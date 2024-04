Asteria to żeński odpowiednik łacińskiego męskiego imienia Asteriusz. Asterios oznacza gwieździsty, jasny, lśniący, niebieski.

Do najpopularniejszych zdrobnień tego wyjątkowego imienia należą:

Imię Asteria jest nieodłącznie związane z motywem gwiazd i nieba. Z tego powodu często jest kojarzone z ukrytym pięknem i tajemniczością. Kobiety noszące to imię są uważane za niezwykle kreatywne, wrażliwe i pełne wyobraźni. Mają silnie rozwiniętą intuicję, co niekiedy pozwala im nawet przewidywać wydarzenia z przyszłości. Asterie są bardzo ambitne i silnie dążą do osiągnięcia swoich celów.