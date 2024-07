Krótkie imię robi furorę na Mazowszu. Rodzicom trudno się dziwić

Co o charakterze kobiety mówi jej imię? Czy faktycznie determinuje to, jak wygląda jej życie w okresie dorosłym? Eleny to panie o silnej pozycji w każdym towarzystwie. Są pewne siebie, energiczne i niejednokrotnie stawiają na swoim. Jakich jeszcze cech można szukać w kobiecie o imieniu Elena?