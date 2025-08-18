Co przyniesie wtorekk, 19 sierpnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana

Karta Diabeł

W relacjach prywatnych widać zniewolenie przez namiętności, nierówny związek. Poczucie, że jedna strona ma bezgraniczną kontrolę nad drugą. Żadne piękno ani ekscytacja nie przykryje poniżenia. Kontakty, w których nie ma zaufania, szybko przeradzają się w próbę sił. W finansach nie poddawaj się irracjonalnym oczekiwaniom oraz werbalnej przemocy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka

Karta 2 Mieczy

W relacjach prywatnych trzeba będzie znaleźć sobie wygodne miejsce w dość surowych warunkach. Towarzystwo może być oziębłe, nieskore do rozmów. Mimo to witaj się z uśmiechem, szanuj niepisane umowy i dyskretnie nakreślone granice. Bądź zmianą, której pragniesz w otoczeniu. W finansach wyzwania i ograniczenia mogą okazać się motywujące, usprawnić wzrost.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt

Karta 3 Buław

W relacjach prywatnych starannie dobieraj sobie przyjaciół oraz towarzyszy. Ktoś może stanąć na drodze do twojego celu. Związki będą raczej przelotne. Ważnym tematem może stać się w nich podróż, odległość, przeprowadzka, miejsce do zamieszkania. W finansach możesz wyruszyć w drogę "za chlebem", dostać ciekawe zlecenie, wymagające jednak dojazdów.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka

Karta Mag

W relacjach osobistych popisuj się na wszelkie możliwe sposoby. Zręczność, talenty oratorskie, biegłość w tańcu czy we flircie… To czas, by zaprezentować najlepsze, co masz. Pora na rozmowy o słabościach i melancholijne wyznania jeszcze nadejdzie. Teraz wciągnij towarzystwo w wir zabawy. W finansach możesz zdobyć pieniądze, wiążąc się z teatrem, cyrkiem, reklamą.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa

Karta 7 Mieczy

W relacjach prywatnych podejmij wyzwanie tylko jeśli masz zapewnioną należytą osłonę. Nie idź do nikogo z sercem na dłoni. Pewna doza tajemniczości oraz nonszalancji będzie nieodzowna. Nie chcesz przecież, by ktoś wziął twoją determinację za… desperację?! W finansach sprawy musisz załatwiać w białych rękawiczkach, upewnić się z góry, gdzie warto ukłuć.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny

Karta 6 Denarów

W relacjach prywatnych możesz otrzymać doraźną pomoc. Ktoś potraktuje cię dobrze, będzie wobec ciebie grzeczny. Jeśli masz dyskusję o podziale pieniędzy, to są widoki na sprawiedliwy układ. Trzeba będzie jednak zamknąć ten temat bez unikania oddania należnej części. W finansach przemyśl działalność dobroczynną: darowiznę albo wolontariat.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi

Karta 2 Denarów

W relacjach prywatnych możliwe będą nowe plany, poznanie interesujących osób. Jeśli chcesz w miarę bezboleśnie zakończyć relację, to teraz może Ci się to udać. Niektóre kontakty lepiej będzie stopniowo wyciszać niż kategorycznie zrywać. Konfrontacja nikomu nie posłuży. W finansach możliwe będzie znalezienie cennego przedmiotu, wymarzony zakup lub praca.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona

Karta Umiarkowanie

W życiu osobistym możesz pogodzić sprzeczności - i to zarówno w sobie, jak i w otoczeniu! Tolerancyjność i cierpliwość przychodzą z czasem. Przekonasz się, że bycie "letnim" daje więcej wytchnienia i niesie więcej korzyści niż palące zaangażowanie czy lodowata obojętność. W finansach możesz zarobić na hodowli zwierząt, tworzeniu nowych gatunków roślin.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca

Karta Rydwan

W życiu prywatnym mogą miotać tobą sprzeczne namiętności. Pamiętaj, że to ty kierujesz swoimi popędami, a nie one tobą. Zachowaj zimną głowę, bo ktoś będzie próbował podnieść tobie ciśnienie, wzburzyć krew i pobudzić zmysł rywalizacji. Jednak każdy wyścig wymaga planowania. W finansach możliwy będzie szybki sukces, efekt osiągnięty dzięki sile woli.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca

Karta Królowa Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą czujną i podejrzliwą. Ten ktoś w miłości bywa bardzo kontrolujący, wręcz zaborczy. Może to efekt przykrej przeszłości, a może nieodłączna cecha charakteru. Relacja z kimś takim będzie swego rodzaju transakcją. W finansach możesz zawrzeć umowę na czas określony, obwarowaną wieloma warunkami.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika

Karta As Buław

W relacjach prywatnych potrzebny ci będzie optymizm i wiara w sukces. Otoczenie widzieć sprawy w czarnych kolorach. Do ciebie należy wyrwanie ludzi z marazmu, pokazanie jasnych stron sytuacji. Możesz otrzymać informację o narodzinach dziecka. W finansach zakładaj organizację, skrzykuj współpracowników, wyznaczaj zadania. Nikt nie zrobi tego za ciebie.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb

Karta Rydwan

W relacjach prywatnych idź przed siebie, ale już rozglądaj się za bezpieczną przystanią. Masz wszelkie warunki, by… dyktować warunki. Nie musisz poprzestawać na małym, godzić się na kompromis. Otoczenie nie jest w stanie narzucić tobie sposobu bycia. W finansach możesz zarobić pieniądze w branży motoryzacyjnej lub komunikacyjnej. Wymagany będzie refleks.

