spodziewać "złotej majówki". Jesteś na liście?

Lew: dobre wieści w końcu nadejdą

Końcówka kwietnia dawała się zodiakalnym Lwom we znaki. Frustracje w pracy, konflikty z rodziną i przyjaciółmi... Oj, sporo się działo! Teraz nadszedł jednak czas na to, by uspokoić myśli i zrelaksować się w otoczeniu przyrody. Zodiakalne Lwy w końcu otrzymają też dobre wieści, jeśli chodzi o związek. Nastał idealny czas, by się zakochać i zaangażować. Okaże się, że druga strona świata nie widzi poza Lwicą lub Lwem i chce postawić na poważną relację. Co zdecyduje zodiakalny Lew? Będzie to dla niego przełomowa wiadomość, na którą tak długo czekał. Na pewno będzie się kierował swoim sercem - w końcu nadszedł najwyższy czas, by spełnić wielkie marzenie o wielkiej miłości.

Majówka pod tym względem z pewnością będzie sprzyjającym czasem. Samotne Lwy przez kilka dni będą miały natomiast sporo czasu na zwiedzanie i poznawanie nowych ludzi. Z pewnością twórczo wykorzystają ten czas: będą szaleć i korzystać z każdej chwili.

Trzy znaki zodiaku czeka wspaniała majówka. 123RF/PICSEL

Waga: nareszcie upragniony relaks

Zodiakalne Wagi ostatnio musiały sporo dźwigać na swoich barkach. Niejednokrotnie zastanawiały się, skąd są w stanie czerpać aż tyle siły. Na szczęście to już ostatnie formalności i sprawy, którymi trzeba się zająć "na już". Upragniony wypoczynek nadchodzi wielkimi krokami. W trakcie majówki Wagi postawią na wypoczynek w plenerze lub w towarzystwie ulubionego serialu. Niektórzy przedstawiciele tego znaku wybiorą się w góry lub nad jezioro. W takim otoczeniu będą w stanie zebrać myśli i uporządkować sobie w głowie to, co od kilku tygodni stanowiło chaos.

Dokąd zaprowadzi ich myśli błogi relaks? Z pewnością pozwoli przygotować się na to, co dobre i nowe. Waga już wie, że czas najwyższy ruszyć do przodu, a przeszłość przekreślić grubą kreską. Majówka pod tym względem będzie dla niej złotym czasem i startem do napisania kolejnego rozdziału.

Ryby: spokój i odrobina szaleństwa

Ryby - podobnie jak zodiakalne Lwy i Wagi - dość często znajdowały się w drużynie znaków, dla których los ostatnio nie bywał zbyt łaskawy. Teraz nadszedł czas, by zwolnić tempo i znaleźć czas dla siebie. Stres dawał się niektórym Rybom we znaki, dlatego tym razem postanowią wybrać się na samotną wycieczkę. To z pewnością pomoże im odpowiedzieć na wiele pytań, które kłębiły się w ich głowach w ostatnim czasie. Inne z kolei zdecydują się na wiosenne szaleństwo - imprezy z przyjaciółmi? Spontaniczny wypad nad jezioro czy w góry? Wszystkie chwyty dozwolone. Majówka z pewnością będzie dla nich złotym czasem. Odnajdą wewnętrzny spokój, usłyszą sporo dobrych wieści - niekoniecznie spektakularnych, ale niosących nadzieję na przyszłość. Dla nich będzie to złoty czas właśnie pod tym względem. A po majówce usłyszą sporo dobrych wieści finansowych. Lepiej być nie może? Czas pokaże.

