"Szanuj niepisane umowy". Wróżka Diana ma ważną radę dla jednego znaku

Wróżka Diana

W życiu osobistym możesz pogodzić sprzeczności - i to zarówno w sobie, jak i w otoczeniu! Tolerancyjność i cierpliwość przychodzą z czasem. Przekonasz się, że bycie "letnim" daje więcej wytchnienia i niesie więcej korzyści niż palące zaangażowanie czy lodowata obojętność. Co jeszcze wróżka Diana wyczytała z kart? Sprawdź swój horoskop dzienny na wtorek.

Wróżka Diana ułożyła tarota dla wszystkich znaków. Sprawdź, co się wydarzy we wtorek
Wróżka Diana ułożyła tarota dla wszystkich znaków. Sprawdź, co się wydarzy we wtorekpixel-shot.com (Leonid Yastremskiy)123RF/PICSEL

Co przyniesie wtorekk, 19 sierpnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści:

  1. Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana
  2. Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka
  3. Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt
  4. Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka
  5. Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa
  6. Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny
  7. Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi
  8. Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona
  9. Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca
  10. Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca
  11. Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika
  12. Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb

Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana

Karta Diabeł

W relacjach prywatnych widać zniewolenie przez namiętności, nierówny związek. Poczucie, że jedna strona ma bezgraniczną kontrolę nad drugą. Żadne piękno ani ekscytacja nie przykryje poniżenia. Kontakty, w których nie ma zaufania, szybko przeradzają się w próbę sił. W finansach nie poddawaj się irracjonalnym oczekiwaniom oraz werbalnej przemocy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka

Karta 2 Mieczy

W relacjach prywatnych trzeba będzie znaleźć sobie wygodne miejsce w dość surowych warunkach. Towarzystwo może być oziębłe, nieskore do rozmów. Mimo to witaj się z uśmiechem, szanuj niepisane umowy i dyskretnie nakreślone granice. Bądź zmianą, której pragniesz w otoczeniu. W finansach wyzwania i ograniczenia mogą okazać się motywujące, usprawnić wzrost.

Zobacz również:

Numerolog wskazuje osoby, do których odezwie się przeszłość. Mają tę liczbę w dacie urodzenia
Astrologia

Do wybranych odezwie się przeszłość. Mają konkretną liczbę w dacie urodzenia

Numerolog Stanisław

Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt

Karta 3 Buław

W relacjach prywatnych starannie dobieraj sobie przyjaciół oraz towarzyszy. Ktoś może stanąć na drodze do twojego celu. Związki będą raczej przelotne. Ważnym tematem może stać się w nich podróż, odległość, przeprowadzka, miejsce do zamieszkania. W finansach możesz wyruszyć w drogę "za chlebem", dostać ciekawe zlecenie, wymagające jednak dojazdów.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka

Karta Mag

W relacjach osobistych popisuj się na wszelkie możliwe sposoby. Zręczność, talenty oratorskie, biegłość w tańcu czy we flircie… To czas, by zaprezentować najlepsze, co masz. Pora na rozmowy o słabościach i melancholijne wyznania jeszcze nadejdzie. Teraz wciągnij towarzystwo w wir zabawy. W finansach możesz zdobyć pieniądze, wiążąc się z teatrem, cyrkiem, reklamą.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa

Karta 7 Mieczy

W relacjach prywatnych podejmij wyzwanie tylko jeśli masz zapewnioną należytą osłonę. Nie idź do nikogo z sercem na dłoni. Pewna doza tajemniczości oraz nonszalancji będzie nieodzowna. Nie chcesz przecież, by ktoś wziął twoją determinację za… desperację?! W finansach sprawy musisz załatwiać w białych rękawiczkach, upewnić się z góry, gdzie warto ukłuć.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny

Karta 6 Denarów

W relacjach prywatnych możesz otrzymać doraźną pomoc. Ktoś potraktuje cię dobrze, będzie wobec ciebie grzeczny. Jeśli masz dyskusję o podziale pieniędzy, to są widoki na sprawiedliwy układ. Trzeba będzie jednak zamknąć ten temat bez unikania oddania należnej części. W finansach przemyśl działalność dobroczynną: darowiznę albo wolontariat.

Zobacz również:

Herbata, a może kawa? Twój wybór może zdradzić więcej, niż myślisz
Życie i styl

Herbata, matcha czy kawa? To, co wybierzesz, zdradzi prawdę o twojej osobowości

Karolina Woźniak

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi

Karta 2 Denarów

W relacjach prywatnych możliwe będą nowe plany, poznanie interesujących osób. Jeśli chcesz w miarę bezboleśnie zakończyć relację, to teraz może Ci się to udać. Niektóre kontakty lepiej będzie stopniowo wyciszać niż kategorycznie zrywać. Konfrontacja nikomu nie posłuży. W finansach możliwe będzie znalezienie cennego przedmiotu, wymarzony zakup lub praca.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona

Karta Umiarkowanie

W życiu osobistym możesz pogodzić sprzeczności - i to zarówno w sobie, jak i w otoczeniu! Tolerancyjność i cierpliwość przychodzą z czasem. Przekonasz się, że bycie "letnim" daje więcej wytchnienia i niesie więcej korzyści niż palące zaangażowanie czy lodowata obojętność. W finansach możesz zarobić na hodowli zwierząt, tworzeniu nowych gatunków roślin.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca

Karta Rydwan

W życiu prywatnym mogą miotać tobą sprzeczne namiętności. Pamiętaj, że to ty kierujesz swoimi popędami, a nie one tobą. Zachowaj zimną głowę, bo ktoś będzie próbował podnieść tobie ciśnienie, wzburzyć krew i pobudzić zmysł rywalizacji. Jednak każdy wyścig wymaga planowania. W finansach możliwy będzie szybki sukces, efekt osiągnięty dzięki sile woli.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca

Karta Królowa Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą czujną i podejrzliwą. Ten ktoś w miłości bywa bardzo kontrolujący, wręcz zaborczy. Może to efekt przykrej przeszłości, a może nieodłączna cecha charakteru. Relacja z kimś takim będzie swego rodzaju transakcją. W finansach możesz zawrzeć umowę na czas określony, obwarowaną wieloma warunkami.

Horoskop tarotowy dzienny od wróżki Diany
 Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika

Karta As Buław

W relacjach prywatnych potrzebny ci będzie optymizm i wiara w sukces. Otoczenie widzieć sprawy w czarnych kolorach. Do ciebie należy wyrwanie ludzi z marazmu, pokazanie jasnych stron sytuacji. Możesz otrzymać informację o narodzinach dziecka. W finansach zakładaj organizację, skrzykuj współpracowników, wyznaczaj zadania. Nikt nie zrobi tego za ciebie.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb

Karta Rydwan

W relacjach prywatnych idź przed siebie, ale już rozglądaj się za bezpieczną przystanią. Masz wszelkie warunki, by… dyktować warunki. Nie musisz poprzestawać na małym, godzić się na kompromis. Otoczenie nie jest w stanie narzucić tobie sposobu bycia. W finansach możesz zarobić pieniądze w branży motoryzacyjnej lub komunikacyjnej. Wymagany będzie refleks.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiająINTERIA.PL
Oceń artykuł
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze