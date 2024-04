Granat to kamień radości, motywacji i życiowej energii. Daje napęd do działania, napawa optymizmem i chęcią do pracy, nad ludźmi urodzonymi w styczniu roztacza magiczną moc, która chroni ich przed wszelkim niebezpieczeństwem, gwarantując zdrowie i spokój. Jest to także kamień zaufania, przyjaźni i wewnętrznej siły.